Конституционный суд отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование и лишил полномочий НАПК. Что будет делать Зеленский?

Конституционный суд продолжает принимать неоднозначные решения, касающиеся антикоррупционной инфраструктуры. Сначала неконституционным признано назначение Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро, затем – отмена ряда норм закона о НАБУ, а теперь – отмена уголовной ответственности за недостоверное декларирование и лишение основных полномочий Национального агентства по предотвращению коррупции. Западные партнеры бьют тревогу, а у президента Владимира Зеленского констатируют: на КСУ управы нет. Что именно отменил Конституционный суд, почему это плохо для Украины и что Зеленский собирается с этим делать, – в материале LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 27 октября Конституционный суд вынес решение по представлению нардепов от ОПЗЖ и За майбутнє. Текст решения появился на сайте суда только на следующий день.

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В частности, КСУ отменил статью 366-1 (недостоверное декларирование) Уголовного кодекса.

СПРАВКА. Статья 366-1 УК предусматривает ответственность в виде штрафа или лишения свободы на срок до трех лет за представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации.

КСУ считает, что недостоверное декларирование или сознательное недекларирование доходов не способны причинить такой вред обществу, чтобы эти нарушения были признаны общественно опасными, за которые предусмотрено лишение свободы. Суд считает, что такие нарушения "должны быть основанием для других видов юридической ответственности", а уголовная ответственность — это "чрезмерное наказание".

Также КСУ признал неконституционными ряд положений закона о предотвращении коррупции, которые касаются контрольных функций НАПК:

- отменен открытый доступ к реестру деклараций;

- НАПК лишено полномочий проверять декларации;

- органы власти не обязаны предоставлять информацию по запросу НАПК;

- отменен порядок урегулирования конфликта интересов у чиновников и судей.

После решения КСУ НАПК фактически превращается в орган, который обеспечивает работу реестра, не имея инструментов для контроля способа жизни чиновников.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Представитель Рады в КСУ Ольга Совгиря заявила, что в связи с решением КСУ Украина "рискует быть втянутой в грандиозный международный скандал".

"Фактически это пророссийско-олигархический реванш. Мы возвращаемся то ли в 2014-й, то ли в 1991 год, когда у нас не было действенных антикоррупционных механизмов. Теперь весной точно не будет никаких посадок", – заявил LIGA.net первый заместитель антикоррупционного комитета Ярослав Юрчишин (Голос).

Центр противодействия коррупции считает, что отмена вышеуказанных норм нарушает обязательства Украины перед МВФ, ЕС, а также требования по предоставлению безвизового режима со странами ЕС.

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"Были тревожные вопросы из посольств стран Большой семерки и других международных учреждений касательно того, что должно дальше происходить с антикоррупционной политикой. Поэтому я бы не исключал негативных последствий решения КСУ", – сообщил LIGA.net представитель президента в КСУ Федор Вениславский.

Решение суда он считает предвзятым и слабо мотивированным. "Решение было принято заангажированными судьями, поскольку они находились в реальном конфликте интересов", – заявил Вениславский.

СПРАВКА. У двух судей КСУ, которые голосовали за это решение, НАПК У двух судей КСУ, которые голосовали за это решение, НАПК выявило нарушения в декларациях . В декларации судьи Сергея Головатого за 2019 год было нарушений на 3,6 млн гривень, а у судьи Ирины Завгородней – 615 000 грн за 2018-й и 754 000 грн за 2019-й. Законом запрещается судьям участвовать в деле при конфликте интересов, заявили в НАПК. Кроме того, на судей Владимира Мойсика и Игоря Слиденко ранее НАПК составляло админпротоколы за непредставление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

По словам представителя Зеленского, КСУ аргументировал свое решение нарушением независимости судей, однако вывел из-под действия антикоррупционного законодательства не только судей, но и всех чиновников. "С точки зрения здравого смысла, было бы более логичным изъять только судей из перечня субъектов декларирования", – рассуждает Вениславский.

