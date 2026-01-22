Конец эпохи "форпоста" – что на самом деле стоит на кону для Берлина, Парижа и Рима

Давайте честно: фраза "Украина – форпост демократии" работает примерно так же, как всплывающая реклама на пиратском сайте. Все ее видят, все ее закрывают и идут дальше смотреть свой сериал.

Проблема европейских правительств в том, что они слишком долго пытались давить на эмпатию избирателей. А надо было давить на инстинкт самосохранения. Вместо абстрактного "Украина рухнет – Европа рухнет", стоило объяснить каждому на пальцах: если Украина исчезнет, ваша комфортная жизнь превратится в ролевую игру "Выживание", к которой вы совершенно не готовы.

