Десятилетний глава Киевского метрополитена Виктор Брагинский написал заявление на увольнение. Так он отреагировал на расследование журналистов Bihus.Іnfo об обогащении его семьи.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал информацию обличителей неприятным открытием. "Когда тебе врут в глаза, а за спиной достают кроликов из шляпы, – выглядит слишком плохо", – заявил он и предложил Брагинскому "не сопротивляться и уволиться".



Депутат Киевсовета от партии УДАР, представителем которой является Брагинский, не под запись заявил LIGA.net: удивлен такой реакцией Кличко.

Брагинский – из команды Кличко. Поэтому этот скандал ударит по рейтингу УДАРа и лично мэра, говорит LIGA.net депутат Киевсовета Тарас Козак (Голос): "слуги народа" уже запустили процесс.

Результаты экспертизы о работе метрополитена уже готовы, говорит LIGA.net нардеп Виталий Безгин (Слуга народа), инициировавший создание в Верховной Раде следственной комиссии по эффективности киевской власти. Обнародовать их собираются на следующей неделе.

Кто такой Брагинский и что известно о скандале: коротко.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Журналисты Bihus.Info нашли в декларациях родственников Брагинского дорогие квартиры и землю под Киевом.

В январе 2024 года мать чиновника, пенсионерка, стала владелицей двух двухкомнатных квартир в столичном ЖК White Lines. Каждая стоит от 10 млн грн. Женщина отказалась объяснить, откуда у нее эти средства: сказала лишь, что вложилась в строительство пять лет назад.

Справка Брагинский возглавлял КП "Киевский метрополитен" десять лет. На этот пост его в 2014 году назначил лично Кличко. Он также – депутат Киевсовета от партии УДАР. Входит в постоянную комиссию по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности. Брагинский возглавлял КП "Киевский метрополитен" десять лет. На этот пост его в 2014 году назначил лично Кличко. Он также – депутат Киевсовета от партии УДАР. Входит в постоянную комиссию по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности.

У бывшей жены экс-чиновника Ольги, которую он много лет не упоминал в декларациях, нашли двухкомнатную квартиру примерно за 3 млн грн в ЖК на Печерске, – недалеко от однокомнатной самого Брагинского. А еще – дачу, которая строится в Козине. Участок земли под ней имеет рыночную стоимость около $760 000.

Виталий Кличко и Виктор Багинский (Фото: Киевский городской совет)

Ольга говорит, что Виктор – ее бывший муж уже более десяти лет. О разводе в 2013-м сказал и сам Брагинский.

Впрочем, журналисты выяснили, что женщина как минимум до 2019-го получала зарплату в семейной фирме "Спецодежда Украины". Она является совладелицей помещения, где эта фирма расквартирована. А юрист Киевского метрополитена Владимир Бабенко рассказал проекту, что Ольга и Виктор Брагинские якобы до сих пор проживают вместе.

Журналистка Bihus.Info Леся Иванова рассказывает LIGA.net: дальше планируют показать, как и куда тратит деньги собственно метрополитен: "Сомнительных подрядчиков, контракты, кто получает эти средства. Речь именно о тех контрактах, которые получают близкие к Брагинскому люди".

LIGA.net обратилась к экс-начальнику метро Виктору Брагинскому за комментарием, на момент этой публикации ответа мы не получили.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. За десять лет в киевском метро не открыли ни одну новую станцию, вместо этого шесть закрыты. С декабря 2023 года остановили движение между станциями "Теремки" и "Лыбедская" – из-за подтопления тоннелей. Ремонт продлится до осени.

КГГА годами знала о проблеме с метро – первые трещины появились еще в 2011-м, хотя "прогресса разрушений не было".

При этом Брагинский – член команды Кличко, поэтому расследование относительно его доходов будет бить по рейтингу УДАРа и лично мэра, говорит LIGA.net депутат Киевсовета Тарас Козак (фракция Голос).

И "слуги народа" уже начали раскручивать скандал, добавляет он: "Пользуются этим. В своих Telegram-каналах разгоняют новости".

15 марта в Киевсовете состоялось заседание временной контрольной комиссии по состоянию киевского метро и аварии на перегоне "Лыбедская – Демиевская". В комиссию входит только один представитель Слуги народа – Андрей Витренко. "A сегодня на заседании присутствовали пять членов СН. Они активно взялись", – продолжает Козак.

Киевское метро (Фото: LIGA.net)

Экспертиз о причинах аварии у депутатов еще нет – для этого "надо докопать до самого тоннеля". Но уже известно об отсутствии оперативных способов сообщить о проблемах.

"Сегодня мы узнали, что, согласно регламенту обслуживания тоннелей, каждую ночь по ним проходит работник эксплуатационной службы или мастер", – объясняет Козак. Все замечания записывает в журнал.

"Нет фото и видеофиксации проблем, а сам журнал – где-то на станции. Это как будто прошлый век", – констатирует замглавы фракции Голос.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Обязанности начальника КП будет временно выполнять главный инженер Киевского метрополитена Виктор Выговский.

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В СН говорят, что Кличко ищет в лице Брагинского "козла отпущения". И намекают: должен сам отвечать за положение дел.

"И представители департамента коммунальной собственности КГГА, и глава КГГА либо знали, либо совершенно некомпетентны относительно критической инфраструктуры метро, – убеждает LIGA.net нардеп Виталий Безгин (фракция Слуга народа). – Оба варианта делают невозможным отсутствие ответственности".

В настоящее время экспертиза о работе метро уже готова, утверждает нардеп. ВСК направила обращение, чтобы получить к ней доступ. В комиссии ожидают, что получат результаты уже на следующей неделе.