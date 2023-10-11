"Легкой прогулки не будет". Какие силы у Израиля и его врагов во главе с ХАМАС

Израиль в ближайшее время может начать наземную операцию в секторе Газа в ответ на атаку террористов ХАМАС, которая унесла жизни около 1000 человек. Правительство объявило состояние войны, призывает жителей сектора Газа уехать и обещает уничтожить инфраструктуру террористов.

Сражение вряд ли будет простым для израильтян. Газа имеет очень плотную застройку и густоту населения, под городом проложены тоннели террористов, а в поддержку ХАМАС могут выступить иранские прокси-силы, такие как Хезболла.

"Существует вероятность, что ХАМАС хочет заманить Израиль в ловушку и нанести большие потери израильской армии", – говорит LIGA.net исследователь из Университета Южной Флориды (США) и автор в Atlantic Council Арман Махмудян.

Каков потенциал Израиля и его врагов в регионе, какие сценарии возможны и что эта ситуация означает для Украины – разбиралась LIGA.net.

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ПОТЕНЦИАЛ ИЗРАИЛЯ И ПРОПУЩЕННАЯ АТАКА

Израиль имел славу самой продвинутой армии в регионе. Но атаку 7 октября пропустил.

Боевики ХАМАС массированно обстреляли Израиль ракетами и на пикапах, мопедах, дельтапланах и бульдозерах прорвали разграничительную линию. Они временно захватили прилегающие к Газе территории, где убивали и захватывали в плен гражданских.

Из-за пропущенной атаки не стоит делать поспешных выводов об Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), говорит Махмудян.

По его версии, вероятнее всего, это был провал разведки. В последние годы она уделяла больше внимания угрозам из Ливана и Сирии, а накануне Йом-Кипура (еврейского праздника 7 октября), вероятно, ожидала палестинских беспорядков на оккупированном Западном берегу Иордана.

"Нынешнее нападение ХАМАСа – это исключительно нападение ХАМАСа на Израиль. Я не считаю, что это нападение должно быть мерилом военного потенциала Израиля", – говорит аналитик.

В течение 48 часов после нападения Израиль сообщил, что вернул под контроль близлежащие города и мобилизовал 300 000 резервистов (из около 470 000). Вдобавок к около 170 000 текущих военных.

Израильская авиация продолжает наносить удары по Газе. По данным Flight Global, Израиль имеет в эксплуатации 66 истребителей F-15 и 175 – F-16. В июле 2023 года до 39 увеличился парк истребителей пятого поколения F-35. Также есть старые израильские истребители Kfir, созданные на базе французского Mirage, и боевые вертолеты.

מטוסי קרב וכלי שיט של צה"ל תקפו בשעות האחרונות מטרות רבות של ארגוני הטרור ברחבי הרצועה.



עשרות מטוסי קרב תקפו במהלך הלילה מעל ל-200 מטרות ברחבי שכונת רימאל ובחאן יונס>> pic.twitter.com/lIO6Z5tBri — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 10, 2023

По разным оценкам, у Израиля есть от 2200 до 3000 танков в эксплуатации, основным из которых является Merkava 2. Большое количество танков и бронетехники имеет реальное значение при пересечении границ, говорит Sky News профессор Королевского колледжа в Лондоне Майк Кларк.

К ударам по Газе привлекается и флот, без деталей сообщал ЦАХАЛ. У морских сил собственный спецназ, семь корветов, восемь ракетных катеров, 45 патрульных лодок и пять субмарин. По состоянию на вечер 10 октября ЦАХАЛ утверждает об около 2200 пораженных целей.

Вашингтон также позаботится, чтобы у Израиля было все необходимое для защиты, Белый дом уже работает с Конгрессом, заверил президент США Джо Байден. Соединенные Штаты, в частности, будут давать снаряды, усилят ПВО – и первый самолет с боеприпасами приземлился в Израиле вечером 10 октября. А 12 октября в Израиль приедет глава Госдепа Энтони Блинкен.

"Израиль может применить чрезвычайный уровень силы против ХАМАСа, – заключает Махмудян. – У него действительно есть для это возможности и потенциал".

ХАМАС И ИРАНСКИЕ ПРОКСИ: КТО МОЖЕТ ВМЕШАТЬСЯ

ХАМАС – это палестинское исламистское движение, которое начало зарождаться на стыке 1980-90-х и правит в Газе с 2006-го. Своей целью оно декларировало уничтожение Израиля и создание мусульманской Палестины. Признано террористической организацией рядом стран, включая США, ЕС, Британию, Канаду.

Оценить военный потенциал ХАМАС – сложно, говорит LIGA.net эксперт по Ближнему Востоку в Институте будущего Илия Куса. По разным оценкам, речь может идти о нескольких десятках тысяч боевиков, имеющих подземные склады с оружием и тоннелями.

