UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Разбор | Лагерь для оккупантов. Как в Украине содержатся пленные россияне: все, что стоит знать

Цей матеріал також доступний українською
Лагерь для оккупантов. Как в Украине содержатся пленные россияне: все, что стоит знать - Фото
Российские военнопленные (иллюстрация – Анастасия Иванова/LIGA.net)
28.04.2023, 18:15

Пока россияне на камеру казнят украинских военных в своем плену – ООН критикует Украину за обращение с российскими военнопленными

В конце марта 2023 года мониторинговая миссия ООН по правам человека обвинила в нарушении прав военнопленных не только Россию, но и Украину. Омбудсмен Дмитрий Лубинец объясняет LIGA.net, что международные организации в погоне за "нейтральностью" постоянно сравнивают жертву с агрессором и упоминают Украину в негативном смысле в своих отчетах.

Если украинские власти хотят усилить свою позицию на международной арене, они должны привлечь гражданский сектор к мониторингу условий содержания российских пленных, говорит LIGA.net Константин Автухов, исполнительный директор организации "Украина без пыток".

В каких условиях и где именно живут российские военнопленные в ожидании обмена, как международные организации проверяют условия их содержания и что Украине делать с их "нейтральностью": разбор LIGA.net.

"НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ЛОГИКУ ЭТИХ ОТЧЕТОВ"

"Почти половина из 229 российских военнопленных, с которыми мы провели интервью, рассказали о пытках или жестоком обращении со стороны военнослужащих Вооруженных Сил Украины и СБУ", – говорится в докладе миссии ООН. Украина предоставила мониторам беспрепятственный доступ.

В ООН утверждают, что в постоянных местах интернирования, таких как следственные изоляторы или лагеря для пленных, сообщений о жестоком обращении значительно меньше: "Впрочем, мы получили жалобы на избиения в некоторых из этих учреждений в Днепре, Виннице и Харькове прошлой весной".

Этот отчет возмутил уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца. "Но возмущение не из-за упоминания Украины, а из-за того, что они не приводят никаких доказательств и используют слова-допущения", – рассказывает омбудсмен в разговоре с LIGA.net.

За три дня до публикации отчета Лубинец встречался с главой мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильдой Богнер: "Тогда не было ни слова о возможных нарушениях прав военнопленных РФ, никакой просьбы подтвердить или опровергнуть установленные факты или направить официальные обращения в правоохранительные органы".

"Я не могу понять логику таких отчетов. Ведь речь не только о фиксации фактов недостойного обращения, но и о том, чтобы добиться какой-либо официальной реакции от государства Украина в виде проверок и расследований", – объясняет омбудсмен.

В ответ на доклад миссии ООН Лубинец вместе с французскими журналистами совершил мониторинговый визит в лагерь во Львовской области, где содержатся российские военнопленные. Также в лагере находились представители ООН, МККК и другие иностранные журналисты.

В лагере для российских военнопленных (фото – омбудсмен)

Лубинец заверяет, что Офис омбудсмена на постоянной основе ежемесячно осуществляет мониторинг лагеря во Львовской области.

"Мы проверяем абсолютно все, – говорит он. – У нас есть мандат личного общения. Мы смотрим за местами отдыха, как кормят, внутренние распорядки, процедуры получения медицинской и психологической помощи".

Лагерь для российских военнопленных (фото – омбудсмен)

Футбольное поле в лагере (фото – омбудсмен)ан)

Других мест постоянного содержания российских военнопленных в Украине не существует, заверяет Лубинец. Хотя в вышеупомянутом докладе ООН заявлено, что "многие из них все еще содержатся в изоляции".

"Это могут быть СИЗО, но их используют для содержания, исключительно, только пока идет процесс перевозки с линии фронта в лагерь, – утверждает Лубинец. – 100% российских военнопленных находятся на постоянной основе именно в лагере [во Львовской области]".

Читайте также: ВСУ набрали российских пленных под Марьинкой: генерал Тарнавский показал видео

"ОНИ ПРИШЛИ УБИВАТЬ, НО МЫ – ЕВРОПЕЙСКАЯ СТРАНА"

Из международных организаций доступ к лагерю военнопленных имеет, в частности, Международный Комитет Красного Креста (МККК).

"И не просто, что их впустили-выпустили. Они приезжают и в течение недели ходят каждый день, проверяя все, что хотят", – рассказывает LIGA.net Петр Яценко, руководитель пресс-службы Координационного штаба по обращению с военнопленными.

По его словам, представители МККК уединяются с российскими военнопленными и разговаривают без представителей администрации лагеря. Содержание этих разговоров не контролируется, уверяет Яценко.

Украинские власти постоянно предоставляют миссии ООН беспрепятственный доступ к официальным местам интернирования российских военнопленных, позволяя общаться с ними прямо и конфиденциально, и оценивать условия их содержания, сообщил LIGA.net пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Криштоф Яновски.

При этом, по словам Яновски, Россия не предоставила ООН доступ к украинским военнопленным, несмотря на неоднократные запросы. Это касается украинских пленников, которые удерживаются как на временно оккупированной Россией территории Украины, так и в России.

Лубинец предполагает, что представители миссии ООН могли получить определенные показания от российского военнопленного, их должным образом не верифицировали, но рассказали об этом в своем докладе.

"Есть четкое понимание, что они (российские военнопленные. – Ред.) хотят навредить даже так", – объясняет Яценко.

