В Украине многие крупные бизнесмены имеют частные мини-армии. Когда ты кум Владимира Путина и лидер пророссийской партии ОПЗЖ – вопрос наличия вооруженных отрядов принимает стратегическое значение. LIGA.net проанализировала, кто входит в армию Виктора Медведчука, откуда эти люди берутся и почему правоохранители делают вид, что не замечают этого. Кто создает картинку для пророссийских каналов, кто первым будет защищать антимайдан – в материале LIGA.net.

МЕДИЙНЫЙ ПОЛК

24 ноября в Киеве возле посольства США прошла акция "против внешнего управления". Мужчина в маске американского миллиардера Джорджа Сороса на поводке держал девушку в украинском национальном костюме. Сценка сопровождалась выступлениями нардепов от ОПЗЖ, которые вещали на фоне зрителей с партийными флагами.

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Зрителей можно поделить на две категории. С одной стороны, обычные пенсионеры, часть которых была без масок. С другой, мужчины крепкого телосложения, которые очень переживали за свое здоровье и поголовно были в масках. Это представители организации Патриоты – За жизнь (ПЗЖ), которую возглавляет нардеп от ОПЗЖ Илья Кива.

Официально ПЗЖ были презентованы в июне 2020-го. Своей целью Кива называл "борьбу за мир" и "защиту героического прошлого предков". На практике эти люди охраняют акции ОПЗЖ.

Это обыкновенные титушки под крышей общественной организации. Нет никакого идеологического базиса. Это люди, которые привыкли зарабатывать деньги таким способом, – волонтер Роман Синицын

Собеседники LIGA.net из правого движения сходятся во мнении, что ПЗЖ создают нужную картинку для пула телеканалов, подконтрольных Медведчуку: 112, ZiK и NewsOne. "Они нигде не анонсируют свои акции. Даже для полиции акция под посольством США была неожиданностью. Акцию на Софийской площади они делали вообще в шесть утра. Построились, пофотографировались и разъехались. Они все делают по-тихому", – говорит волонтер Роман Синицын.

По мнению экс-главы штаба полка Азов Владислава Соболевского, организация Кивы была создана перед местными выборами для усиления противостояния проукраинской части населения с пророссийской. "Была задача запугать и мобилизовать свой электорат, чтобы получить хороший результат на выборах. В пользу этого говорит то, что после выборов активность организации очень снизилась", – говорит он в комментарии LIGA.net.

Эту версию подтверждает собеседник LIGA.net в руководстве МВД: "Есть Нацкорпус Билецкого. Медведчук захотел создать альтернативу. Чтобы на период местных выборов у ОПЗЖ была физическая защита".

У Медведчука была задача создать свой охранный отряд. Это классическая история за деньги и обычные спортсмены, – собеседник в руководстве МВД

По оценкам опрошенных LIGA.net специалистов по уличным движениям, условный костяк организации Кивы составляет около 20 человек. Часть из них получает месячную оплату, размер которой может стартовать от $1000. Все остальные набираются под каждую отдельную акцию. Региональным куратором ПЗЖ является Олег Ширяев – и это очень интересная фигура.

Внезапную смену амплуа Ширяев объясняет "разочарованием в псевдопатриотических структурах". "Они – марионетки на политическом рынке. Любой олигарх, имеющий деньги, может обращаться к ним, и они выполняют грязную работу. Мне это неприемлемо и поэтому я здесь", – заявил он LIGA.net.

По словам Ширяева, в организации уже больше 1000 человек, а представительство ПЗЖ есть в каждой области. Правда по публичной деятельности организации этого не скажешь. На странице Патриотов можно найти отчеты об активности исключительно с юго-восточных регионов. А на акции в Киеве под предводительством Кивы собирается 100-150 человек.

Акция ПЗЖ 28 октября 2020 года в День освобождения Украины от нацистских захватчиков (видео – Ян Доброносов)

При этом постоянного членства в организации нет, говорит Соболевский. "Когда нужно собрать людей в Полтаве, они обзванивают криминальные круга в Харьковской, Луганской и Сумской областях. И титушки за 1000 грн соглашаются постоять на акции. При этом на каждой акции всегда новые титушки. У них постоянно меняется состав", – объясняет он.

Эту же сумму (1000 грн) называет и экс-командующий полком спецназначения Днепр-1 и нардеп восьмого созыва от Народного фронта Юрий Береза. "На акциях используется массовка из спортзалов, которая набирается благодаря сарафанному радио", – отметил он LIGA.net.

