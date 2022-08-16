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Тема дня | Ворота в Крым. Новые взрывы возле Джанкоя, россияне бегут через Крымский мост: детали

Цей матеріал також доступний українською
Ворота в Крым. Новые взрывы возле Джанкоя, россияне бегут через Крымский мост: детали - Фото
Коллаж - Дарья Дмитренко/LIGA.net
16.08.2022, 18:38

Новые взрывы в Крыму. На этот раз – в районе Джанкоя. Вероятно, накануне оккупанты развернули там зенитно-ракетные системы и комплексы "Панцирь-С1"

Прошла ровно неделя, и в оккупированном Россией Крыму – новые взрывы. На этот раз взлетали в воздух склады боеприпасов в районе Джанкоя. Украинские военные не комментируют, но западные СМИ утверждают, что взрывы – работа "элитного украинского подразделения".

Что произошло в Крыму, первые версии: короткий обзор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 16 августа около 06:00 утра в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма начался пожар на складе боеприпасов врага. Местные паблики писали, что горело около пгт Азовское и села Майское рядом с ним. Это примерно в 25 км от Джанкоя.

Через Джанкой в направлении Керчи проходит ж/д ветка. Она тоже пострадала в результате взрывов. Теперь все поезда в Крым, которые следуют с территории России, оккупанты вынуждены останавливать на станции "Владиславовка", откуда пассажиров будут развозить автобусами. Поэтому на крымских вокзалах началось скопление людей.

Фото – LIGA.net

В Минобороны РФ сразу после детонации заявили, что "произошло возгорание на площадке временного хранения боеприпасов одной из воинских частей". Позже ведомство оккупантов написало, что это произошло "в результате диверсии" и "серьезно пострадавших нет".

Но, как и в случае со взрывами на аэродроме "Саки", оккупационные власти эвакуировали около 3 000 местных жителей за пятикилометровую зону, а также расширили действие чрезвычайного положения на Джанкойский район.

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Кроме того, в том же районе возле Джанкоя произошел пожар на трансформаторной станции. Ее оккупанты могли бы использовать для поставки электроэнергии с Запорожской АЕС в Крым, предположил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Джанкой – это ворота в Крым, написал в Facebook генерал Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева в начале войны с Россией: "Там очень большая железнодорожная станция, через которую перекидывают и войска, и боеприпасы, и технику".

Джанкойский регион имеет стратегическое значение для россиян. Они массово размещают там военную технику, резервы, ремонтные базы и склады с боеприпасами, объясняет LIGA.net член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский (Слуга народа).

Накануне россияне развернули в районе аэродрома возле Джанкоя по меньшей мере восемь зенитно-ракетных систем С-400, три установки С-300 и пять зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С1", сообщает Стратком ВСУ. Кроме того, на этом аэродроме было сосредоточено 440 ТПК (транспортно-пусковых контейнеров).

Эти ТПК там сконцентрированы в таком количестве не столько для защиты воздушного пространства, как для отправки в Херсонскую и Запорожскую области – для обстрелов Николаева и Запорожья, добавляет Стратком.

Кроме того, в районе железнодорожной станции "Азовская" производилась разгрузка 17 боевых бронированных машин, 10 САУ "Гвоздика", семи САУ "Мста-С", двух САУ "Пион", трех РСЗО "Град", боеприпасов.

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Часть вышеперечисленной техники можно увидеть на видео с поезда, снятом незадолго до взрывов. На нем видно, что состав техники и боеприпасов оккупанты разместили под открытым небом.

"Это очень жирная узловая транзитная цель", – резюмирует Стратком ВСУ.

Украина, ожидаемо, официально не комментировала причастность ко взрывам в районе Джанкоя. Хотя глава Офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram, что "операция "демилитаризация" в ювелирном стиле ВСУ" продолжится до полной деоккупации украинских территорий.

В тоже время неназванный украинский чиновник сообщил газете The New York Times, что взрыв склада боеприпасов в Джанкойском районе — это работа элитного украинского подразделения. По его словам, это подразделение действовало в тылу врага и взорвало склад.

LIGA.net обратилась за комментарием к Главному управлению разведки Минобороны. Там воздержались от комментариев. Но Вениславский уверен, что возможности украинских подразделений спецназначения "позволяют выполнять подобные задачи" на любой территории.

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Джанкой — это еще один аэродром, где россияне сосредоточили ударные вертолеты и другую военную технику, рассказал на брифинге спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат: "Надеемся, что противник потеряет технику и личный состав. О потерях россиян рано говорить, но у нашей разведки уже есть некоторые данные. Все увидят спутниковые снимки".

В случае взрывов на авиабазе "Саки" спутниковые снимки, показавшие большое количество уничтоженной авиатехники, были обнародованы через сутки.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Подобные события меняют ход войны, считает Вениславский: "Россияне понимают, что не могут чувствовать себя в безопасности не только на временно оккупированных территориях (в Крыму), но и на территории самой РФ".

Військові аеродроми РФ на території окупованого Криму (фото – скріншот карти Deepstate)

Из-за взрывов на Керченском мосту 15 августа зафиксировали рекордный трафик: в обе стороны проехали более 38 000 автомобилей. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, комментируя в Facebook взрывы в Джанкойском районе, отметил, что "тысячи граждан России уже выдвигаются в сторону моста через Керченский пролив".

По данным представителя президента Украины в АРК Тамилы Ташевой, после взрывов в Крыму "люди прячутся по подвалам, на выезд огромные очереди".

Вениславский подчеркивает: Крымский мост также является законной мишенью для ВСУ, поскольку используется для переправки военных формирований на территорию Крыма и Херсонской области. "Пожарную опасность можно ожидать на любых военных объектах РФ, которые используются для агрессии против Украины", – резюмирует он.

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Ворота в Крым. Новые взрывы возле Джанкоя, россияне бегут через Крымский мост: детали

специальный корреспондент LIGA.net
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война России против Украины аэродром джанкой Взрывы в Крыму
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