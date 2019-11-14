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14.11.2019, 09:00

Легализация янтаря и интервью с Хмельницким. Что вам надо знать этим утром

Легализация янтаря и интервью с Хмельницким. Что вам надо знать этим утром - Фото
Эмейл

Каждое утро мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное.

Доброе утро!

Сегодня четверг, 14 ноября. Погода +5-+8, курс доллара 24.32. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Через 5 лет украинские интернет-провайдеры могут уже ничего не стоить

  • Появление в Украине 5G сделает возможным использование сотовых сетей для домашнего интернета. Гораздо проще будет предоставить клиенту интернет через передатчик базовой станции, а не оптоволоконный кабель.

  • Конкуренция может привести к тому, что интернет-провайдеры перестанут быть интересны инвесторам. Средние и мелкие операторы начнут терять доходы. Это подтолкнут рынок к консолидации, чтобы выиграть в масштабе. Полностью сотовые операторы вряд ли вытеснят интернет-провайдеров.

  • Об инвестициях. В 2007 году Воля привлекли около $200 млн, Horizon Capital купил блокирующий пакет акций компании Datagroup за $40 млн. Укртелеком стоил Ринату Ахметову $860 млн. Больше о конкуренции между сотовыми операторами и интернет-провайдерами читайте по ссылке.

Интервью с Василием Хмельницким

Василий Хмельницкий, владелец группы UFuture (объединяет компании из сфер: недвижимости, инфраструктуры, фармацевтики, "зеленой" энергетики, IT) рассказал об инвестклимате, работе UNIT.City, окупаемости аэропорта «Жуляны».

Об инвестклимате. Украине нужны лидеры мнений, которые будут по миру говорить, что Украина – это круто. Сейчас, к сожалению, Украину боятся из-за рисков. Если я езжу в Силиконовую долину, то там Украину почти не знают. А если знают, то только благодаря нашим специалистам, которые туда уже переехали и там работают. Диалог примерно такой: "Украина – это где, возле Мексики? - Нет, в Европе!".

Об индустриальных парках. Это не бизнес, а платформа для привлечения инвесторов. Вы даете инвестору бесплатную возможность строить что-то и брать на работу людей и это толкает экономику вперед. Для нас это не бизнес.

О технопарке в Белой Церкви. Сейчас построили завод и выпускаем 30 видов электрофурнитуры, которая в Украине не выпускается. Будет завод по выпуску упаковочной пленки, завод по выпуску композита – это заместитель железа.

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О сферах бизнеса. Есть бизнесы, которыми я в принципе не занимаюсь – оружие, наркотики. Это мне не интересно, даже если там 1000% доходности. Сейчас готовится легализация марихуаны в медицинских целях. Я точно не буду инвестировать, забудьте. Потому что у меня есть школы, садики и это вопрос времени, когда он будет продавать там свои наркотики.

Об акселераторе. Мы проинвестировали в 10 стартапов. Кому-то $50 000, кому-то $70 000, кому-то $100 000 дали, повезли их на обучение в Америку. Кому-то нашли связи, кому-то нет. Мы слабее американцев во многом. Даже наши лучшие стартапы приехали туда, посмотрели, как американцы работают, и были удивлены. Потому что те в 7 утра уже на работе, в 6 вечера – уже на встречах.

О Жулянах. У нас там $28 млн кредит. Нам еще три года выплачивать проценты и кредит. EBITDA в прошлом году составила $25 млн.

О счастье. Людей делает счастливыми социальное общение – нетворкинг. У меня любимая семья, у меня крутые друзья. Социального общения - вот так! Я могу еще с вами поделиться. И это делает меня счастливым. Больше читайте по ссылке.

Как Слуга Народа собирается легализировать добычу янтаря в Украине

Кабмин вынес на рассмотрение Рады целый пакет законопроектов, которыми предлагается криминализировать незаконную добычу янтаря, снизить рентную ставку на месторождения и временно заблокировать экспорт необработанного камня за границу. Что приняла Рада.

Криминализация. Вводится административная и уголовная ответственность за нарушения, связанные с добычей янтаря. За использование несертифицированного оборудования грозит штраф в 1700-3400 грн. За добычу, сбыт, приобретение, хранение и переработку янтаря, законность происхождения которого не доказана – штраф от 170 000 грн или лишение свободы на три-шесть лет с конфискацией имущества. 

Легализация. Законопроект запрещает до 1 января 2021 года экспортировать из Украины необработанный янтарь-сырец. Спецразрешение на изучение недр, в том числе для добычи янтаря, предлагается предоставлять на пять лет, а продавать – через электронные аукционы Госслужбы геологии и недр. Какие еще законопроекты ждут второго чтения читайте по ссылке.

Что еще стоит знать этим утром:

1. Рада сделала шаг к открытию рынка земли. Депутаты в первом чтении приняли законопроект, который отменяет мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения. За проголосовали 240 нардепов.

2. Зеленский подписал закон об обличителях коррупции. Тот, кто сообщит о топ-коррупционерах может рассчитывать на награду в 10% от денежного размера предмета коррупционного преступления.

3. Еще одному подозреваемому по делу VAB избрана мера пресечения. Основателя бизнес-центра "Экспертиза" Дмитрия Жука избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 576 300 грн.

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Теги: Хмельницкий Василий, интернет, рынок земли, янтарь, эмейл-рассылка
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