Эксперт Центра политико-правовых реформ Николай Хавронюк считает, что КСУ полностью подорвал с трудом созданную антикоррупционную инфраструктуру: "Решение не налезает на голову. Оно необоснованно. Из 20 страниц текста 17 посвящены вопросу судейской независимости".

Отдельно Вениславский отмечает скорость принятия решения. "Нардепы обратились в КСУ в начале августа, а уже в октябре было принято решение. Если мне не изменяет память, то настолько быстро КСУ еще никогда не принимал решение", – говорит он LIGA.net.

Судьи КСУ пытались избежать юридической ответственности за собственные противоправные действия, – Вениславский

По его словам, конфликт интересов возник еще до подачи представления в КСУ: "Полная проверка деклараций судей КСУ была начата еще в мае. И скорость КСУ свидетельствует о попытке судей избежать юридической ответственности за собственные противоправные действия".

Кроме того, КСУ отменил ряд норм, которые нардепы даже не просили рассматривать в представлении. "Такое право было согласно предыдущей редакции закона о КСУ. Но в 2017 году парламент это право убрал. В данном случае КСУ вышел за рамки своих конституционных полномочий", – заявляет Вениславский.

Отмену статьи 366-1 Хавронюк называет ожидаемой: "Эта статья и так не применялась. На сотню уголовных дел – всего несколько обвинительных приговоров. При этом приговоры объединялись со штрафами или общественными работами".

По его словам, аналогичная статься есть в Кодексе об административных правонарушениях. "Но сейчас и она фактически теряет силу, потому что не существует системы декларирования. Глава НАПК уже объявил, что реестр деклараций будет закрыт. А без реестра теряется смысл любой ответственности за вранье в декларациях", – констатирует Хавронюк.

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ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. На Банковой заверили, что Зеленский внесет законопроект, который должен восстановить работу системы электронного декларирования. Однако Национальное антикоррупционное бюро заявило, что из-за решения КСУ 110 дел о вранье в декларациях должны быть закрыты.

"Даже если Верховная Рада примет закон о восстановлении уголовного наказания за вранье в декларациях, КСУ гарантированно снова признает его неконституционным, ссылаясь на свое решение", – сказано в заявлении Центра противодействия коррупции.

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Тем не менее Зеленский обязательно будет инициировать изменения в Уголовный кодекс после более глубокого анализа решения КСУ, говорит LIGA.net Вениславский. "То, что юридическая ответственность за недостоверное декларирование должна быть, ни у кого не вызывает сомнения. Если не будет ответственности, то пропадает смысл работы НАПК", – объясняет он.

По мнению Хавронюка, президент может подать законопроект, в котором будут воспроизведены все отмененные КСУ нормы, но без упоминания о судейском корпусе. Однако есть опасность, что новую редакцию потом снова может отменить КСУ.

Никаких рычагов влияния на КСУ нет, и этот орган может делать все, что ему захочется, – Хавронюк

Нынешняя модель обеспечения независимости КСУ использована самим судом для своей полной безнаказанности, говорит Вениславский. Он и Хавронюк сходятся во мнении, что на данный момент никаких рычагов влияния на КСУ нет, и этот орган может делать все, что ему захочется.

"КСУ можно ликвидировать или переформатировать только через внесение изменений в Конституцию. А любой проект изменений в Основной закон подлежит направлению в КСУ для предоставления вывода. И, конечно, КСУ найдет аргументы признать такой закон неконституционным. Единственный вариант – принять на референдуме новую Конституцию и таким образом изменить структуру КСУ", – отметил Хавронюк.

Вполне возможно, что КСУ забил не последний гвоздь в гроб антикоррупционной инфраструктуры. Ведь в сентябре было открыто производство по конституционности закона о Высшем антикоррупционном суде (ВАКС).

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