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Соболевский говорит, что в небольших районных центрах, откуда в основном набираются спортивные парни, люди не особо разбираются в политике и хватаются за любую возможность заработать. "И им фактически вслепую и не объясняя, что именно будет, предлагают работу. В чатах часто пишут "Работа. Чернигов. Три часа. Оплата 1000 по факту". И люди соглашаются. Они могут даже не иметь пророссийские взгляды, но из-за финансового фактора изменяют сами себе", – отметил он.

В тоже время в областях есть региональные кураторы, которые отвечают за поиск массовки на акции. В Одессе организацией руководит Ярослав Мудрый, который был помощником депутата Одесского облсовета от Евросолидарности Виталия Свичинского. А в Северодонецке Луганской области за деятельность Патриотов отвечает Виталий Невеселый, который возглавляет отдел молодежи и спорта местного горсовета.

В Запорожье ячейкой руководит Михаил Бажанов. Человек с такими же инициалами до марта 2020 года работал замначальника управления Нацполиции в Запорожской области. Кроме того, акции Патриотов посещает Александр Аганин, директор запорожской охранной компании Миротворец и помощник Кивы в парламенте.

В Днепре помощником главы местной ячейки ПЗЖ является Виталий Гуленок, который во времена президентства Виктора Януковича работал в днепропетровском управлении МВД. При этом на презентации днепровской ячейки присутствовал кикбоксер Александр Багацкий, который возглавляет еще одно общественное формирование Безпечне життя. По его словам, его организация "патрулирует улицы и следит, чтобы никто не нарушал закон".

На камеры лица показывает только костяк Патриотов – За жизнь. Другие помимо медицинских масок одевают кепки и капюшоны, что не позволяет их идентифицировать. Более того, на некоторых фотографиях лица участников размыты и напоминает это скорее криминальную хронику, чем общественную деятельность.

Куратор Патриотов Ширяев не видит в этом ничего плохого. "Они никого не стыдятся. Кто-то является ветераном МВД или работает в правоохранительной структуре и ему импонирует наша организация. Чтобы не было проблем на работе, человек вправе это сделать", – объяснил он. И уверяет, что его организация работает исключительно на волонтерских началах.

По словам Ширяева, его организация "не ставит перед собой задачу иметь оружие", хотя лично у него оно есть. При этом в соцсетях ПЗЖ можно найти видео, на котором одесские активисты организации стреляют из огнестрельного оружия и отрабатывают тактику поведения на массовых акциях, которая напоминает тренировку силовиков.

Ширяев объясняет, что многие члены организации имели отношение к силовым структурам. "Не вижу ничего плохого, если раз в неделю люди стреляют в тире. И не расцениваю это как подготовку к чему-то. Люди кайфуют и им это нравится. Они пришли на тренировку и выпустили пар", – говорит он.

Собеседники LIGA.net сходятся во мнении, что ПЗЖ – это история исключительно за деньги без идеологии. "Для них главное – деньги. Идеология используется как ширма", – говорит Береза.

ОХРАННЫЙ ПОЛК

Наряду с Кивой основателем ПЗЖ является нардеп от ОПЗЖ Виктор Черный. Он, в свою очередь, один из четырех владельцев детективного охранного агентства Шторм (до этого Сварог) и вице-президент федерации боевого самбо Украины. Почетным президентом федерации является Медведчук, а президентом – Эльхан Велиев, который периодически посещает акции ПЗЖ.

Шторм – это частная фирма, обеспечивающая охрану Медведчука и его объектов. Костяк Шторма состоит из 20-30 специально обученных человек. Среди них – экс-сотрудники Беркута и милиции времен Януковича, – Соболевский

Главный офис Шторма находится в центре Киева на улице Васильковской и именно там в декабре 2019 года СБУ проводила обыски. По версии следствия, сооснователь фирмы Константин Иванов вместе со своим подчиненным Александром Еременко сбывали заказчикам данные с закрытых баз. В частности, материалы слежки за человеком стоили 50 000 грн в сутки, а трафик одного телефонного номера – 8 000 грн. Иванову и Еременко сообщили о подозрении, а дело передано в Печерский суд Киева.

