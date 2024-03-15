Десятирічний очільник Київського метрополітену Віктор Брагінський написав заяву на звільнення. Так він відреагував на розслідування журналістів Bihus.Іnfo про збагачення його сім'ї.

Мер Києва Віталій Кличко назвав інформацію викривачів неприємним відкриттям. "Коли тобі брешуть в очі, а за спиною дістають кроликів з капелюха, – виглядає надто погано", – заявив він і запропонував Брагінському "не пручатися і звільнитися".



Депутат Київради від партії УДАР, представником якої є Брагінський, не під запис заявив LIGA.net: здивований такою реакцією Кличка. Від подальших коментарів у партії мера наразі утримуються.

Брагінський – з команди Кличка. Тому цей скандал вдарить по рейтингу УДАРу і особисто мера, каже LIGA.net депутат Київради Тарас Козак (Голос): "слуги народу" вже запустили процес.

Результати експертизи щодо роботи метрополітену вже готові, говорить LIGA.net нардеп Віталій Безгін (Слуга народу), який ініціював створення у Верховній Раді слідчої комісії з ефективності київської влади. Оприлюднити їх збираються наступного тижня.

Хто такий Брагінський і що відомо про скандал: коротко.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

ЩО СТАЛОСЯ. Журналісти Bihus.Info знайшли в деклараціях родичів Брагінського дорогі квартири та землю під Києвом.

У січні 2024 року матір чиновника, пенсіонерка, стала власницею двох двокімнатних квартир у столичному ЖК White Lines. Кожна коштує від 10 млн грн. Жінка відмовилася пояснити, звідки у неї ці кошти: сказала лише, що вклалася у будівництво п'ять років тому.

Довідка Брагінський очолював КП "Київський метрополітен" десять років. На цю посаду його 2014-го призначив особисто Кличко. Він також - депутат Київради від партії УДАР. Входить до постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності. Брагінський очолював КП "Київський метрополітен" десять років. На цю посаду його 2014-го призначив особисто Кличко. Він також - депутат Київради від партії УДАР. Входить до постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.

У ексдружини ексчиновника Ольги, яку він багато років поспіль не згадував у деклараціях, знайшли двокімнатну квартиру приблизно за 3 млн грн у ЖК на Печерську, – недалеко від однокімнатної самого Брагінського. А ще – дачу, яка будується у Козині. Ділянка землі під нею має ринкову вартість близько $760 000.

Віталій Кличко та Віктор Багінський (Фото: Київська міська рада)

Ольга каже, що Віктор – її колишній чоловік вже понад десять років. Про розлучення у 2013-му сказав і сам Брагінський.

Утім, журналісти з'ясували, що жінка як мінімум до 2019-го отримувала зарплату у родинній фірмі "Спецодяг України". Вона є співвласницею приміщення, де ця фірма розквартирована. А юрист Київського метрополітену Володимир Бабенко розповів проєкту, що Ольга та Віктор Брагінські нібито досі проживають разом.

Журналістка Bihus.Info Леся Іванова розповідає LIGA.net: далі планують показати, як і куди витрачає гроші власне метрополітен: "Сумнівних підрядників, контракти, хто отримує ці кошти. Йдеться саме про ті контракти, які отримують близькі до Брагінського люди".

LIGA.net звернулася до Брагінського та Кличка за коментарем, на момент цієї публікації відповіді ми не отримали.

ЧОМУ ЦЕ ВАЖЛИВО. За десять років у київському метро не відкрили жодну нову станцію, натомість шість наразі закриті. З грудня 2023 року зупинили рух між станціями "Теремки" та "Либідська" – через підтоплення тунелів. Ремонт триватиме до осені.

КМДА роками знала про проблему з метро – перші тріщини з'явилися ще у 2011-му, хоча "прогресу руйнувань не було".

Водночас Брагінський – член команди Кличка, тож розслідування щодо його статків битиме по рейтингу УДАРу й особисто мера, каже LIGA.net депутат Київради Тарас Козак (фракція Голос).

І "слуги народу" вже почали розкручувати скандал, додає він: "Користуються цим. У своїх Telegram-каналах розганяють новини".

15 березня у Київраді відбулося засідання тимчасової контрольної комісії щодо стану київського метро й аварії на перегоні "Либідська — Деміївська". До комісії входить тільки один представник Слуги народу – Андрій Вітренко. "A сьогодні на засіданні були присутні п'ять членів СН. Вони активно взялися", – продовжує Козак.

Київське метро (Фото: LIGA.net)

Експертиз про причини аварії у депутатів ще немає – для цього "треба докопати до самого тунелю". Але вже відомо про відсутність оперативних способів повідомити про проблеми.

"Сьогодні ми дізналися, що, згідно з регламентом обслуговування тунелів, щоночі по них проходить працівник експлуатаційної служби або майстер", – пояснює Козак. Всі зауваження записує у журнал.

"Немає фото і відеофіксації проблем, а сам журнал – десь на станції. Це ніби минуле століття", – констатує заступник голови фракції Голос.

ЩО ДАЛІ. Обов’язки начальника КП тимчасово виконуватиме головний інженер Київського метрополітену Віктор Вигівський.

Читайте також Рада створила ТСК по Києву. Позиція Кличка та депутатів Київради від Слуги народу й УДАРу

У СН кажуть, що Кличко шукає в особі Брагінського "цапа-відбувайла". І натякають: має сам відповідати за стан справ.

"І представники департаменту комунальної власності КМДА, і очільник КМДА або знали, або абсолютно некомпетентні щодо критичної інфраструктури метро, – переконує LIGA.net нардеп Віталій Безгін (фракція Слуга народу). – Обидва варіанти унеможливлюють відсутність відповідальності".

Наразі експертиза щодо роботи метро вже готова, стверджує нардеп. ТСК спрямувала звернення, щоб отримати до неї доступ. У комісії очікують, що отримають результати вже наступного тижня.