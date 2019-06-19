Кто из депутатов провел 4 года с пользой для себя. Материальной

21 июля состоятся (скорее всего) внеочередные выборы в парламент. За 4,5 года, пока работала Верховная Рада восьмого созыва, 467 человек “подержали в руках” мандат народного депутата. Раду восьмого созыва сейчас много критикуют, но благодаря ней в Украине появились и прогрессивные законы. Один из них - обязательное электронное декларирование для госслужащих (и самих депутатов), благодаря которому стали общедоступны данные о недвижимости, активах, збережениях, бизнесах и тд.

Мы решили посмотреть, как изменилось благосостояние народных избранников за время работы в Раде. Сосредоточились на четырех сегментах: доходы, бизнес, недвижомость, транспорт.

Кто не впустую для личных финансов провел под куполом Рады. Результат - неочевидный.

Доходы: “400 сравнительно честных способа” депутатского заработка

Тройка самых богатых депутатов Рады в 2018-ом году — Вадим Новинский (ОБ), Максим Ефимов (БПП) и Сергей Мартыняк (Воля народа). Естественно, это не зарплата. В 2018 году 38% из общего пирога — это другие доходы (например, кредит), 33% — дивиденды. Зарплата составляет лишь 7%.

Самый большой прирост в абсолютном значении доходов у тех же депутатов. Вадим Новинский за первый полноценный год работы в Раде 8 созыва он заработал 107 млн грн. В 2018 уже 458 млн грн (+328%). Самая большая доля (71%) в доходах у Новинского — дивиденды.

На втором месте — Максим Ефимов с БПП. Его доходы выросли в 19 раз до 334 млн в 2018-ом году. Его “секретное оружие” — погашение задолженности по договору уступки прав требования. По этому типу дохода он получил 296 млн грн.

Сергей Мартыняк из Воли Народа заработал за 2015-й “скромные” 30 млн грн, а спустя четыре года уже 217 млн грн (+621%). Что вывело его на третье место.

Есть депутаты, у которых дела стали хуже. Доходы Виталия Хомутынника в 2018 упали на 150 млн по сравнению с 2015. Все из-за того, что в 2015 нардеп продал ценных бумаг на 138 млн, а в прошлом году таких сделок не было. Такая же история у Александра Фельдмана и Федора Негоя.

Компании. Бизнесы. Акции

Во время каденции депутаты не имеют право заниматься бизнесом, быть директором, членом правления или набсовета коммерческих компаний. Но владеть акциями или быть бенефициаром юрлиц — можно.

Больше всего новых компаний появилось у Анатолия Кузьменко из БПП — 36 новых компаний. И в процентном соотношении Кузьменко безоговорочный чемпион — плюс 1800%. В 2015 у него было две компании (в этих же он бенефициар), а в 2018 — 38.

Чуть меньше компаний появилось у Вадима Новинского: с 2015 года количество компаний, где нардеп является бенефициаром, возросло с 81 до 111. В 6 раз больше бизнесов стало у члена Воли народа Александра Супруненко — в 2018 году нардеп задекларировал 35 компаний (в 2015 было шесть).

Квартирный и земельный вопрос

Согласно закону «О противодействие коррупции» декларант должен указывать все объекты недвижимости, которыми он или члены его семьи владеют, арендуют или пользуются.

Больше всего недвижимости за время депутатства приобрел экс-депутат фракции БПП Аркадий Корнацкий — 36 объектов: 32 земельных участка и 4 жилых дома. На второй строчке рейтинга член фракции Видродження Владимир Кацуба — 31 объект недвижимости (30 из них — земельные участки). Замыкает тройку нардеп из Воля народа Сергей Мартыняк (15 объектов недвижимости).

У 238 народных депутатов количество объектов недвижимости не изменилось. Но 79 нардепов решили, что их недвижимость им больше не нужна и продали хотя бы один объект. Лидеров продаж стали братья Дубневичи — вместе они продали 264 объекта недвижимости, из которых 89% — земельные участки.

Ни одного объекта недвижимости в 2018 в собственности не задекларировано у Сергея Евтушка, Леонида Емца, Андрея Иванчука, Игоря Артюшенка и Андрея Билецкого.

Автомобили и транспорт: не роскошь, а средство передвижения

За время работы в парламенте восьмого созыва кардинально улучшил свой автопарк депутат НФ Александр Присяжнюк. У него появилось пять новых автотранспортных средств: один прицеп и четыре авто, один из которых в аренде.

Пять машин на двоих (в совместной собственности) купили братья Добкины. Плюс, помимо совместных покупок, Дмитрий Добкин взамен старого Lexus купил новый и продал гидроцикл, а Михаил купил прицеп.

Больше всего транспортных средств у внефракционного Вадима Кривохатько (ранее входил в БПП). У нардепа суммарно 19 транспортных средств: шесть полуприцепов, пять единиц сельскохозяйственной техники, четыре грузовых автомобиля, два легковых, по одному экскаватору и автобусу.

Совсем нет транспортных средств у 57 нардепов.

Быть депутатом восьмой Рады:

1. Выгодно. Суммарно народные депутаты увеличили свой доход за четыре года на 81%, за прошлый год они суммарно заработали 2.5 млрд грн. Из этого чуть больше одного миллиарда заработали тройка лидеров: Вадим Новинский, Максим Ефимов и Сергей Мартыняк.

2. Лучше стало не всем. У 16% избранников доходы упали. Но это не значит, что депутатам совсем плохо жить. Например, у Виталия Хомутынника и Александра Фельдмана по сравнению с 2015 доходы упали на 150 и 60 млн грн соответственно, но четыре года назад они продали корпоративные права, а в прошлом году таких больших сделок не было. Кроме того, в 2015 году 53 депутата восьмого созыва жили на одну зарплату. В 2018 таких уже было 94.

3. Структура дохода за четыре года немного изменилась: в 2015 году доходы от отчуждения имущества составляли равную долю вместе с дивидендами (по 21%), а «другие» доходы — 23%. В 2018 нардепы «напродавались»: доходы от продажи имущества стали 6%. Дивиденды и другие доходы возрасли до 33% и 38% соответственно. Зарплаты стали составлять более значимую долю, но все равно совсем маленькую: в 2015 году зарплата на основном месте работы составляла 2%, а в 2018 - 7%.