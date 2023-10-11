"Легкої прогулянки не буде". Які сили має Ізраїль та його вороги на чолі з ХАМАС

Ізраїль наближчим часом може розпочати наземну операцію у секторі Гази у відповідь на атаку терористів ХАМАС, яка забрала життя близько 1000 людей. Уряд оголосив стан війни, закликає мешканців сектору Гази виїхати та обіцяє знищити інфраструктуру терористів.

Битва навряд чи буде простою для ізраїльтян. Газа має дуже щільну забудову та густоту населення, під містом прокладені тунелі терористів, а в підтримку ХАМАСу можуть виступити іранські проксі-сили, такі як Хезболла.

"Існує ймовірність, що ХАМАС хоче заманити Ізраїль у пастку і завдати великих втрат ізраїльській армії", – каже LIGA.net дослідник з Університету Південної Флориди (США) та автор у Atlantic Council Арман Махмудян.

Який потенціал має Ізраїль та його вороги в регіоні, які сценарії можливі і що ця ситуація означає для України – розбиралась LIGA.net.

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ПОТЕНЦІАЛ ІЗРАЇЛЮ ТА ПРОГАВЛЕНА АТАКА

Ізраїль мав славу найпросунутішої армії в регіоні. Але атаку 7 жовтня прогавив.

Бойовики ХАМАС масовано обстріляли Ізраїль ракетами і на пікапах, мопедах, дельтапланах та бульдозерах прорвали розмежувальну лінію. Вони тимчасово захопили прилеглі до Гази території, де вбивали та захоплювали у полон цивільних.

Через пропущену атаку не варто робити поспішних висновків про Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), каже Махмудян.

За його версією, найімовірніше, це був провал розвідки. Останніми роками вона приділяла більше уваги загрозам із Лівану та Сирії, а напередодні Йом-Кіпура (єврейського свята 7 жовтня), ймовірно, очікувала палестинських заворушень на окупованому Західному березі Йордану.

"Нинішній напад ХАМАСу – це виключно напад ХАМАСу на Ізраїль. Я не вважаю, що цей напад має бути мірилом військового потенціалу Ізраїлю", – каже аналітик.

Протягом 48 годин після нападу Ізраїль повідомив, що повернув під контроль прилеглі міста та мобілізував 300 000 резервістів (з близько 470 000). Додатково до близько 170 000 поточних військових.

Ізраїльська авіація продовжує завдавати ударів по Газі. За даними Flight Global, Ізраїль має у експлуатації 66 винищувачів F-15 та 175 – F-16. У липні 2023-го до 39 збільшився парк винищувачів п’ятого покоління F-35. Також є старі ізраїльські винищувачі Kfir, створені на базі французького Mirage, та бойові вертольоти.

מטוסי קרב וכלי שיט של צה"ל תקפו בשעות האחרונות מטרות רבות של ארגוני הטרור ברחבי הרצועה.



עשרות מטוסי קרב תקפו במהלך הלילה מעל ל-200 מטרות ברחבי שכונת רימאל ובחאן יונס>> pic.twitter.com/lIO6Z5tBri — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 10, 2023

За різними оцінками, Ізраїль має від 2200 до 3000 танків в експлуатації, основним з яких є Merkava. Велика кількість танків та бронетехніки має реальне значення під час перетину кордонів, каже Sky News професор Королівського коледжу у Лондоні Майк Кларк.

До ударів по Газі залучається і флот, без деталей повідомляв ЦАХАЛ. Морські сили мають власних спецпризначенців, сім корветів, вісім ракетних катерів, 45 патрульних човнів та п’ять субмарин. Станом на вечір 10 жовтня ЦАХАЛ стверджує про близько 2200 уражених цілей.

Вашингтон також потурбується, щоб в Ізраїлю було все необхідне для захисту, Білий дім вже працює з Конгресом, запевнив президент США Джо Байден. Сполучені Штати, зокрема, даватимуть снаряди, підсилять ППО – і перший літак з боєприпасами приземлився в Ізраїлі увечорі 10 жовтня. А 12 жовтня до Ізраїлю приїде голова Держдепу Ентоні Блінкен.

"Ізраїль може застосувати надзвичайний рівень сили проти ХАМАСу, – підсумовує Махмудян. – Він дійсно має на це можливості та потенціал".

ХАМАС ТА ІРАНСЬКІ ПРОКСІ: ХТО МОЖЕ ВТРУТИТИСЬ

ХАМАС – це палестинський ісламістський рух, що почав зароджуватися на стику 1980-90-х та править у Газі з 2006-го. Своєю метою він декларував знищення Ізраїлю та створення мусульманської Палестини. Визнаний терористичною організацією низкою країн, зокрема США, ЄС, Британією, Канадою.

