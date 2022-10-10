"Личный приказ Путина". Россия массировано обстреляла ракетами Украину: что дальше

Армия России нанесла массированный ракетный удар по Киеву и другим городам. Погибли люди, повреждена инфраструктура, есть проблемы с электроэнергией, интернетом и мобильной связью.

"Мы будем отвечать как симметрично, так и асимметрично... на такие террористические действия Путина", – говорит LIGA.net Федор Вениславский, представитель президента Зеленского в парламенте.

На что рассчитывает Путин, нанося ракетные удары по городам, насколько критичны повреждения инфраструктуры, как отреагируют на теракты Украина и партнеры – короткий разбор LIGA.net.

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. С самого утра 10 октября армия России нанесла массированный ракетный удар по Украине. Прилеты были в Киеве, Харькове, Днепре, Львовской области, Кременчуге и других городах.

В столице один из первых ударов пришелся прямо по центру города – горели машины возле парка Шевченко, выстоял под ударом российской ракеты пешеходно-велосипедный "мост Кличко", поврежден бизнес-центр возле ж/д вокзала и выбиты окна в самом здании вокзала.

Также прилеты были по Деснянскому, Святошинскому и Соломянскому районам. В столице погибли минимум пять человек, десятки раненых.

Всего россияне выпустили по Украине более 80 ракет разного типа с Каспия, Черного моря, Нижнего Новгорода, Крыма и Беларуси – повреждены 11 объектов критической инфраструктуры. ПВО удалось сбить 45 ракет и девять из 12 дронов-камикадзе.

Это хороший результат, учитывая малое количество систем ПВО, отметил в эфире нацмарафона спикер Воздушных Сил Юрий Игнат.

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СПРАВКА. Россия планировала массированный удар еще с начала октября, говорят в ГУР. Нанесла его она через два дня после взрыва на Крымском мосту и назначения генерала Сергея Суровикина командующим российской группировкой в Украине. По данным российского издания Meduza, Суровикин – сторонник ракетных обстрелов инфраструктуры, в том числе гражданской. В статьях о его назначении в кремлевских СМИ сообщается, что в армии он известен под прозвищем Генерал Армагеддон, – якобы присвоили "за умение действовать нестандартно и жестко". "Суровикин командовал россиянами на юге. До этого он возглавлял Воздушно-космические силы РФ. Он выполнял задачи в Сирии – уничтожал города ударами авиации и артиллерии. Вот этот опыт при вступлении в новую должность он реализовал", – сказал LIGA.net Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке, экс-замглавы Генштаба по направлению Воздушных Сил (2006-10).

Российские Telegram-каналы запустили фейки об эвакуации Зеленского, но президент записал обращение с Банковой: "Украина была до того, как появился этот враг, будет и после него". ОК "Север" опровергло ложь российских пабликов о якобы боях на границе с Украиной.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Массированный обстрел Киева и других городов Украины – это агония российского диктатора Путина, говорит Романенко.

"Он понимает, что проигрыш для него – это политическая и не только политическая смерть. Перспективы на фронтах ухудшаются. Им нужно что-то делать… Это – в том числе, реакция Путина на подрыв на Крымском мосту", – отмечает Романенко.

Ракетные удары больше нацелены на гражданское население, считает генерал-лейтенант. Чтобы граждане давили на руководство страны – и Украина отказалась от целей по деоккупации, согласилась на переговоры с Кремлем, ультиматумы и легитимацию захваченных РФ территорий.

Однако практический ущерб агония Путина уже нанесла, в частности, коммунальной сфере и энергетике, что может усложнить прохождение в Украине отопительного сезона. Из-за ракетных ударов по меньшей мере в пяти городах возникли перебои в работе мобильной связи, в частности, во Львове и Харькове. Мобильные операторы пообещали возобновить связь как можно быстрее, но призвали украинцев использовать мобильные телефоны лишь при потребности.

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Что именно удалось повредить оккупантам?

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, в результате ракетных обстрелов пострадали по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов. "Только в Киевской области ПВО (противовоздушная оборона, – ред.) сбила шесть ракет, но есть попадание в ТЭЦ", – заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.