Оценочные числа могут колебаться в пределах 15 000 – 45 000 боевиков, говорит Махмудян: "Часть из них – силы внутренней безопасности, часть – резерв, а часть – действующие профессионалы. Поэтому сложно сделать абсолютно точную оценку".

Боевое крыло ХАМАС можно условно разделить на две части, говорит LIGA.net директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос. Элитные подразделения – обученные, вооруженные и технологически подготовленные. И ополчение – люди с автоматами в руках, которые, скорее, выступают живым щитом.

Возможностей классической армии у ХАМАС нет, говорит Махмудян. Группировка больше полагается на оружие партизанской войны (легкая бронетехника, джипы, стрелковое оружие, легкая артиллерия) и преимущественно кустарные ракеты (по данным ЦАХАЛ, за три дня по Израилю запущено 4500 ракет).

По данным украинского Главного управления разведки, Россия передала ХАМАС и захваченное в Украине западное стрелковое оружие. В пропагандистских целях – чтобы продвигать нарратив о якобы продажах оружия ВСУ.

Также ХАМАС применяет дроны. И похожие на иранские шахеды, и коптеры со сбросами, активно используемые на российско-украинской войне. По данным украинского центра нацсопротивления, ХАМАС получал инструктаж от российских террористов-вагнеровцев.

Но главная идея ХАМАС – в тактике, говорит Махмудян.

"Обычно они сосредотачивают все, что у них есть, на конкретной цели и пытаются перегрузить противника, – говорит Махмудян. – Сейчас они запускают много ракет и дронов, надеясь, что часть попадет на израильскую территорию. Подобную тактику Россия применяет при обстрелах Украины".

По данным Wall Street Journal, Иран помогал ХАМАС готовить атаку на Израиль и дал отмашку на совещании в Бейруте за пять дней до нападения. Президент Владимир Зеленский считает, что помогала с нападением и Россия.

Но ХАМАС нельзя назвать на 100% иранским прокси, утверждают опрошенные LIGA.net эксперты.

Иран действительно много лет поддерживал ХАМАС, говорит Куса. В основном проводил инструктаж, помогал наладить производство оружия, в том числе ракеты и беспилотники.

"Но их партнерство скорее ситуативно. Они вместе, потому что они вместе воюют против Израиля, – объясняет Куса. – ХАМАС имеет определенную автономию и не все действия координирует с Ираном. Например, в 2011 году в начале войны в Сирии ХАМАС воевал против сил Башара Асада, которого поддерживал Иран".

В секторе Газа есть еще одна радикальная организация – Палестинский исламский джихад, тоже признанная террористами на Западе. В отличие от ХАМАС, не участвует в управлении Газой, объясняет Куса: "Это им неинтересно, это ополчение, которое посвятило себя именно вооруженной борьбе против Израиля. Они меньше ХАМАС, но действуют очень часто вместе".

Эта организация полностью финансируется Ираном, ее можно считать прокси, говорит Семиволос. Сейчас сложно оценить ее состояние и количество – последние несколько лет израильские спецслужбы активно боролись именно с Исламским джихадом, видя в нем большую угрозу.

"У них есть какое-то количество подготовленных бойцов, способных на диверсии и рейды, – объясняет эксперт. – Но я думаю, что большую часть из них израильтяне уже ликвидировали или арестовали".

Хезболла, которую тоже признают террористами ряд западных стран, вызывает больше всего опасений по поводу вмешательства. Это шиитская организация, которая действует в Ливане (на севере Израиля) и фактически является государством в государстве, объясняет Семиволос.

"Она финансируется и поддерживается Ираном, – говорит эксперт. – По сути, с начала гражданской войны в Ливане иранцы активно взаимодействовали с шиитами и, собственно, создали эту организацию".

В военном плане Хезболла мощнее ХАМАС, говорит Махмудян. Потенциал составляет 40 000 – 70 000 боеспособных солдат, имеет более современное и точное вооружение, опыт войны в Сирии на стороне Асада, более продвинутую радиоэлектронную борьбу, дроны и большее количество ракет.

Хезболла заявляла, что имеет 250 000 ракет. Насколько это правда – неизвестно, говорит Куса, но 100 000 у нее есть. Еще в 2014 году Иран утверждал, что дал Хезболле баллистические ракеты Fateh – те самые, которые сейчас просит у Тегерана Россия.

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Хезболла уже угрожала, что откроет Израилю северный фронт, если тот пойдет на наземную операцию в Газе. Сдержать ее пытаются США, которые отправили авианосную группу в Восточное Средиземноморье.

