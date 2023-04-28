В конце марта 2023 года мониторинговая миссия ООН по правам человека обвинила в нарушении прав военнопленных не только Россию, но и Украину. Омбудсмен Дмитрий Лубинец объясняет LIGA.net, что международные организации в погоне за "нейтральностью" постоянно сравнивают жертву с агрессором и упоминают Украину в негативном смысле в своих отчетах.

Если украинские власти хотят усилить свою позицию на международной арене, они должны привлечь гражданский сектор к мониторингу условий содержания российских пленных, говорит LIGA.net Константин Автухов, исполнительный директор организации "Украина без пыток".

В каких условиях и где именно живут российские военнопленные в ожидании обмена, как международные организации проверяют условия их содержания и что Украине делать с их "нейтральностью": разбор LIGA.net.

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"НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ЛОГИКУ ЭТИХ ОТЧЕТОВ"

"Почти половина из 229 российских военнопленных, с которыми мы провели интервью, рассказали о пытках или жестоком обращении со стороны военнослужащих Вооруженных Сил Украины и СБУ", – говорится в докладе миссии ООН. Украина предоставила мониторам беспрепятственный доступ.

В ООН утверждают, что в постоянных местах интернирования, таких как следственные изоляторы или лагеря для пленных, сообщений о жестоком обращении значительно меньше: "Впрочем, мы получили жалобы на избиения в некоторых из этих учреждений в Днепре, Виннице и Харькове прошлой весной".

Этот отчет возмутил уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца. "Но возмущение не из-за упоминания Украины, а из-за того, что они не приводят никаких доказательств и используют слова-допущения", – рассказывает омбудсмен в разговоре с LIGA.net.

За три дня до публикации отчета Лубинец встречался с главой мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильдой Богнер: "Тогда не было ни слова о возможных нарушениях прав военнопленных РФ, никакой просьбы подтвердить или опровергнуть установленные факты или направить официальные обращения в правоохранительные органы".

"Я не могу понять логику таких отчетов. Ведь речь не только о фиксации фактов недостойного обращения, но и о том, чтобы добиться какой-либо официальной реакции от государства Украина в виде проверок и расследований", – объясняет омбудсмен.

В ответ на доклад миссии ООН Лубинец вместе с французскими журналистами совершил мониторинговый визит в лагерь во Львовской области, где содержатся российские военнопленные. Также в лагере находились представители ООН, МККК и другие иностранные журналисты.

Лубинец заверяет, что Офис омбудсмена на постоянной основе ежемесячно осуществляет мониторинг лагеря во Львовской области.

"Мы проверяем абсолютно все, – говорит он. – У нас есть мандат личного общения. Мы смотрим за местами отдыха, как кормят, внутренние распорядки, процедуры получения медицинской и психологической помощи".

Других мест постоянного содержания российских военнопленных в Украине не существует, заверяет Лубинец. Хотя в вышеупомянутом докладе ООН заявлено, что "многие из них все еще содержатся в изоляции".

"Это могут быть СИЗО, но их используют для содержания, исключительно, только пока идет процесс перевозки с линии фронта в лагерь, – утверждает Лубинец. – 100% российских военнопленных находятся на постоянной основе именно в лагере [во Львовской области]".

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"ОНИ ПРИШЛИ УБИВАТЬ, НО МЫ – ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА"

Из международных организаций доступ к лагерю военнопленных имеет, в частности, Международный Комитет Красного Креста (МККК).

"И не просто, что их впустили-выпустили. Они приезжают и в течение недели ходят каждый день, проверяя все, что хотят", – рассказывает LIGA.net Петр Яценко, руководитель пресс-службы Координационного штаба по обращению с военнопленными.

По его словам, представители МККК уединяются с российскими военнопленными и разговаривают без представителей администрации лагеря. Содержание этих разговоров не контролируется, уверяет Яценко.

Украинские власти постоянно предоставляют миссии ООН беспрепятственный доступ к официальным местам интернирования российских военнопленных, позволяя общаться с ними прямо и конфиденциально, и оценивать условия их содержания, сообщил LIGA.net пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Криштоф Яновски.

При этом, по словам Яновски, Россия не предоставила ООН доступ к украинским военнопленным, несмотря на неоднократные запросы. Это касается украинских пленников, которые удерживаются как на временно оккупированной Россией территории Украины, так и в России.

Лубинец предполагает, что представители миссии ООН могли получить определенные показания от российского военнопленного, их должным образом не верифицировали, но рассказали об этом в своем докладе.

"Есть четкое понимание, что они (российские военнопленные. – Ред.) хотят навредить даже так", – объясняет Яценко.

