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Коротко | Куратор оккупированного Донбасса от России. Интервью Козака - за минуту

09.07.2020, 14:40
Куратор оккупированного Донбасса от России. Интервью Козака - за минуту - Фото
Владимир Путин и Дмитрий Козак (фото - Алексей Никольский/EPA)

Куратор Кремля по Донбассу Дмитрий Козак о переговорах с Зеленским, замораживании конфликта и перспективах минских соглашений

В четверг, 9 июля, на пропагандистском российском ресурсе ТАСС вышло интервью с замруководителя администрации президента России и куратором Кремля по Донбассу Дмитрием Козаком.

От LIGA.net: Интервью Козака демонстрирует, что оптимизм некоторых членов украинской делегации чрезмерно завышен и Россия не собирается идти на компромиссы по Донбассу. Наоборот, Владимир Путин пытается свести все ко второму Приднестровью. Именно для этого и был назначен Козак.

Детали последних переговоров Украины и РФ вы можете прочитать в статье: Минский фронт. О чем договариваются Киев и Москва – детали переговоров
Говорит, Россия уже не надеется на диалог с Зеленским. "Относительно договороспособности хотелось бы отметить лишь следующее. Совсем до недавнего времени, примерно до начала марта, были осторожные надежды на конструктивный открытый диалог по всем вопросам урегулирования конфликта. Но в последние месяцы эти надежды достаточно стремительно рассеиваются". 
Обвиняет Украину в заморозке войны. "Если команда президента Зеленского будет вести последовательный, прямой и честный диалог с Донбассом, перспектива урегулирования конфликта есть. И в достаточно короткие сроки. Если позиция будет такой, как она достаточно откровенно демонстрируется в последние месяцы — вести переговоры только с целью максимально затянуть их и ни о чем не договориться, — то это прямой путь к замораживанию конфликта на многие годы".

Представители Донбасса от Украины вызывают у него смех. "К идее создания консультативного совета или какого-либо альтернативного механизма для диалога больше не возвращались. Если не считать не до конца сформулированное анекдотичное предложение назначить решением украинских властей представителей Донбасса и с назначенными лицами вести дискуссию об урегулировании конфликта".

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Уверяет, что "Приднестровье" на Донбассе Россию не интересует. "Относительно различного рода заявлений политических деятелей и общественных организаций о возможностях и перспективах вхождения Донбасса в Российскую Федерацию. Это мнение исключительно авторов этих заявлений. На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались. Мы не теряем надежду на мирное политическое урегулирование конфликта. Мы в этом кровно заинтересованы. Даже замороженный конфликт на юго-западных границах Российской Федерации абсолютно точно не нужен".

Считает, что оснований для нового нормандского саммита нет. "Никаких оснований для проведения нового саммита сегодня и при текущей позиции Украины в обозримой перспективе просто нет. Саммит можно проводить только при условии, если выполняются решения предыдущих саммитов. По состоянию на сегодня ни одна из договоренностей парижского саммита не выполнена".

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