Мнение
Без дипломатических масок: как Украина стала главной инвестицией в самосохранение ЕС
Милана Головань
Корреспондент LIGA.net в Брюсселе
Давайте честно: фраза "Украина – форпост демократии" работает примерно так же, как всплывающая реклама на пиратском сайте. Все ее видят, все ее закрывают и идут дальше смотреть свой сериал.
Проблема европейских правительств в том, что они слишком долго пытались давить на эмпатию избирателей. А надо было давить на инстинкт самосохранения. Вместо абстрактного "Украина рухнет – Европа рухнет", стоило объяснить каждому на пальцах: если Украина исчезнет, ваша комфортная жизнь превратится в ролевую игру "Выживание", к которой вы совершенно не готовы.
Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net
