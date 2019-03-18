Частные армии в Украине. Кто за ними стоит и что о них надо знать

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уверяет, что во время выборов монополия на силу будет исключительно у полиции и Нацгвардии. Однако события в Черкассах 10 марта с участием Национальных дружин ставят этот тезис под сомнение, в этот день в столкновениях между "дружинниками" и полицией пострадало более 20 человек. Нацдружины – это лишь вершина айсберга. Частные армии есть практически у каждого более-менее крупного бизнесмена и политика. У кого-то они в виде охранных фирм, а у кого-то - в форме Нацдружин и всевозможных союзов ветеранов АТО. Особняком - армия так называемой муниципальной охраны в руках мэров. Перед выборами этот ресурс приобретает особую значимость.

Что надо знать о частных армиях в Украине - в материале LIGA.net.

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Наемники для отжима и охраны предприятий

Частной охранной фирмой сейчас никого не удивить. Такие структуры есть у каждого крупного бизнесмена и политика. Не редко люди, которые должны по идее только охранять, участвуют в нападениях на предприятия-конкуренты с целью рейдерского захвата. При этом большое заблуждение думать, что рейдерские захваты осуществляются исключительно за счет грубой физической силы. Силовой блок используют только тогда, когда вопрос решен юридически: меняют собственников в реестрах и подделывают документы по продаже имущества. Все это не без участия государственных регистраторов и нотариусов, то есть Министерства юстиции.

"Подобные атаки практически всегда согласованы с силовиками и Минюстом, особенно на крупных предприятиях", - рассказывает Иван Мирошниченко, депутат из фракции Самопомощь, глава совета общественной организации Бизнес-Варта. По его словам, зайти на предприятие и взять его под контроль при помощи частной армии стоит "несколько сотен тысяч долларов".

Мирошниченко советует реальным собственникам захваченных предприятий сразу публично заявлять о проблеме и показывать документы. "День-два в этом деле решают много. За два дня рейдер успеет переоформить документы и накачать предприятие долгами", - добавил нардеп.

Собеседники LIGA.net в депутатском корпусе отмечают: основная волна рейдерских захватов прошла в первые 3,5 года каденции Петра Порошенко, сейчас - относительное затишье: большинство рейдерских "охранных фирм" теперь охраняют отобранное до 2017 года. Следующий передел прогнозируется в промежуток между президентскими и парламентскими выборами. Поэтому сейчас карманные армии скорее "чистят оружие" в ожидании результатов выборов.

Размер и сила частной армии пропорционально зависит от количества денег политика или бизнесмена. Самые продвинутые наемники в активе у олигархов. Яркий пример – Ринат Ахметов. В 2012 году Ахметов создал компанию Охранный холдинг, директор - экс-сотрудник донецкой полиции Александр Москаленко.

"У всех уважающих себя олигархов есть своя служба безопасности, в которой работают бывшие сотрудники МВД и СБУ. Бывший глава СБУ Игорь Дрижчаный (2005-2006), например, отвечает за безопасность нардепа Вадима Новинского. Контакты с правоохранителями у него сохранились, поэтому пробить нужную информацию ему не составляет труда", - рассказывает LIGA.net волонтер Роман Синицын.

Содержать охранную фирму, читай частную армию - удовольствие не из дешевых. На 200 человек штата уйдет минимум 3-5 млн гривень в год, рассказывают опрошенные собеседники.

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"Кто сейчас в стране может зайти и забрать предприятие с доходом в $10 миллионов? Точно человек не с улицы", - отмечает нардеп Мирошниченко.

Муниципальные армии мэров

Сейчас в Украине порядка 200 муниципальных охранных структур, созданных при местных советах. На законодательном уровне этот вопрос не урегулирован, поэтому любой поселковый совет может проголосовать за создание своей локальной "армии". На бумаге эти группировки – коммунальные предприятия или общественные формирования, призванные следить за чистотой и благоустройством города. На практике – часто это специально обученные люди, которых местные феодалы используют в частных целях - обеспечивают порядок во время сессий городских советов и следят, чтобы в зале не было неугодных активистов и журналистов.

"Фактически это легализированные за государственный счет мини-армии. Для них покупаются травматические пистолеты и помповые ружья. Я точно знаю, что есть некоторые формирования на Волыни, где люди усиленно тренируются, есть ребята с карабинами, то есть практически снайпера", - сообщил Синицын. По его словам, все эти формирования имеют лицензию от МВД.

Зачастую наряду с коммунальными предприятиями создают общественные формирования с таким же названием. Делается это для того, чтобы легче получить травматическое оружие и спецсредства.

"Кроме того, они себе покупают карабины и гладкоствольное охотничье оружие. Были случаи, когда это оружие применялось в Харькове и на Волыни в янтарных разборках. Травматический пистолет достаточно легко модифицируется за счет усиленных патронов и пружины. Если есть желание, то убить человека таким оружием - не проблема", - отмечает Синицын.

