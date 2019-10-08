"Кумовства у нас не будет". Или будет? Анализ кадровой политики Зеленского

"Кому нравится, когда президент назначает на должность своего кума или армейского друга? Почему так происходит уже 28 лет?", - спрашивал в феврале этого года кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский. Спустя 140 дней каденции нового президента можно увидеть, что Зеленский-президент не всегда придерживается обратного в своей кадровой политике.

В самом факте привлечения друзей или бизнес-партнеров на госслужбу нет ничего плохого: каждому президенту надо быстро найти сотни качественных (и желательно порядочных) людей, а профессионалов в любой сфере немного. Но когда при кадровых решениях лояльность и преданность ценятся больше профессиональных качеств, возникает вопрос: "А раньше разве не так было?".

LIGA.net проанализировала кадровую политику Зеленского и нашла несколько примеров "дружественных" назначений со свойствами непотизма.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ЗЕЛЕНСКОГО

"Нужно снять розовые очки и понять, что мы находимся на войне, поэтому берем тех людей, которых находим", - заявил в одном из своих интервью руководитель Офиса президента Андрей Богдан. Здесь Богдан одновременно и сказал правду, и слукавил.

С момента вступления на должность Зеленский провел более 300 кадровых назначений. Часть из них, действительно, базировалась на профессиональных качествах кандидатов. Такой подход частично реализован в вопросах внешней политики и национальной безопасности. Хотя примеры Ивана Баканова и Владислава Бухарева явно выбиваются из общей колеи (о них подробнее ниже).

Ключевой принцип кадровой политики Зеленского – это доверие, считает глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. "Для Зеленского очень важно лично знать человека, которого он назначает. Он лично встречается с кандидатами и оценивает не по резюме, а скорее интуитивно. Он доверяет рекомендациям ближайшего окружения и в этом проблема", - говорит Фесенко в комментарии LIGA.net. По его мнению, не всегда рекомендации близкого окружения эффективны. Ситуация с одесским губернатором – яркий тому пример.

Еще в июле ОПУ опубликовал шорт-лист кандидатов на эту должность. Среди них был бизнесмен Андрей Андрейчиков, который по данным программы "Схемы: коррупция в деталях" поставляет металлолом на Молдавский металлургический завод, который находится в непризнанном Приднестровье. Зато в его активе была многолетняя поддержка и любовь к 95 Кварталу. В итоге назначение застопорилось и до сих пор Зеленский не назначил одесского губернатора.

Ранее глава ОПУ Богдан заверил журналистов, что все председатели ОГА были отобраны HR-агентствами. Возможно, это просто совпадение, но на должность закарпатского губернатора был назначен Игорь Бондаренко, который в 2008-2010 годах работал в Минюсте с Богданом и нынешним генпрокурором Русланом Рябошапкой. Один из кандидатов на должность главы ОГА рассказывал редактору LIGA.net, что после собеседования с людьми из ближнего круга ему сказали примерно следующее: "Ты все хорошо рассказал и программа у тебя интересная, но есть одна проблема - мы тебя совсем не знаем".

Алексей Долгих, управляющий партнер компании по подбору управляющего персонала Boyden, которая помогало Офису президента с подбором глав ОГА, считает, что у команды Зеленского очень узкий маневр для кадровых решений. "За эти три-четыре месяца мы видели найм только тех людей, которых они знают и понимают. К сожалению, пока не было ни одного случая, когда был нанят кандидат с рынка, у которого не было карт-бланша доверия из "предыдущей" жизни", - говорит Долгих LIGA.net.

ЯРКИЕ ПРИМЕРЫ КАДРОВ ЗЕЛЕНСКОГО

1.Иван Баканов. Друг детства Зеленского, который в августе был утвержден Радой на должность главы СБУ. Самый яркий эпизод его работы связан не с крупной спецоперацией, а со случаем в Борисполе. Когда после вычитки местного чиновника Зеленский захотел "позвонить Баканову по поводу этого черта".

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2. Друзья с Квартала. На следующий день после инаугурации Зеленский назначает сотрудников и партнеров студии Квартала 95 на должности в Офис президента. Бизнес-партнер и сооснователь Квартала Сергей Шефир становится первым помощником президента. Исполнительный продюсер студии Сергей Трофимов был назначен Зеленским первым замглавы Офиса президента, а сценарист сериала Сваты Юрий Костюк - замглавы ОПУ. Имя помощника Зеленского Андрея Ермака в этой компании, вероятно, наименее известное. Однако сейчас его вклад в политику Банковой трудно оценить. Именно Ермак является одним из главных переговорщиков Зеленского с Россией. До назначения в ОПУ Ермак занимался продюсирование кино.

