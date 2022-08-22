Тактика "тысячи укусов" ВСУ, Кремль парализован войной в Украине. Обзор западных медиа

Вместо прямого наступления Киев использует в войне тактику "пчелиных укусов"; Европейский Союз, несмотря на сомнения, будет и дальше поддерживать Украину; в чем ошибка каждого автократа, начинающего "маленькую победоносную войну".

Что западная пресса пишет о войне России в Украине – обзор LIGA.net.



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The Washington Post: Тысячи "пчелиных укусов" Киева дорого обходятся России

Если вы хотите понять, как украинцы воюют против России, обратитесь к книге под названием Стратегия 1954 года влиятельного британского военного мыслителя Безила Лидделла Гарта. Он участвовал в битве при Сомме в 1916 году, большая часть его батальона была уничтожена, и он возненавидел генералов, отправлявших солдат на смерть, называя это "прямым подходом" к большим сражениям, пишет The Washington Post.

Россияне в Украине применяют именно такой "прямой подход" из Первой мировой войны. А украинцы перехитрили их собственным "непрямым подходом".

Пока 60-километровые российские танковые колонны на первом этапе войны двигались на Киев, засады украинцев с противотанковыми системами Javelin заставляли их останавливаться и увязать. Уничтожая дополнительные российские колонны бензовозов, ВСУ делали гигантские скопления техники легкими мишенями. Из-под Киева россияне вынуждены были отступить.

Перегруппировавшись в апреле, армия РФ перешла к новой тактике: прямому наступлению с артиллерийским валом. Несмотря на потерю Луганской области, захватить всю Донецкую россиянам так и не удалось. Уничтожая склады в глубоком тылу россиян, ВСУ препятствуют поступлению новых снарядов в российские батареи, что значительно снижает уровень обстрелов.

9 августа на российской авиабазе в оккупированном Крыму прогремело по меньшей мере шесть взрывов, уничтоживших или сильно повредивших минимум восемь боевых самолетов. Затем – взрыв на еще одном складе боеприпасов на полуострове (вблизи Джанкоя – ред). Неофициально украинские власти сообщили, что это дело рук спецназовцев ВСУ.

Чтобы вытеснить россиян из Херсона, украинцы также применяют непрямой подход. Вместо прямого штурма, который приведет к значительным потерям, ВСУ уничтожили мосты через Днепр с помощью HIMARS, оставляя россиян в тупике. По некоторым сообщениям, российское командование уже эвакуировалось из Херсона. Аналитики считают: в какой-то момент россиянам придется покинуть Херсон из-за проблем со снабжением и риска быть захваченными в плен. Они так уже сделали на острове Змеиный — стратегической точке на Черном море.

Politico: У ЕС нет другого выхода, кроме как поддерживать Украину

Скоро будет семь месяцев войны России против Украины. У некоторых есть впечатление, что она входит в тупиковый нестабильный угол, пишет Politico.

Открытый вопрос – как ЕС будет реагировать на затягивание войны. Высокопоставленные чиновники ЕС признают, что осенью или в начале зимы, вероятно, наступит "переломный момент", когда их страны начнут испытывать острые экономические проблемы из-за кризиса. Ведь для поддержки украинской экономики и военных усилий необходимы огромные ресурсы.

Чтобы подготовить общественное мнение к сложным временам, лидеры Франции и Германии предупредили население, что конфликт в Украине будет продолжаться еще долго и ЕС будет ощущать его последствия. Эммануэль Макрон заверил, что Париж и дальше будет поддерживать Украину финансовой, гуманитарной и военной помощью – до разрешения конфликта на условиях Киева.

Однако не следует забывать о внутренних сомнениях в самом ЕС. Германия и Франция опасаются, какими могут быть последствия даже частичной победы Украины. Впрочем, пока Вашингтон будет посылать Киеву помощь, такие разговоры будут оставаться в кулуарах. Это означает, что в этом году ЕС не будет настаивать на дипломатическом решении конфликта.

Безусловно, Евросоюз будет и дальше обсуждать более жесткие санкции в отношении Москвы, но вряд ли будет прибегать к ним. То есть новые санкции – маловероятные, пишет издание. Учитывая эту реальность, Брюссель будет подчеркивать необходимость более широкой финансовой помощи Украине в течение оставшегося и следующего года. Это важно, ведь Украина балансирует на грани дефолта и борется с дефицитом в 5 млрд. евро.

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The Guardian: Такие автократы как Путин часто совершают катастрофические ошибки вроде войны против Украины

Война России против Украины является классической ошибкой, которую совершают автократы, рассказывает для The Guardian один из самых авторитетных британских исследователей в этой области – Лоуренс Фридман. Он вместе с группой исследователей изучил ряд подобных конфликтов: от Карибского кризиса до вторжения Саддама Хусейна в Кувейт.

По словам Фридмана, автократы ошибаются из-за привычки принимать решения самостоятельно, не имея нормальной обратной связи с военными и политическими кругами. Их отсутствие приводит к катастрофическим решениям. Ведь автократия начинает верить в то, что преобладает над демократией в смелости и решительности.

Да, часто автократам удается выходить "сухими из воды", однако одна ужасная неудача может привести к катастрофе. Более полувека Россия полагалась на свое численное превосходство в разных войнах. Сейчас Путин, очевидно, не отдавал себе отчета, насколько ошибается в своих расчетах.

Конечно, так ошибиться Путин мог исключительно из-за постоянного пребывания в окружении своего "информационного пузыря": офицеров ФСБ, которые полностью разделяли его мировоззрение и обманчивые предубеждения.

И сейчас Путин все еще ведет себя так, будто ожидает от войны большего, чем уже получил. "Я думаю, с российской стороны есть определенные признаки отчаяния, – говорит британский эксперт. – Некоторые начинают признавать, что энергетический кризис не приведет к предательству Украины. В долгосрочной перспективе это сигнализирует о риске серьезного ущерба экономике России".

Важнейшая ошибка россиян – отсутствие институционального представления, что делать с войной дальше. "Я думаю, Россия будет упорно продолжать (боевые действия – ред), хотя бы из-за того, что не может придумать ничего лучшего, – считает Фридман. – Кремль парализован".

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