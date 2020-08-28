Крах b2b jewelry, реформа для олигархов и культура против Лукашенко. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня пятница, 28 августа. Температура от +9 до +22, курс доллара 27.46

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. CБУ заблокировала известную финансовую пирамиду

СБУ заблокировала деятельность финансовой пирамиды. 99.9% это b2b jewelry. СБУшники уверяют, что пострадало 600 000 человек, а организаторы заработали четверть миллиарда долларов. Откуда в 2020 году в Украине столько доверчивых простаков, не разглядевших явную аферу? Я не уверен, что это простаки. Ещё в феврале журналисты Liga.net первыми расследовали деятельность b2b jewelry и, я считаю, мы доказали, что это пирамида. Тогда же мы написали запросы во всевозможные органы, но полгода полиция, прокуратура, НБУ, ГКЦБФР и другие не видели фрода или говорили, что не могут ничего сделать.

Примечательно другое: пока мы готовили расследование, я подписался на многие паблики и группы b2b jewelry и главное открытие для меня… Почти все участники групп понимали, что это пирамида, но надеялись успеть заработать до ее краха. И я не знаю, как относиться к тому, что сотни тысяч циничных «инвесторов» потеряли деньги. Наверно, надо сопереживать, но как-то не получается. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Реформа для олигархов. Облэнерго получили RAB-тариф. Что это и как он отразится на ценах?

Это сложное слово RAB. Аббревиатура, которая мало что говорит обычным украинцам, но хорошо знакома Ринату Ахметову, Игорю Коломойскому, Григорию Суркису - ключевым владельцам украинских энергокомпаний. Со следующего года ее будут применять к тарифу на электроэнергию. Это означает подорожание, которое коснется всех украинцев.

Что такое RAB-тариф, зачем он нужен и на сколько вырастут платёжки, читайте в нашем разборе.

Спойлер: все не очень плохо. Олигархи почти проиграли. Больше по ссылке.

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Рекомендует Дмитрий Фионик, редактор лаборатории качественного контента. Культура против Лукашенко. Как директор театра, правозащитник и художник стали политиками

У беларуской оппозиции нет единого харизматичного лидера. Что неудивительно: на протяжении 26 лет диктатор уничтожал соперников. Однако потенциальные лидеры есть. Десятки имен, каждое из которых - потенциальный политик. Сегодня о - деятелях культуры. Больше по ссылке.

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