В рамках этого же дела в декабре 2019 года СБУ провела обыск на территории базы "Козак" на Трухановом острове, которая до недавнего времени (если верить прокуратуре и решению суда) служила тренировочным лагерем для бойцов Шторма. В ходе обыска СБУ изъяла десятки газовых балонов и запалов.

Еще один сооснователь Шторма Иван Бойченко был руководителем подразделения МВД по борьбе с организованной преступностью и активистом движения Медведчука Украинский выбор. А помощником нардепа Черного работает Олег Вознюк. В декларации его супруги указано, что Вознюк – сотрудник Шторма. В комментарии Радио Свобода Черный заявил, что среди его помощников пятеро – сотрудники Шторма, ранее работавшие в МВД и СБУ.

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ДУХОВНЫЙ ПОЛК

Помимо физической защиты Медведчук тратит ресурсы на защиту "канонического православия". Однако, здесь монополии у Медведчука нет, и он "конкурирует" с другими политиками из лагеря Партии регионов – Вадимом Новинским, Сергеем Киваловым и Сергеем Левочкиным. По словам Березы, в каждом мужском монастыре УПЦ МП находится "от 100 боевиков, переодетых в попов и подконтрольных российским спецслужбам".

Синицын и Соболевский говорят, что в областях есть "идейные казачки", которые охраняют храмы УПЦ МП. По их словам, эти "казачки" составляют костяк, контролируемый российскими спецслужбами. И когда нужно защитить какой-то храм, то как и в случае с ПЗЖ включается фактор денег и набираются спортсмены, которые обеспечивают силовую поддержку.

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Наиболее активно акции по защите храмов УПЦ МП проходили после предоставления томоса Православной церкви Украины, когда религиозные общины пытались собраться и принять решение по переходу в лоно ПЦУ. Однако и сейчас фиксируются агрессивное поведение "прихожан" УПЦ МП. В феврале 2020 года в Черниговской области поклонники УПЦ МП избили священника ПЦУ. А в начале октября неизвестные угрожали расправой священникам храма ПЦУ в Закарпатской области.

ПРИЗРАК ОПЛОТА

Собеседники LIGA.net уверены, что спецслужбы должны пресекать деятельность отрядов, подобных ПЗЖ.

Ключевой вопрос к СБУ. Почему они допускают и терпят эти движения. Либо им это выгодно, либо они не работают в этом направлении. Хотя это очевидный пророссийский элемент, с которым нужно работать, – Синицын

Соболевский считает, что Патриоты – За жизнь – это сила, которая будет встречать российские оккупационные войска в случае военного вторжения: "Это условные казачки в Крыму и харьковский Оплот 2014 года. Это первые люди, которые будут защищать новый возможный антимайдан".

По его словам, в каждом городе есть определенное пророссийское лобби, которым не занимается СБУ. Соболевский уверен: нужно смотреть шире и искать подобные "спящие" структуры в стране. Потому что, когда Путин захочет эскалации и начнет военное наступление в Украине, то в эти "спящие" пророссийские элементы будет вливаться намного больше денег и они будут намного активнее.

"Сейчас у отряда Кивы легкая пророссийская риторика и, к сожалению, заявления о "возрождении скреп" в Украине не являются преступлением. Ими может заняться СБУ, если они начнут кричать "Путин, приди!", но тогда может быть поздно. С другой стороны, ими нужно заниматься, поскольку это профессиональные титушки, которых финансируют пророссийский политик", – уверен Соболевский.

LIGA.net обратилась к СБУ с просьбой прокомментировать деятельность силовых структур Медведчука, однако в ведомстве отказались от ответа. В свою очередь собеседник LIGA.net в руководстве МВД заверил, что ситуация "находится под контролем".

"После августовских событий под Харьковом, мы предупредили все стороны, что не дадим развиваться этой истории. Структуры были поставлены на место", – отметил он. По словам собеседника, перспектив у организации Кивы нет и его идеи закончатся вместе с деньгами.

Гитлерюгенд тоже сначала создавался как идеологическая организация, которая следит за порядком в обществе. А закончилось это все Второй мировой. А русский мир предусматривает возвращение утраченных территорий, – Береза

Переоценивать влияние силовых структур Медведчука тоже не стоит, полагают собеседники LIGA.net. "Выборы закончились. Эта история потихоньку сойдет на нет. Люди их не поддерживают. Все исключительно за деньги. Их бы уже не было, если бы правоохранители работали на 100%", – говорит Соболевский.

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