3. Владислав Бухарев. В июне Зеленский назначает главой Службы внешней разведки нардепа от Батькивщины Бухарева. Последний является давним поклонником творчества Квартала и постоянно ходил на концерты студии. Кроме того, Бухарев неоднократно организовывал концерты Квартала на своем округе в Сумской области. Уже в сентябре Зеленский своим указом перевел Бухарева в СБУ, сделав его первым замом Баканова.

4. Юлия Мецгер. В июле правительство утвердило Мецгер членом наблюдательного совета Приватбанка по квоте президента. Судя по многочисленным фотографиям в соцсетях, Мецгер – давняя подруга актрисы Квартала Елены Кравец. У них много фотографий с совместного отдыха. И Мецгер и Кравец родом с Кривого Рога.

5. Александр Завитневич. По итогам парламентских выборов от Слуги народа в Раду зашел директор Смелянского литейного завода (39-й номер списка). Его супруга Наталья училась в одном классе с Зеленским. В 2017 году она выставила в Facebook фотографии со встречи выпускников, на которой был и Зеленский. С момента начала работы Рады Завитневич присутствовал лишь на трех заседаниях. Это при том, что она глава комитета по вопросам обороны и национальной безопасности. Но и на заседания комитета он также не ходит.

6. Ирина Копайгора. В сентябре Зеленский назначил Копайгору на должность государственного уполномоченного Антимонопольного комитета. Она – дочь Ивана Копайгоы, который преподавал у Зеленского в Криворожском экономическом университете. Примечательно, что отец Зеленского также преподает в этом университете.

7. Александр Гогилашвили. 25 сентября Кабмин назначает его на должность заместителя министра внутренних дел. Гогилашвили – давний знакомый Квартала и лично Зеленского. До назначения в МВД работал в Международной антинаркотической ассоциации, на летние лагеря которой постоянно приезжали артисты Квартала. 25 мая будучи уже президентом, Зеленский также посетил летний лагерь организации. "С президентом Зеленским мы знакомы более 7 лет, он поддерживал нас всегда. Естественно мы за него горой", - заявил Гогилашвили в интервью Цензор.нет.

8. Алексей Пашков. На позапрошлой неделе главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов обратил внимание на стремительный карьерный рост начальника аналитического управления — временно исполняющего обязанности начальника департамента стратегической разведки ГУР министерства обороны Алексея Пашкова. По его информации, Пашков — кадровый военный разведчик, 18 лет прослужил в департаменте стратегической разведки, но занимал одну из низовых должностей в ГУР.

Вскоре после победы президента Зеленского, карьера Пашкова пошла в гору. В июле Пашков, по словам Бутусова, «перепрыгнул сразу 10 служебных должностей, чтобы занять кресло врио начальника департамента». Вполне возможно, что успехи Пашкова связаны с тем, что его жена Оксана Пашкова – главный бухгалтер студии Квартал 95.

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ЗАВТРАШНИЕ КАДРЫ

Впрочем, назначенные "на доверии" не могут чувствовать себя уверенно. По мнению Фесенко, с одной стороны команда Зеленского пытается исповедовать принцип хедхантинга, а с другой – пытается изменить законодательство в сфере труда и госслужбы, чтобы можно было максимально просто увольнять людей. "Ты должен показать свою эффективность. Если ты не эффективен – мы имеем право тебя быстро уволить, не полагаясь на конкурсы и гарантии", - разъясняет он.

Еще одним важным фактором, который стоит на пути к приходу профессионалов своего дела на высшие государственные должности, это вопрос материального обеспечения. "В ключевых государственных предприятиях людям платят адекватную рыночную зарплату. Там рекрутмент отлично справляется. Но когда речь идет о том, что ты должен нанять человека, зарплата которого составляет несколько десятков тысяч гривень на одну из самых ответственных должностей в стране, то это не работает", - объясняет Долгих. По его словам, размер зарплат во власти - прямое приглашение к коррупции.

"Если вопрос с рыночными зарплатами не будет решен в ближайшее время, то все скатится в коррупцию, как и пять лет назад", - считает Долгих. По его мнению, президенту выгоднее платить госчиновникам много, если ему нужна эффективность, а не лояльность, поскольку в таком случае можно с них спрашивать, если они не выполняют задачи. "А сейчас бывает, что человек на госслужбе получает мало, но живет так, что это нарушает все нормы приличия, но поменять его не на кого, потому что никто из порядочных на такие деньги работать не согласен", - резюмирует Долгих.

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