"Наличие в отчете ООН информации о нарушениях украинской стороны – это следствие нашей открытости, – уверен Яценко. – Мы всюду пускаем, даем информацию, открыты для мониторинга. Этим мы показываем, что мы европейская страна и обращаемся с пленными гуманно. Несмотря на то что они пришли на нашу землю убивать и уничтожать нас как нацию".

По его словам, у российских военнопленных питание по нормам калорий – примерно такое же, как у украинских военных. Их лечат от прежних заболеваний, есть психолог, терапевт, УЗИ, рентген и пр.

Стоматологічний кабінет у таборі (фото – омбудсман)

В ООН уверяют, что информация, обнародованная в отчетах, тщательно проверяется и оценивается с учетом достаточных оснований считаться стандартом доказательств, сообщил LIGA.net Яновски.

"Мы следим за всеми достоверными жалобами и сообщениями от военнопленных, бывших военнопленных, родственников и свидетелей, – объясняет он. – Мы собираем информацию из конфиденциальных интервью военнопленных, а также информацию, доступную из открытых источников и публичных реестров, таких как реестр судебных решений".

В МККК в целом удовлетворены сотрудничеством с украинскими органами власти, которые предоставляют доступ к российским военнопленным, сообщил спикер МККК в Украине Александр Власенко. Он отказался назвать количество визитов МККК во львовский лагерь, сославшись на "нейтральность организации". В Координационном штабе уточнили LIGA.net, что международные организации совершают визит раз в полтора месяца.

Публичных отчетов (вроде ООНовского) от МККК не ожидается.

"По завершении визита мы никогда не рассказываем, что видели. Мы конфиденциально ведем диалог с администрацией заведения, где этих людей содержат, указываем на нарушения и просим их устранить, – объясняет спикер МККК. – Если нарушения не устраняются – мы поднимаемся на высшую ступень. И ведем диалог с людьми, которые могут приказать эти вещи устранить.

Власенко уточнил, что речь идет не о каких-то выявленных нарушениях именно во львовском лагере, а о принципах работы МККК в целом.

Читайте также: Вместо войны – "кризис". МККК не выполняет мандат и нарушает нейтральность – омбудсмен

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ КАК СПОСОБ УСИЛИТЬ ПОЗИЦИЮ ГОСУДАРСТВА

Отдельные международные организации могут заигрываться в "нейтральность" и тем самым подыгрывать российской пропаганде, публикуя резонансные отчеты. Поэтому украинские власти могут быть заинтересованы в максимальной публичности и откровенности условий содержания российских военнопленных.

На помощь может прийти национальный превентивный механизм (НПМ), предусмотренный Факультативным протоколом к Конвенции против пыток.

В частности, успешно функционирует модель НПМ под названием "Обмудсман+", которая предусматривает мониторинговые визиты в места несвободы работниками секретариата уполномоченного и активистов гражданского общества.

Інфографіка – Юлія Виноградська/LIGA.net

Большая война значительно усложнила реализацию национального превентивного механизма, однако совместные визиты не были прекращены.

"Во время мониторингового визита в СИЗО, исправительную колонию, в психологическое учреждение закрытого типа – обязательно с моими представителями присутствуют представители общественных организаций", – уверяет Лубинец.

О возможности привлечения общественных профильных организаций к совместным визитам в места содержания российских военнопленных – мнения специалистов расходятся. "Кто-то настаивает на том, что у нас есть все юридические основания это делать, а кто-то говорит, что нам это нужно дополнительно юридически прорабатывать", – объясняет LIGA.net омбудсман.

По его словам, Женевская конвенция не предусматривает применения подобной модели в отношении военнопленных.

"Однако с точки зрения открытости, я считаю, это должно быть, – убежден омбудсман. – Этим мы покажем, что даже для общественного сектора Украины лагерь для пленных РФ не закрыт. Возможно, после этого у МККК появятся дополнительные аргументы для [работы] на территории РФ".

Национальный превентивный механизм должен распространяться на места содержания российских военнопленных, убежден Константин Автухов, исполнительный директор ОО "Украина без пыток".

"У нас есть необходимый опыт и профессионализм. Это очень сложный навык, который вырабатывается не за один визит и не за один год даже", – говорит он.

"Чтобы позиция украинского государства была сильной – она должна быть подкреплена знаниями и именами профессиональных экспертов в сфере противодействия пыткам и мониторинга прав человека", – считает Автухов.

Сейчас Офис омбудсмана прорабатывает возможность привлечения общественных организаций к пилотному мониторинговому визиту в места содержания российских военнопленных.

"Если этот "пилот" получится и будут положительные последствия – мы это будем делать, возможно, на постоянной основе", – прогнозирует Лубинец.

Если общественные организации пожелают самостоятельно посетить лагерь для пленных во Львовской области – администрация готова организовать визит, однако в групповом формате. "В лагерь не может быть паломничества каждый день, – объясняет LIGA.net представитель Координационного штаба Петр Яценко. – Потому что там есть режим дня и свои порядки".

Читайте также: Разбор | "Мы не хотим яиц по 17 грн". Как будет работать Антикоррупционный совет при Минобороны

Материал подготовлен в партнерстве с Freedom House Ukraine в рамках проекта "Общественный контроль над органами безопасности в Украине".

Юрий Смирнов

специальный корреспондент LIGA.net
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
военнопленныевойна России в Украиневоенноепленные
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
 