Известно, что враг обстреливал Бурштынскую ТЭС, Киевскую ТЭЦ-6 и Трипольскую ТЭС в Киевской области. Также, по данным российского издания Insider, РФ пыталась атаковать иранскими дронами Ровенскую АЭС.

Частично или полностью без электроэнергии и воды остались жители Киева, Львова, Харькова, Сумской, Полтавской, Житомирской, Запорожской и Днепропетровской областей.

В Киеве, Чернигове, Черкассах, а также в Житомире уже действуют графики аварийных отключений потребителей от электроэнергии, предупредила госкомпания Укрэнерго. Поэтому она призвала украинцев самостоятельно ограничить потребление света и не использовать без нужды с 17:00 до 22:00 бойлеры, обогреватели, стиральные машины и другие энергозатратную бытовую технику.

"Соблюдая эти простые рекомендации, вы обезопасите электросети области от перегрузок", – объясняет Укрэнерго. Восстановить "нормальное питание Киева и области" компания обещает в "кратчайшие сроки" – энергетики уже применяют резервные схемы питания городов.

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СПРАВКА. Продолжительность отключений света будет около 2-х часов, уточнили в пресс-службе ДТЭК Киевские электросети в Продолжительность отключений света будет около 2-х часов, уточнили в пресс-службе ДТЭК Киевские электросети в Facebook . В первую очередь, будут ограничивать поставки промышленности и бытовым потребителям. Больницы, метро и спасательные службы энергетики обещают снабжать электричеством в полном объеме без прерываний.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Россия хочет спровоцировать панику, заявил Зеленский. Но такая задумка Кремля вряд ли эффективна: после ударов украинцы начали еще активнее донатить ВСУ. Глава энергокомитета Рады Андрей Герус призывает не стоять в очередях на заправках: топлива в стране достаточно, прилетов по местам хранения нефтепродуктов не было.

По предварительной информации, большинство объектов энергетической инфраструктуры восстановят сегодня, утверждает Шмыгаль. Часть – завтра.

Россия вряд ли сможет ежедневно обстреливать Украину таким большим количеством ракет, как 10 октября, отмечает Романенко. У РФ осталось не так много современных и высокоточных ракет, однако есть еще советские, которыми она продолжит наносить удары.

LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. "Путин лично отдает приказы массово убивать мирных граждан. Уничтожать именно гражданскую инфраструктуру. Бить крылатыми ракетами по центрам украинских городов в часы пик. Должен быть немедленный ответ мирового сообщества. Ответ четкий и конкретный – оружие как можно быстрее и быстрее системы ПВО", – говоритсоветник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Германия заявила, что в ближайшие дни поставит Украине первую из четырех новейших систем ПВО IRIS-T. Однако для эффективной противоракетной обороны нужны поставки большего числа систем, чем несколько штук в год, отмечает Романенко. Бороться с баллистическими ракетами РФ – "Искандерами" и "Кинжалами" – мог бы американский комплекс Patriot в последней модификации Pac-3.

По словам Романенко, также надо уничтожать комплексы "Искандер" на земле, ракетные катера и корабли – на воде, подлодки – при загрузке на базах: "Большой вопрос к союзникам – чтобы они дали такое оружие, которое позволит нам уничтожать установки до пуска ракет".

После сегодняшних атак никаких переговоров с Россией в ближайшей перспективе не будет, заверяет LIGA.net Федор Вениславский, представитель Зеленского в Раде. Не должно быть никаких разговоров об умиротворении террористов, добавляет Подоляк.

Зеленский уже начал работать над ответом России. После экстренных переговоров с канцлером Германии Шольцем и президентом Франции Макроном на вечер 10 октября запланировано совещание G7. Тема санкций и ПРО будет на нем подниматься, считает Вениславский.

"Реакция должна быть 100% на смерть мирных жителей в Киеве, – говорит он. – Должно быть усилено санкционное давление. Возвращен вопрос об установке "потолка стен" не только на нефть, но и на газ. И это должно работать в комплексе, чтобы РФ все больше испытывала последствия такой террористической деятельности".

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