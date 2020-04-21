Кто заработал на коронавирусе и как прошла Пасха. Что надо знать этим утром

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Доброе утро!

Сегодня вторник, 21 апреля. Температура от +4 до +10, курс доллара 27.08

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Пасха без громких новостей - и это главная хорошая новость

На длинных пасхальных выходных в Украине не было сенсационных новостей. Украинцы остались дома: десятки тысяч людей и даже тысячи не пришли в храмы, не было массовых драк с полицией за место у алтаря, как и бурных гуляний в пасхальные выходные. Не помешали Пасхе-онлайн ни призывы духовенства московского патриархата приходить под церкви, ни распахнутые настежь двери Владимирского собора, там сейчас главенствует мятежный патриарх Филарет. Как прошла главная христианская ночь в столице православья Киеве, читайте в нашем репортаже.

Ну и добавьте в закладки очень вдохновляющую история о том, как живет, сражается с коронавирусом и побеждает городок Монастыриска в Тернопольской области. Больше по ссылке.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Коронавирус. В Украине 5710 заболевших СOVID-19, за сутки выявили 261 случай

Число новых случаев заражения в Украине неуклонно падает. Это очень хорошая новость. Но все еще остается открытым вопрос, каковы будут последствия «церковных выходных». Правительство считает, что пик заболеваемости еще впереди и придется на начало мая. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Короли карантина. Пока один бизнес страдает, другой - зарабатывает. Кто эти счастливчики?

За время пандемии, вызванной коронавирусом, основатель интернет-гиганта Amazon Джеф Безос стал богаче на $24 млрд, теперь его состояние оценивается в $145 млрд, подсчитали в Bloomberg. Все благодаря стремительному росту акций Amazon: карантин привел e-commerce десятки миллионов дополнительных клиентов.

В Украине нет развитого фондового рынка и почти нет публичных компаний, чьи акции котируются на мировых площадках. Посчитать сколько прямо сейчас "стоит" та или иная компания и состояние ее владельца очень сложно: бизнесы не спешат раскрывать реальные цифры.

И все же. Есть ли и в Украине свои безосы? Те, кому пандемия и карантин помогли заработать и укрепить позиции на рынке? LIGA.net попробовала ответить на этот вопрос. Больше по ссылке.

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