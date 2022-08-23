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Тема дня | "Крым в обмен на мир? Этого не будет". Украина провела Крымскую платформу 2.0: что решили

Цей матеріал також доступний українською
Коллаж – Дарина Дмитренко/LIGA.net
23.08.2022, 23:06

Украина провела второй саммит Крымской платформы. Зеленский, Джонсон, Эрдоган, Блинкен и другие лидеры единогласны: полуостров должен быть освобожден

Украина 23 августа провела второй саммит Крымской платформы. Встреча партнеров состоялась в условиях большого вторжения России, обстрелов городов и взрывов в Крыму – а потому офлайн. 

Президент Владимир Зеленский начал саммит с месседжа: с Крыма все началось – на нем и закончится. Деоккупацией украинских территорий.

Никакой "сдачи" украинской территории в обмен на шаткий мир с Россией не будет, и это важный итог встречи, говорят LIGA.net в Офисе президента и представительстве президента в Крыму. Наоборот: тема Крыма актуализирована "сразу для десятков лидеров стран мира".

Как прошла Крымская платформа-2022, кто в ней участвовал, какие заявления звучали и решения были приняты – рассказывает LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. В этом году саммит проходил не в Киеве, а в онлайн-формате. Как утверждают организаторы – из-за постоянных обстрелов украинских городов. Лично в Украину приехал только президент Польши Анджей Дуда: призвал демонтировать Северный поток-2 и заявил, что" Крым – это Украина, как Гданьск и Люблин – Польша".

"Крым в обмен на мир? Этого не будет". Украина провела Крымскую платформу 2.0: что решили

Всего в саммите участвовали почти 60 государств и международных организаций (в 2021 году было 46). Расширение участников произошло за счет стран Африки и Южной Америки, объявили президент Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба.

Вырос и уровень представительства. Крымская платформа 2.0 собрала порядка 40 президентов и премьер-министров. В том числе главных топ-союзников Украины: госсека США Энтони Блинкена, премьера Британии Бориса Джонсона, Канады - Джастина Трюдо, Президента Франции Эманнюэля Макрона, лидеров стран Балтии.  

Фокусом саммита стало использование Россией Крыма для большого вторжения в Украину. Джонсон говорил, что РФ превратила Крым в военную базу, использовала как плацдарм и хочет сделать с Украиной то же самое – аннексировать и провести фейковые референдумы. По словам Зеленского, с 24 февраля РФ выпустила 750 ракет с полуострова – и освобождение Крыма будет "историческим антивоенным шагом".

Шольц и Трюдо заявили, что договорились о новой военной помощи Украине. Швеция анонсировала новый "комплексный пакет" помощи.

НАТО постоянно просит союзников давать Украине оружия – больше и как можно скорее, заверил участников саммита генсек Йенс Столтенберг. И Альянс "будет с ней столько, сколько нужно".

"Мы должны продолжать настаивать, что Крым – это Украина. Как Донецк, Луганск и любая другая часть страны – это Украина, – считает Блинкен. – Мы должны продолжать усиливать давление и цену, с которыми сталкиваются Путин и его пособники... США – продолжат".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который в последнее время пытается организовать переговоры между Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным, заявил, что Крым оккупирован незаконно и должен вернуться в состав Украины, а война - завершиться справедливым миром на основе территориальной целостности Украины.

МИД показало видео с визией будущего – освобожденного полуострова.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. С Крыма все началось – на нем и должно закончиться, заявил в своем выступлении на саммите президент Зеленский. По его словам, возвращение полуострова – это "эффективная реанимация международного правопорядка". 

Ранее не все западные лидеры осознавали: трагедия началась восемь лет назад – при оккупации Крыма, добавил Джонсон.

Украина после 24 февраля говорит о возвращении Крыма в основном с позиции силы, объясняет LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Но такие саммиты тоже нужны – они позволяют "эффективнее коммуницировать с партнерами, постоянно координировать наши действия, в том числе санкционную политику".

