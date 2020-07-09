Коротко | Куратор оккупированного Донбасса от России. Интервью Козака - за минуту
Куратор Кремля по Донбассу Дмитрий Козак о переговорах с Зеленским, замораживании конфликта и перспективах минских соглашений
В четверг, 9 июля, на пропагандистском российском ресурсе ТАСС вышло интервью с замруководителя администрации президента России и куратором Кремля по Донбассу Дмитрием Козаком.
Детали последних переговоров Украины и РФ вы можете прочитать в статье: Минский фронт. О чем договариваются Киев и Москва – детали переговоров
Представители Донбасса от Украины вызывают у него смех. "К идее создания консультативного совета или какого-либо альтернативного механизма для диалога больше не возвращались. Если не считать не до конца сформулированное анекдотичное предложение назначить решением украинских властей представителей Донбасса и с назначенными лицами вести дискуссию об урегулировании конфликта".
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Уверяет, что "Приднестровье" на Донбассе Россию не интересует. "Относительно различного рода заявлений политических деятелей и общественных организаций о возможностях и перспективах вхождения Донбасса в Российскую Федерацию. Это мнение исключительно авторов этих заявлений. На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались. Мы не теряем надежду на мирное политическое урегулирование конфликта. Мы в этом кровно заинтересованы. Даже замороженный конфликт на юго-западных границах Российской Федерации абсолютно точно не нужен".
Считает, что оснований для нового нормандского саммита нет. "Никаких оснований для проведения нового саммита сегодня и при текущей позиции Украины в обозримой перспективе просто нет. Саммит можно проводить только при условии, если выполняются решения предыдущих саммитов. По состоянию на сегодня ни одна из договоренностей парижского саммита не выполнена".
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