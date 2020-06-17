Кто такой Сергей Стерненко и конфликт двух ядерных стран. Что надо знать утром

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Сегодня среда, 17 июня. Температура от +17 до +29, курс доллара 26.89

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Не на того напали. Кто такой Сергей Стерненко

Суд над Сергеем Стерненко - главное политическое дело 2020 ( хотя статья совсем не политическая). И если вы хотите понимать как устроена Украина, Обязательно почитайте этот фичер Дмитрия Фионика. При чем не одна Украина, а многие: протестная, криминальная, одесская, прокурорская, судебная. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. На грани эскалации. Перейдут ли Китай и Индия от палок к ядерному оружию

Между Индией и Китаем - двумя ядерными державами - снова вспыхнул территориальный спор. И на этот раз дошло до смертей. Пограничники двух стран схватились врукопашную. И хоть китайские и индийские власти уже экстренно провели переговоры с целью смягчить ситуацию, десятков убитых с обеих сторон в регионе конфликта не было уже давно. Дойдет ли до большой войны? Мы попытались разобраться. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. In Memoriam | "Жизнь его больно била, почти ломала, но он поднимался вновь". Каким был Алексей Порошенко

16 июня скончался Алексей Порошенко, Герой Украины и отец пятого президента Петра Порошенко. Ему было 84 года. Опытный аграрий, бизнесмен и общественный деятель. Мы собрали пять интересных эпизодов из его жизни. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Google начал публиковать данные о перемещениях украинцев

С начала глобального карантина Google публикует сводные отчеты о перемещениях пользователей в разных странах. Недавно впервые стали доступны данные по Украине. Графики наглядно показывают то, что и так видно на улицах - карантин для украинцев практически закончился. Посещение мест отдыха и транспортных станций почти вернулось на обычный уровень, а в магазины, на работу и в парки украинцы ходят даже чаще, чем до карантина. На рост показателей заболеваемости рядом с этими графиками лучше не смотреть - становится совсем грустно. Больше по ссылке.

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