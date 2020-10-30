Кризис системы власти, как быть современным отцом. Что надо знать утром

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Законопроект Зеленского: президент хочет прекратить полномочия всех судей КСУ

Вчерашний день точно войдет в учебники истории. Правда, не знаю, в каком качестве: начала разрушительного кризиса системы власти или реальной реформы Конституционного суда. Немного хронологии последних 24-часов.

Утром представители ЕС очень явно дали понять, что решение КС, демонтирующее часть антикоррупционной реформы, и безвиз не совместимы. Целый день критика решения КС нарастала. Его ругали, кажется, вообще все (кроме Юлии Тимошенко).

Вечером состоялось экстренное заседание СНБО, на котором решение КСУ признали, несущим угрозу Нацбезопасности. Президент заявил о перезапуске КС, "что вернет доброчестность судебной системе". Уже через час Кабмин дал распоряжение госорганам не выполнять решение КС.

И уже поздно вечером на сайте Рады появился законопроект №4288 о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству, поданный президентом. Проект предлагает депутатам просто уволить всех судей КС, а решение по антикоррупционной реформе признать "ничтожным".

Я не юрист-конституционалист, но очевидно, что ни Рада, ни президент не могут по своему желанию увольнять судей КС. Но очевидно, что "общественная" легитимность этого состава КС близка к нулю. Это – кризис системы власти. И как и какой из него выйдет Украина, во многом определит нашу историю на будущие десятилетия. Больше по ссылке.

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Рекомендує Ірина Андрейців, редакторка LIGA.Life.

"Опустіться на рівень дитини": Олександр Педан про те, як це – бути сучасним батьком

"Я взяв рольову модель мами і виправив усе, що не дав мені тато" – так описує своє батьківство шоумен Олександр Педан. У нього – двоє дітей, 3,5-річний Марк та 15-річна Лєра. У душевному інтерв'ю він щиро розповідає про те, як вдалося стати другом доньці, відволікти сина від гаджетів, і як він вирішив не боротися з соцмережами, а використати їх, щоб побути разом з донькою. Бонус – поради активного Педана, як проводити час з дітьми, поки є погода. Більше за лінком.

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