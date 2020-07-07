Россия требует от Украины особого статуса в Конституции, а Украина видит готовность РФ идти на компромиссы. Согласится ли Зеленский на особый статус

Украина и Россия приблизились к принятию дополнительных мер по прекращению огня на Донбассе. Украинская сторона заявляет, что Россия готова на компромиссы. РФ особо не спешит подтверждать слова Украины и ждет проекта изменений в Конституцию с особым статусом Донбасса. У Владимира Зеленского готовятся презентовать документ в начале осени, но заверяют: никакого статуса для Донбасса в Конституции не будет. На чем тогда строится оптимизм Украины, чего добивается Россия и удастся ли Зеленскому сдвинуть с места переговорный процесс, - разбиралась LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 3 июля в Берлине состоялась встреча стран нормандской четверки (Украина, Россия, Германия и Франция) на уровне политических советников. По итогам 11-часовой встречи глава украинской делегации, вице-премьер-министр Алексей Резников заявил: Россия демонстрирует желание "найти возможность сблизить позиции".

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По его словам, "компромиссы могут быть подточены" по ряду позиций: вопросам взаимного освобождения удерживаемых лиц, режима прекращения огня, разминирования, строительства новых пунктов пропуска на линии разграничения.

"Я готов засвидетельствовать и это впечатление было у всех членов делегации, что мы почти договорились по многим вопросам. Украина, Германия и Франция абсолютно совпали в формулировках проекта возможного совместного заявления всех четырех советников, но представители РФ взяли тайм-аут, чтобы предложить свое видение и редакцию. Посмотрим, что они предложат", - сообщил Резников в комментарии LIGA.net.

Вице-премьер констатирует, что, с одной стороны, прогресса нет, потому что нет новых фактических договоренностей. "Но, когда я применяю слова "сблизить позиции", то это значит, что мы гораздо ближе к тому, чтобы об этом договориться. Я это вижу по риторике, по настроению, по попытке даже в споре найти фразы, которые могли бы всех устроить", - добавил Резников в комментарии LIGA.net, не раскрывая деталей переговоров в Берлине.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Несмотря на оптимизм Резникова, публично Россия не демонстрирует готовности идти на компромиссы. Более того, по информации немецкого издания Spiegel, Россия якобы требовала от Украины до 6 июля предоставить проект поправок к Конституции, в которых учтен особый статус Донбасса. Примечательно, что эта информация появилась именно в немецком издании аккурат перед началом переговоров в Берлине.

Уже после встречи замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак уточнил, что "не до 6 июля, а в ближайшее время", сообщают РосСМИ. При этом Козак заявил об отсутствии прорыва по результатам встречи в Берлине.

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Резников опроверг информацию о том, что Россия якобы поставила ультиматум о закреплении в Конституции особого статуса Донбасса. "Во время переговоров Козак спрашивал, можно ли посмотреть наш проект закона о децентрализации. Мы говорим: "Сейчас нельзя". Он отвечает: "Когда будет – покажете? Вы же в Минске обещали это сделать". Мы говорим: "Когда будет – покажем". Но никаких ультиматумов никто не ставил", - сообщил министр в комментарии LIGA.net.

Более того, вице-премьер-министр настоял, что никакой особый статус Донбасса не может быть и не будет закреплен в Конституции: "Есть принятый прошлым созывом Рады и пролонгированный нынешним закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Когда же мы говорим о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации - это не касается отдельно Донбасса, Львовщины или Херсонщины - речь идет о децентрализации на территории всей Украины. Не стоит путать эти дефиниции".

В рамках ТКГ Россия делает вид, что она не сторона конфликта, а всего лишь наблюдатель. Поэтому говорить о конструктивном диалоге в политических вопросах преждевременно

По словам Резникова, сейчас предложения изменений в Конституцию по децентрализации находятся на широком обсуждении в парламенте; с разными политическими силами и представителями гражданского общества, учеными, представителями комиссии по вопросам правовой реформы при президенте и представителями местного самоуправления. "Когда этот проект будет готов, мы его покажем и обсудим в политической группе в Минске", - добавил Резников.