Представитель президента в АР Крым Тамила Ташева в комментарии LIGA.net добавляет, что саммит – это еще и "актуализациия темы Крыма сразу для десятков лидеров стран мира". По ее словам, дипломатический фронт дает очень многое: международную поддержку Украине, давление на Россию через санкции, привлекает внимание к усилиям Украины по созданию спецтрибунала по агрессии РФ, демонстрирует единство мира.

"Крым в обмен на мир? Этого не будет". Украина провела Крымскую платформу 2.0: что решили

"Крым в обмен на мир? Этого не будет". Украина провела Крымскую платформу 2.0: что решили

Уже сейчас уровень финансовой и военной поддержки "несколько падает", говорит Подоляк. Крымскую платформу тоже используют для призывов к поддержке Украины. Но этот формат больше направлен именно на деоккупацию и реинтеграцию Крыма, объясняет Ташева. 

Саммит и проблемы, которые на нем поднимались, могут сыграть важную роль при принятии решений о помощи Украине, считает член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский (СН). В том числе – оружием.

"Безусловно, нужна была адекватная реакция в 2014 году. Ее не было. Сейчас Крымская платформа – очень мощный медийный, политический и международно-правовой инструмент давления на Россию. Заявления их пропагандистов говорят о том, что они очень серьезно воспринимают Крымскую платформу", – говорит Вениславский LIGA.net.

По его словам, все в комплексе – проблемы, которые поднимаются, угрозы в Черном море – сыграют значительную роль в принятии решений о поставках Украине следующей партии помощи.

У Зеленского также рассчитывают, что разработка экономической стратегии Крыма поспособствует деоккупации.

"Мы покажем гражданам, как Крым в экономическом плане будет выглядеть после возвращения. Мы верим в то, что эта привлекательность будет способствовать деоккупации полуострова", – сказала представительница президента в АРК Тамила Ташева.

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ЧТО ДАЛЬШЕ. Партнеры согласились с красной линией Зеленского, что никаких "сдач" украинских территорий в обмен на мир не будет, говорит Подоляк. По его словам, если вчера мир скептически оценивал возможность деоккупации Крыма, то сейчас это – один из ключевых и обязательных элементов глобальной повестки.

"Сегодня разговоров о "сдаче" чего-либо в обмен на временное перемирие нет и близко. Все признают, что Крым – это только Украина, и война должна закончиться одним путем – его освобождением", – сказал Подоляк.

Сама же Крымская платформа останется постояннодействующим форматом. Зеленский анонсировал, что уже осенью в Хорватии пойдет парламентская ассамблея платформы – и участники будут присутствовать физически, а не по видеосвязи.

По словам Вениславского, этот формат дополнит другие площадки, на которых будут подниматься вопросы, связанные с войной.

"Это только один из форматов... Есть еще Восточноевропейский форум – в начале сентября в Польше. И таких мероприятий будет много. В комплексе и постоянно (это будет работать. – Ред.)", – сказал он.

"Крым в обмен на мир? Этого не будет". Украина провела Крымскую платформу 2.0: что решили

Вслед за Крымской платформой 2.0 пройдет также конференция по безопасности Черноморского региона (главы МИД, министры обороны), анонсировал Кулеба: будут обсуждаться последствия действий России для судоходства и продовольственной безопасности. Вопросы экономического восстановления Крыма в рамках программы, которую анонсировал Шмыгаль, обсудят на конференции в Берлине.

В Офисе президента не исключают, что Крымская платформа еще расширится – за счет стран Азии, Африки и Америки. Подоляк говорит, что это перспективные направления, а Ташева – что для Украины важно каждое государство, и они приглашаются как равные.

Участники саммита приняли общее заявление: обязались давить на Россию, пока Крым не будет освобожден. Полный текст заявления.

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"Крым в обмен на мир? Этого не будет". Украина провела Крымскую платформу 2.0: что решили

Журналист LIGA.net
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Крым саммит крымская платформа война России в Украине
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