Оцінити військовий потенціал ХАМАСу – складно, каже LIGA.net експерт із Близького Сходу в Інституті майбутнього Ілія Куса. За різними оцінками, може йтися про декілька десятків тисяч бойовиків, які мають підземні склади зі зброєю і тунелі.

Оцінні числа можуть коливатися у межах 15 000 – 45 000 бойовиків, каже Махмудян: "Частина з них – сили внутрішньої безпеки, частина – резерв, а частина – чинні професіонали. Тому важко зробити абсолютно точну оцінку".

Бойове крило ХАМАС можна умовно розділити на дві частини, каже LIGA.net директор Центру Близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Елітні підрозділи – навчені, озброєні і технологічно підготовлені. Та ополчення – люди з автоматами в руках, які, найімовірніше, виступають живим щитом.

Можливостей класичної армії ХАМАС не має, каже Махмудян. Угруповування більше покладається на зброю партизанської війни (легка бронетехніка, джипи, стрілецька зброя, легка артилерія) та переважно кустарні ракети (за даними ЦАХАЛ, за три дні по Ізраїлю запущено 4500 ракет).

За даними українського Головного управління розвідки, Росія передала ХАМАС і захоплену в Україні західну cтрілецьку зброю. У пропагандистських цілях – щоб просувати наратив про нібито продаж зброї ЗСУ.

Також ХАМАС застосовує дрони. І схожі на іранські шахеди, і коптери зі скидами, які активно використовуються на російсько-українській війні. За даними українського центру нацспротиву, ХАМАС отримував інструктаж від російських терористів-вагнерівців.

Але головна ідея ХАМАС – у тактиці, каже Махмудян.

"Зазвичай вони зосереджують все, що у них є, на конкретній цілі і намагаються перевантажити противника, – каже Махмудян. – Зараз вони запускають багато ракет і дронів, сподіваючись, що частина потрапить на ізраїльську територію. Подібну тактику Росія застосовує під час обстрілів України".

За даними Wall Street Journal, Іран допомагав ХАМАС готувати атаку на Ізраїль та дав відмашку на нараді у Бейруті за п’ять дні до нападу. Президент Володимир Зеленський вважає, що допомагала з нападом і Росія.

Але ХАМАС не можна назвати на 100% іранським проксі, переконують опитані LIGA.net експерти.

Іран справді багато років підтримував ХАМАС, каже Куса. В основному проводив інструктажі, допомагав налагодити виробництво зброї, зокрема ракети і безпілотники.

"Але їх партнерство радше є ситуативним. Вони разом, тому що вони разом воюють проти Ізраїлю, – пояснює Куса. – ХАМАС має певну автономію і не всі дії координує з Іраном. Наприклад, у 2011 році на початку війни у Сирії ХАМАС воював проти сил Башара Асада, яких підтримував Іран".

У секторі Гази є ще одна радикальна організація – Палестинський ісламський джихад, теж визнана терористами на Заході. На відміну від ХАМАС, не бере участі в управлінні Газою, пояснює Куса: "Це їм нецікаво, це ополчення, яке присвятило себе саме збройній боротьбі проти Ізраїлю. Вони менші, ніж ХАМАС, але діють дуже часто разом".

Ця організація повністю фінансується Іраном, її можна вважати проксі, каже Семиволос. Зараз складно оцінити її стан та кількість – останні декілька років ізраїльські спецслужби активно боролися саме з Ісламським джихадом, вбачаючи у ньому більшу загрозу.

"У них є якась кількість підготовлених бійців, здатних на диверсії та рейди, – пояснює експерт. – Але я думаю, що більшу частину з них ізраїльтяни вже ліквідували або заарештували".

Хезболла, яку теж визнає терористами низка західних країн, викликає найбільше побоювань щодо втручання. Це – шиїтська організація, яка діє в Лівані (на північ від Ізраїлю) та фактично є державою в державі, пояснює Семиволос.

"Вона фінансується і підтримується Іраном, – каже експерт. – По суті, з початку громадянської війни у Лівані іранці активно взаємодіяли з шиїтами і, власне, створили цю організацію".

У військовому плані Хезболла є потужнішою за ХАМАС, каже Махмудян. Потенціал становить 40 000 – 70 000 боєздатних солдат, вона має сучасніше та точніше озброєння, досвід війни у Сирії на боці Асада, просунутішу радіоелектронну боротьбу, дрони та більшу кількість ракет.

Хезболла заявляла, що має 250 000 ракет. Наскільки це правда – невідомо, каже Куса, але 100 000 вона має. Ще у 2014-му Іран стверджував, що дав Хезболлі балістичні ракети Fateh – ті самі, які зараз просить у Тегерана Росія.

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Хезболла вже погрожувала, що відкриє Ізраїлю північний фронт, якщо той піде на наземну операцію в Газі. Стримати її намагаються США, які відправили авіаносну групу до Східного Середземномор’я.