"Наличие в отчете ООН информации о нарушениях украинской стороны – это следствие нашей открытости, – уверен Яценко. – Мы всюду пускаем, даем информацию, открыты для мониторинга. Этим мы показываем, что мы европейская страна и обращаемся с пленными гуманно. Несмотря на то что они пришли на нашу землю убивать и уничтожать нас как нацию".

По его словам, у российских военнопленных питание по нормам калорий – примерно такое же, как у украинских военных. Их лечат от прежних заболеваний, есть психолог, терапевт, УЗИ, рентген и пр.

В ООН уверяют, что информация, обнародованная в отчетах, тщательно проверяется и оценивается с учетом достаточных оснований считаться стандартом доказательств, сообщил LIGA.net Яновски.

"Мы следим за всеми достоверными жалобами и сообщениями от военнопленных, бывших военнопленных, родственников и свидетелей, – объясняет он. – Мы собираем информацию из конфиденциальных интервью военнопленных, а также информацию, доступную из открытых источников и публичных реестров, таких как реестр судебных решений".

В МККК в целом удовлетворены сотрудничеством с украинскими органами власти, которые предоставляют доступ к российским военнопленным, сообщил спикер МККК в Украине Александр Власенко. Он отказался назвать количество визитов МККК во львовский лагерь, сославшись на "нейтральность организации". В Координационном штабе уточнили LIGA.net, что международные организации совершают визит раз в полтора месяца.

Публичных отчетов (вроде ООНовского) от МККК не ожидается.

"По завершении визита мы никогда не рассказываем, что видели. Мы конфиденциально ведем диалог с администрацией заведения, где этих людей содержат, указываем на нарушения и просим их устранить, – объясняет спикер МККК. – Если нарушения не устраняются – мы поднимаемся на высшую ступень. И ведем диалог с людьми, которые могут приказать эти вещи устранить.

Власенко уточнил, что речь идет не о каких-то выявленных нарушениях именно во львовском лагере, а о принципах работы МККК в целом.

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ОБЩЕСТВЕННОСТЬ КАК СПОСОБ УСИЛИТЬ ПОЗИЦИЮ ГОСУДАРСТВА

Отдельные международные организации могут заигрываться в "нейтральность" и тем самым подыгрывать российской пропаганде, публикуя резонансные отчеты. Поэтому украинские власти могут быть заинтересованы в максимальной публичности и откровенности условий содержания российских военнопленных.

На помощь может прийти национальный превентивный механизм (НПМ), предусмотренный Факультативным протоколом к Конвенции против пыток.

В частности, успешно функционирует модель НПМ под названием "Обмудсман+", которая предусматривает мониторинговые визиты в места несвободы работниками секретариата уполномоченного и активистов гражданского общества.

Большая война значительно усложнила реализацию национального превентивного механизма, однако совместные визиты не были прекращены.

"Во время мониторингового визита в СИЗО, исправительную колонию, в психологическое учреждение закрытого типа – обязательно с моими представителями присутствуют представители общественных организаций", – уверяет Лубинец.

О возможности привлечения общественных профильных организаций к совместным визитам в места содержания российских военнопленных – мнения специалистов расходятся. "Кто-то настаивает на том, что у нас есть все юридические основания это делать, а кто-то говорит, что нам это нужно дополнительно юридически прорабатывать", – объясняет LIGA.net омбудсман.

По его словам, Женевская конвенция не предусматривает применения подобной модели в отношении военнопленных.

"Однако с точки зрения открытости, я считаю, это должно быть, – убежден омбудсман. – Этим мы покажем, что даже для общественного сектора Украины лагерь для пленных РФ не закрыт. Возможно, после этого у МККК появятся дополнительные аргументы для [работы] на территории РФ".

Национальный превентивный механизм должен распространяться на места содержания российских военнопленных, убежден Константин Автухов, исполнительный директор ОО "Украина без пыток".

"У нас есть необходимый опыт и профессионализм. Это очень сложный навык, который вырабатывается не за один визит и не за один год даже", – говорит он.

"Чтобы позиция украинского государства была сильной – она должна быть подкреплена знаниями и именами профессиональных экспертов в сфере противодействия пыткам и мониторинга прав человека", – считает Автухов.

Сейчас Офис омбудсмана прорабатывает возможность привлечения общественных организаций к пилотному мониторинговому визиту в места содержания российских военнопленных.

"Если этот "пилот" получится и будут положительные последствия – мы это будем делать, возможно, на постоянной основе", – прогнозирует Лубинец.

Если общественные организации пожелают самостоятельно посетить лагерь для пленных во Львовской области – администрация готова организовать визит, однако в групповом формате. "В лагерь не может быть паломничества каждый день, – объясняет LIGA.net представитель Координационного штаба Петр Яценко. – Потому что там есть режим дня и свои порядки".

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Материал подготовлен в партнерстве с Freedom House Ukraine в рамках проекта "Общественный контроль над органами безопасности в Украине".

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