Член рабочей группы по наработке проекта изменений, нардеп Александр Корниенко прогнозирует, что документ может быть внесен в парламент в сентябре-октябре текущего года. "Нам кажется правильным внести его до местных выборов, чтобы убрать спекуляции, что по итогам выборов власть будет двигать изменения в Конституцию под себя", - отметил он в комментарии LIGA.net.

В свою очередь собеседник LIGA.net, знакомый с ходом подготовки документа, заверил: никакого упоминания об особом статусе Донбасса в проекте изменений не будет.

Тем не менее представитель Донецка в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш не видит желания России "сблизить позиции". "Более того, в рамках ТКГ Россия делает вид, что она не сторона конфликта, а всего лишь наблюдатель и посредник. Поэтому говорить о конструктивном диалоге в политических вопросах, на мой взгляд, преждевременно и оптимистично", - сообщил он в комментарии LIGA.net.

"Зеленский когда-то увидел в глазах Путина стремление к миру, Резников увидел смену тональности. Я, к сожалению, не вижу и не слышу этого", - добавил он.

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ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. После встречи в Берлине Козак заявил, что стороны "приблизились к тому, что должен быть принят комплекс дополнительных мер по прекращению огня".

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Резников пояснил, что речь о дополнении рамочного соглашения 2016 года. "Тотальный сeasefire (режим прекращения огня – ред.) должен быть везде. Для этого есть различные способы, в том числе дисциплинарного характера. Пока мы об этом разговариваем", - сказал он LIGA.net.

В тоже время без разрешения политических аспектов решить конфликт не удастся, уверен Гармаш. "Возможно, стороны продемонстрируют прогресс для того, чтобы состоялась очередная встреча в нормандском формате, и достигнуть договоренностей по обмену пленными, прекращению огня и новым КПВВ. Но мы же понимаем, что эти меры могут в лучшем случае законсервировать конфликт, но не разрешить его. Разрешение конфликта возможно только, если будут решены политические противоречия. А я не вижу желания России идти на компромиссы", - сказал он.

В свою очередь Резников настроен более оптимистично. "Предыдущая делегация шесть лет жила с внутренней установкой отторжения - сказать "нет" просто ради "нет". Козак не был в этом процессе с самого начала и может говорить "да", может соглашаться. Поскольку он с чистого листа смотрит на ситуацию, у него не замылен глаз, и он пока что слышит аргументы. У него не стоит задача не согласиться только потому, что надо не согласиться. Поэтому, по моим внутренним ощущениям, Россия может пойти на компромиссы", - объясняет LIGA.net свою позицию вице-премьер.

Козак не был в этом процессе с самого начала и может говорить "да", может соглашаться... Россия может пойти на компромиссы

Журналист Юрий Бутусов не разделяет настроений Резникова. "Путин назначил на пост переговорщика по Украине Козака именно для реализации того самого плана, который Козак реализовал в Приднестровье. Это план фактической интеграции жителей и экономики в юридическое пространство РФ без политического признания региона частью РФ", - написал он в Facebook.

Именно в рамках этой стратегии, по мнению Бутусова, Россия раздает свои паспорта на оккупированной территории Донбасса. И, прежде всего, тем, кто поступил на службу в оккупационные войска. "Путину необходимо дешевое пушечное мясо и время", - считает журналист.

Согласен с ним и Гармаш. "Россия пытается свести все ко второму Приднестровью. У Козака нет другой специализации, кроме этой. Но мало ли что хочет Россия. Мы не позволим. И опыт молдаван показал, что это абсолютно неэффективный шаг, который не решает проблем", - сообщил он LIGA.net.

По мнению Гармаша, если минский формат не будет работать, необходимо сохранить его как техническую площадку и дальше искать другие политические форматы с возможным присоединением США и Великобритании. "Это самый вероятный шаг, которому Россия будет противодействовать. Но если Минск не даст эффекта в ближайшие полгода, то Зеленскому придется что-то делать. Слово не воробей, он же пообещал", - добавил представитель Донецка в ТКГ.

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