Это сигнал Ирану, Хезболле и другим марионеткам в регионе, которые думают вмешаться, сказал The Wall Street Journal неназванный высокопоставленный чиновник Пентагона: "Этим противникам нужно дважды подумать".

Пограничные обмены ударами с Хезболлой и сирийскими группировками у ЦАХАЛ уже были. Но пока это не выглядит как открытие новых фронтов.

Махмудян не исключает в случае разгорания войны возможного втягивания подконтрольной Ирану Бригады Аль-Хусейн (около 10 000 бойцов, могут иметь ракеты и дроны). Куса – мелких проасадовских групп из Сирии. Семиволос – иранских экспедиционных сил Аль-Кудс – на более поздних этапах, если война будет набирать обороты и Тегеран будет вынужден вмешаться прямо.

"Думаю, сейчас точно велика вероятность втягивания Хезболлы, – добавляет Куса. – Другие – под вопросом".

ЧЕГО ЖДАТЬ ДАЛЬШЕ И ЧТО ЭТО ВСЕ ЗНАЧИТ ДЛЯ УКРАИНЫ

Нападение ХАМАС дает вывод – израильская модель безопасности не подходит для Украины, альтернативы НАТО нет, считает экс-министр иностранных дел Павел Климкин.

История и опыт показывают, что лучшей гарантией является только членство в НАТО, добавляет LIGA.net глава внешнеполитического комитета Рады Александр Мережко (Слуга народа).

"Это единственный выход для нас, – объясняет он. – На пути к НАТО может возникнуть вопрос о гарантиях временных. Мне кажется, нам лучше идти не по пути Израиля, а Финляндии... На пути к НАТО она получила временные гарантии от Британии, ядерного государства".

Как дальнейшая ситуация вокруг Израиля повлияет на Украину, будет зависеть от развития событий. Израиль продолжает наносить удары по Газе и объявил тотальную блокаду Газы – министр обороны Йоав Галлант обещает, что там не будет ни электричества, ни еды, ни топлива.

Наземное вторжение может оказаться очень рискованным, говорит Махмудян. ХАМАС планировал атаку и очевидно ожидал ответной наземной операции – боевики могут готовить ловушку в Газе, чтобы нанести как можно больше потерь израильтянам. Также это повышает риски для 150 еврейских заложников, которых боевики вывезли в Газу.

"Война будет в плотной застройке со скоплением 2 млн населения. Картинка (с жертвами. – Ред.) будет очевидна, она приведет к взрыву на арабской улице, росту солидарности, – добавляет Семиволос. – ХАМАС это прекрасно понимает и будет пытаться драться долгое время. Легкой прогулки для Израиля не предвидится".

По данным Axios, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху говорил Байдену, что ЦАХАЛ должен войти в Газу. Этого требует общественное мнение после сотен убитых израильтян – поэтому, вероятнее всего, операция будет, объясняет Семиволос.

И у нее возможны два сценария:

Первый – быстрая операция Израиля. Такой сценарий никак не отразится на российско-украинской войне, считает Куса.

Махмудян не исключает, что после длительной осады Израиль может занять территорию не всего сектора Газа, а только прилегающие – создать определенный буфер.

Второй – долгая операция с риском большой войны. Если операция Израиля будет затягиваться, это повышает возможность втягивания в войну других сторон, объясняет Семиволос.

Большая война на Ближнем Востоке – очень высокие риски, говорит эксперт. Есть угроза нефтяным поставкам и многим другим глобальным процессам. Дестабилизация региона может усилить и голоса в Европе о заморозке российско-украинской войны, считает Куса.

"Это же будет война не только против Израиля, а всех демократических стран. Будут вопросы ресурсов и оружия, – говорит Мережко. – Демократическому миру вести войну в нескольких местах сразу будет сложнее".

По мнению нардепа, на это и рассчитывает российский диктатор Владимир Путин.

"Чем больше таких конфликтов в мире – тем лучше для Путина. Он пытается таким образом перетянуть внимание и уменьшить западные ресурсы в поддержку Украины, – объясняет Мережко. – Затяжные конфликты – не в наших интересах. Лучше, чтобы демократический мир был сконцентрирован на нас".

Ключевой вопрос операции – способен ли Израиль уничтожить ХАМАС – лежит в двух плоскостях.

Чисто с военной точки зрения такая возможность есть, считает Махмудян. Но милитарное решение может снизить уровень угрозы только на время. Опыт предыдущих войн (в частности в Ливане) показывает, что на месте уничтоженных движений часто росли еще более радикальные.

"Уничтожить ХАМАС – реальная задача, – говорит Куса. – Но другой вопрос – что без искоренения идеологии и без улучшения социально-экономического положения людей в Газе уничтожить идею ХАМАС невозможно".

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