Еще печальнее, что эти структуры финансируются за счет налогоплательщиков. По словам Синицына, в одной Одессе содержание муниципальной охраны в 2017-2018 годах обошлось в 85 млн грн. И это речь только о бюджетных средствах. Скорее всего "муниципалам" доплачивают в конвертах. Например, в Луцке доплаты в среднем составляют около 10 тыс грн, говорят собеседники. В городах-миллиониках эти цифры гораздо выше.

"В Днепре муниципальная стража сначала создавалась на базе патриотов-добробатов, но потом у мэра Бориса Филатова что-то перемкнуло, и он решил использовать муниципалов в своих частных интересах. Назначил экс-руководителя днепропетровского Беркута Андрея Ткаченко директором стражи. Он прекрасно осознавал, как это будет воспринято обществом. Но ему нужен был человек, который не имеет моральных принципов и будет без обсуждения выполнять приказы", - рассказал LIGA.net нардеп, представляющий Днепропетровскую область.

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Волонтер Синицын считает, что сама по себе идея муниципальных охран хорошая. Патрульная полиция не должна заниматься ларьками, незаконной торговлей и парковкой. Но в украинских реалиях хорошая идея превратилась в способ решения частных проблем.

"Если ты условный Труханов (мэр Одессы, - ред.), то почему бы тебе не иметь личную армию из 500 человек и финансировать ее не из своего кармана? Никакие активисты не придут к тебе на сессию и не помешают построить очередную высотку на Аркадии", - говорит Синицын.

Нацдружины и их роль на выборах

Накануне выборов одной из самой обсуждаемых тем наряду с избирательными сетками топ-кандидатов стала общественная организация Национальные дружины. Первый раз громко о себе Нацдружины заявили в январе 2018 года, когда прошлись маршем присяги по Киеву. Последний актуальный повод – столкновения в Черкассах 10 марта, когда пострадали более 20 правоохранителей.

Командиром Нацдружин является Игорь Михайленко, а идейным вдохновителем создания – нардеп Андрей Билецкий. Оба они знакомы еще со времен деятельности харьковской ячейки организации Патриот Украины. Именно на базе Патриота и Социал-национальной ассамблеи была сформирована спецрота Азов, которая в мае 2014 года вошла в структуру МВД, а затем стала полком.

Лидер движения Азов Билецкий всячески отрицает связь с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. В тоже время первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко именно после событий в Черкассах обвинила руководство МВД в политических играх и демонстрации возможности влияния на избирательный процесс.

Аваков также открещивается от Нацдружин и твердит, что у государства монополия на применение силы, и никакие парамилитарные формирования не смогут перенять на себя функции силовиков. Большая часть собеседников LIGA.net заявляют, что Аваков – покровитель азовского движения. В Народном фронте считают это слухами.

"Централизованного финансирования у нас нет. Мы существуем исключительно за счет членских взносов", - сообщил LIGA.net пресс-секретарь Нацдружин Игорь Вдовин. По его словам, сегодня в организации около 2000 членов. Он напомнил, что Нацдружины зарегистрированы в качестве наблюдателей на президентских выборах и будут пытаться "не допустить фальсификаций".

Координация Нацдружин и МВД нервирует Банковую, однако действующий президент готов дать отпор. "У Порошенко есть чем ответить Авакову. Только его ответ поменьше, и он в регионах. Это парамилитарные структуры, которые подчиняются местным элитам, делающим ставку на Петра Алексеевича. Поэтому я прогнозирую волну уличного насилия между одними и вторыми", - считает Синицын.

В тоже время у Азова в этом аспекте есть преимущество. В отличие от всяческих региональных союзов ветеранов АТО, движение Билецкого имеет четкую организованную структуру и, самое главное, многолетний опыт взаимодействия с МВД. В одном из интервью Андрей Билецкий заявил, что у многих членов Нацдружин есть легальное оружие: охотничье, нарезное, гладкоствольное или травматическое. Кроме того, как сообщил LIGA.net пресс-секретарь Нацдружин, у членов организации есть наградные пистолеты.

"Нацдружины заняли нишу, которую не заняло государство и добробаты. Это не фашисты. Это ультрас и "бегуны" Кривого Рога, подперченные якобы патриотизмом", - описал Нацдружины нардеп из Народного фронта.

Синицын уверен, что возможности Нацдружин немного преувеличены: "То, что было в Черкассах, это скорее демонстрация силы и игра мускулами. Если и будут фальсификации со стороны Авакова, то намного больший ресурс, чем Нацдружины, это два сотрудника полиции на каждом участке. Так сказать, наблюдатели от Авакова с правом применения силы".

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