Це сигнал Ірану, Хезболлі та іншим маріонеткам у регіоні, які думають втрутитись, сказав The Wall Street Journal неназваний високопосадовець Пентагону: "Цим противникам треба двічі подумати".

Прикордонні обміни ударами з Хезболлою та сирійськими угрупуваннями у ЦАХАЛ вже були. Але поки це не виглядає як відкриття нових фронтів.

Махмудян не виключає у випадку розгоряння війни можливого втягування підконтрольної Ірану Бригади Аль-Хусейн (близько 10 000 бійців, може мати ракети і дрони). Куса – дрібних проасадівських груп із Сирії. Семиволос – іранських експедиційних сил Аль-Кудс – на пізніших етапах, якщо війна набиратиме обертів і Тегеран буде вимушений втрутитися прямо.

"Думаю, зараз точно є велика вірогідність втягування Хезболи, – додає Куса. – Інші – під питанням".

ЧОГО ЧЕКАТИ ДАЛІ І ЩО ЦЕ ВСЕ ЗНАЧИТЬ ДЛЯ УКРАЇНИ

Напад ХАМАСу дає висновок – ізраїльська модель безпеки не підходить для України, альтернативи НАТО нема, вважає ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

Історія і досвід показують, що найкращою гарантією є тільки членство в НАТО, додає LIGA.net голова зовнішньополітичного комітету Ради Олександр Мережко (Слуга народу).

"Це єдиний вихід для нас, – пояснює він. – На шляху до НАТО може виникнути питання щодо гарантій тимчасових. Мені здається, нам краще йти не шляхом Ізраїлю, а Фінляндії... На шляху до НАТО вона отримала тимчасові гарантії від Британії, ядерної держави".

Як подальша ситуація довкола Ізраїлю вплине на Україну, залежатиме від розвитку подій. Наразі Ізраїль продовжує завдавати ударів та оголосив тотальну блокаду Гази – міністр оборони Йоав Галлант обіцяє, що там не буде ні електрики, ні їжі, ні палива.

Наземне вторгнення може виявитися дуже ризикованим, каже Махмудян. ХАМАС планував атаку та вочевидь очікував наземної операції у відповідь – бойовики можуть готувати пастку у Газі, щоб завдати якнайбільше втрат ізраїльтянам. Також це підвищує ризики для 150 єврейських заручників, яких бойовики вивезли до Гази.

"Війна буде в щільній забудові зі скупченням 2 млн населення. Картинка (із жертвами. – Ред.) буде очевидна, вона призведе до вибуху на арабській вулиці, зростання солідарності, – додає Семиволос. – ХАМАС це чудово розуміє і буде намагатися битися тривалий час. Легкої прогулянки для Ізраїлю не передбачається".

За даними Axios, прем’єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу казав Байдену, що ЦАХАЛ мусить увійти до Гази. Цього вимагає громадська думка після сотень вбитих ізраїльтян – тож найімовірніше, операція буде, пояснює Семиволос.

І у неї можливі два сценарії:

Перший – швидка операція Ізраїлю. Такий сценарій ніяк не вплине на російсько-українську війну, вважає Куса.

Махмудян не виключає, що після тривалої облоги Ізраїль може зайняти територію не всього сектору Гази, а тільки прилеглі – створити певний буфер.

Другий – довга операція з ризиком великої війни. Якщо операція Ізраїлю затягуватиметься, то це підвищуватиме можливість втягнення у війну інших сторін, пояснює Семиволос.

Велика війна на Близькому Сході – це дуже високі ризики, каже експерт. Є загроза для нафтових постачань та багатьох інших глобальних процесів. Дестабілізація регіону може підсилити і голоси в Європі про заморожування російсько-української війни, вважає Куса.

"Це ж буде війна не тільки проти Ізраїлю, а всіх демократичних країн. Будуть питання ресурсів і зброї, – каже Мережко. – Демократичному світу вести війну в декількох місцях одразу буде складніше".

На думку нардепа, на це і розраховує російський диктатор Володимир Путін.

"Чим більше таких конфліктів у світі – тим краще для Путіна. Він намагається в такий спосіб перетягнути увагу і зменшити західні ресурси на підтримку України, – пояснює Мережко. – Затяжні конфлікти – не в наших інтересах. Краще, щоб демократичний світ був сконцентрований на нас".

Ключове питання операції – чи здатен Ізраїль знищити ХАМАС – лежить у двох площинах.

Суто з військової точки зору така можливість є, вважає Махмудян. Але мілітарне рішення може знизити рівень загрози лише на певний час. Досвід попередніх воєн (зокрема у Лівані) показує, що на місці знищених рухів часто виростали ще радикальніші.

"Знищити ХАМАС – реальна задача, – каже Куса. – Але інше питання – що без викорінення ідеології і без покращення соціально-економічного становища людей в Газі знищити ідею ХАМАС неможливо".

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