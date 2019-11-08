"Крым российский", - сказал президент Чехии. Нет. Почему укрСМИ повелись на роспропаганду?

"Президент Чехии признал Крым российским", - так звучит главный фейк прошлого месяца, который распространили многие украинские СМИ в последние дни октября. Печальное отличие этой российской пропаганды - на нее "клюнули" многие топовые украинские медиа На какие маркеры должны стоило обратить внимание читателям и почему важно проверять информацию - LIGA.net разбирает новый кейс в рамках проекта #Медиагигиена.



В конце материала - тест на пять вопросов, чтобы понять, действительно ли вы разобрались в этой манипуляции.

КТО И КАК РАСКРУТИЛ ФЕЙК

Вечером 30 октября в украинских СМИ появилась громкая новость: президент Чехии Милош Земан на церемонии по случаю 101-й годовщины со дня образования Чехословакии принял делегацию организации Къырым бирлигы из оккупированного Крыма и заявил, что полуостров является частью России. Со ссылкой на чешское издание Denik N ее перепечатали Украинская правда, Левый берег, Прямой, Gazeta.ua, Новое время, Корреспондент и десятки сайтов помельче. В свою очередь, Denik N ссылался только на пост Къырым бирлигы в Фейсбуке. Даже на фото к посту представительница организации находилась рядом не с президентом (что статуснее, будь правдой), а премьером Чехии.



Фейк произвел эффект разорвавшейся бомбы. Прокуратура Автономной республики Крым (центральный офис в Киеве) поручила СБУ установить представителей Къырым бирлигы, которые ездили в Чехию. МИД Украины срочно вызвал чешского посла Радека Матулу из-за визита прокремлевской крымскотатарской организации. Там Матула заверил, что это фейк: "Къырым бирлигы не имели никакого контакта с президентом Чехии, а позиция Милоша Земана по Крыму неизменна. С таким же заявлением выступил советник Земана - Иржи Овчачек. Глава МИД Чехии Томаш Петршичек отметил, что "не стал бы приглашать таких людей на мероприятия, организованные МИДом", но администрация президента не согласовывает с ним приглашения.



Лидер крымских татар Мустафа Джемилев допускает: Земан не знает, что из себя представляет подконтрольная России крымскотатарская организация Къырым бирлиги.Такие визиты организовывает российская ФСБ для легализации аннексии Крыма, сказал он Крым.Реалии.

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ПОЧЕМУ МЕДИА ОШИБЛИСЬ. И КАК ЭТОГО БОЛЬШЕ НЕ ДЕЛАТЬ

Эмоции и погоня за кликами опять победили журналистские стандарты, объяснила LIGA.net фактчекер проекта StopFake Елена Чуранова: "Подобные громкие утверждения, тем более якобы из уст первых лиц стран, всегда привлекают внимание журналистов. Они также и кликабельны, интересны аудитории. Кроме того, цитата касается Крыма - чувствительной темы".

Украинские СМИ не подумали, что и зарубежные новостные сайты тоже могут распространять дезинформацию или фейки. "Иногда они даже считают нормальным цитировать российские источники. В этом же случае, когда было подтверждение на местном новостном сайте, а также фотографии от самой организации, этого показалось им достаточным", - отметила она.

Главное правило создания фейка - отталкиваться от целиком реальной основы, рассказал LIGA.net аналитик Internews Украина Максим Панченко. И уже над ней надстраивать нужные фейковые элементы, которые за счет доверия к основе пройдут "пакетом". "Здесь такой основой стал сам факт визита представителей этой организации в Чехию. И вокруг этого начали строить фейковые элементы. Это было особенно удобно потому, что Милош Земан известен своим достаточно одиозным взглядом на крымский вопрос", - отметил он.

Ранее президент Чехии действительно уже делал заявления, которые вызывали острую реакцию в Украине. Например, он называл войну с Россией на Донбассе "гражданской". В июне Земан говорил, что Украине и Западу "следует смириться" с захватом Крыма Россией. "На этот раз наши СМИ не заметили конкретных красных флажков", - считает медиаэксперт.

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ПЕРВОЕ. Для начала стоило разобраться, от кого исходила информация. И основное, что нужно было понять: это прокремлевская организация, которая продвигает свои интересы. "Большим красным флажком было то, что единственным источником новости была Фейсбук-группа этой организации. Это всегда надо проверять. И вот что показательно: в западные незаангажированные медиа такая информация не просочилась. Ее было много в российских СМИ - а в европейских не было. Они только потом среагировали", - говорит Панченко.

ВТОРОЕ. Даже в постах этой группы в Фейсбуке все формулировки были манипулятивными. Например, говорилось, что Земан солидарен с "выбором" Крыма (считай - аннексией), что у них дружба между двумя народами - причем чешским и российским. "Но нигде не прозвучала конкретная формулировка, конкретная цитата: что президент Чехии признал Крым российским", - говорит эксперт.

ТРЕТЬЕ. Не было никакой ссылки на конкретное видео. Хотя если подумать, какого масштаба и значения было это мероприятие, можно предположить, что должны быть медиа-материалы, видеозапись выступления президента Чехии, хотя бы какие-то общие с ним фото. "Их не было. Это просто голые слова представителей конкретной организации", - утверждает Панченко.

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StopFake более пяти лет выявляет и анализирует российскую пропаганду. "Мы видим, что определенные темы важны Кремлю, и они периодически поднимаются, становятся основой для создания фейков", - делится опытом Чуранова. Среди них и тезис, что Крым - российский, а так называемый референдум был демократичным, и это начинают признавать в мире. Поэтому если подобные темы начинают где-то всплывать, аналитики проекта сразу подозревают, что за ними прячутся определенные подводные камни, манипуляции и даже откровенные фейки.

"Такое громкое утверждение требовало очень тщательной проверки и подтверждения из официальных источников", - считает она.

Если руки слишком чешутся перепостить громкую новость - сначала сходи на первоисточник, предлагает Елена Чуранова. Чтобы понять, кто именно начал распространять информацию, откуда он ее скопипастил. И не стоит бояться незнакомого языка: "Во-первых, есть Гугл Транслейт, который сейчас очень даже неплохо переводит. Во-вторых, всегда можно найти через Фейсбук коллегу из этой страны, который/которая поможет с переводом, а то и даст комментарий о том, что же произошло. Просто ссылаясь на другие украинские медиа, которые используют иностранные источники, мы подставляем сами себя и ставим под удар собственную репутацию".

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Создание этого материала стало возможным благодаря поддержке американского народа в рамках программы USAID "Медийная программа в Украине", которая выполняется международной организацией Internews. Содержание материалов является исключительной ответственностью LIGA.net и необязательно отражает точку зрения USAID, правительства США и Internews.