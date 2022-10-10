"Личный приказ Путина". Россия массировано обстреляла ракетами Украину: что дальше

Армия России нанесла массированный ракетный удар по Киеву и другим городам. Погибли люди, повреждена инфраструктура, есть проблемы с электроэнергией, интернетом и мобильной связью.
"Мы будем отвечать как симметрично, так и асимметрично... на такие террористические действия Путина", – говорит LIGA.net Федор Вениславский, представитель президента Зеленского в парламенте.
На что рассчитывает Путин, нанося ракетные удары по городам, насколько критичны повреждения инфраструктуры, как отреагируют на теракты Украина и партнеры – короткий разбор LIGA.net.
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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. С самого утра 10 октября армия России нанесла массированный ракетный удар по Украине. Прилеты были в Киеве, Харькове, Днепре, Львовской области, Кременчуге и других городах.
В столице один из первых ударов пришелся прямо по центру города – горели машины возле парка Шевченко, выстоял под ударом российской ракеты пешеходно-велосипедный "мост Кличко", поврежден бизнес-центр возле ж/д вокзала и выбиты окна в самом здании вокзала.
Также прилеты были по Деснянскому, Святошинскому и Соломянскому районам. В столице погибли минимум пять человек, десятки раненых.
Всего россияне выпустили по Украине более 80 ракет разного типа с Каспия, Черного моря, Нижнего Новгорода, Крыма и Беларуси – повреждены 11 объектов критической инфраструктуры. ПВО удалось сбить 45 ракет и девять из 12 дронов-камикадзе.
Это хороший результат, учитывая малое количество систем ПВО, отметил в эфире нацмарафона спикер Воздушных Сил Юрий Игнат.
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СПРАВКА. Россия планировала массированный удар еще с начала октября, говорят в ГУР. Нанесла его она через два дня после взрыва на Крымском мосту и назначения генерала Сергея Суровикина командующим российской группировкой в Украине.
По данным российского издания Meduza, Суровикин – сторонник ракетных обстрелов инфраструктуры, в том числе гражданской. В статьях о его назначении в кремлевских СМИ сообщается, что в армии он известен под прозвищем Генерал Армагеддон, – якобы присвоили "за умение действовать нестандартно и жестко".
"Суровикин командовал россиянами на юге. До этого он возглавлял Воздушно-космические силы РФ. Он выполнял задачи в Сирии – уничтожал города ударами авиации и артиллерии. Вот этот опыт при вступлении в новую должность он реализовал", – сказал LIGA.net Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке, экс-замглавы Генштаба по направлению Воздушных Сил (2006-10).
Российские Telegram-каналы запустили фейки об эвакуации Зеленского, но президент записал обращение с Банковой: "Украина была до того, как появился этот враг, будет и после него". ОК "Север" опровергло ложь российских пабликов о якобы боях на границе с Украиной.
ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Массированный обстрел Киева и других городов Украины – это агония российского диктатора Путина, говорит Романенко.
Ракетные удары больше нацелены на гражданское население, считает генерал-лейтенант. Чтобы граждане давили на руководство страны – и Украина отказалась от целей по деоккупации, согласилась на переговоры с Кремлем, ультиматумы и легитимацию захваченных РФ территорий.
Однако практический ущерб агония Путина уже нанесла, в частности, коммунальной сфере и энергетике, что может усложнить прохождение в Украине отопительного сезона. Из-за ракетных ударов по меньшей мере в пяти городах возникли перебои в работе мобильной связи, в частности, во Львове и Харькове. Мобильные операторы пообещали возобновить связь как можно быстрее, но призвали украинцев использовать мобильные телефоны лишь при потребности.
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Что именно удалось повредить оккупантам?
По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, в результате ракетных обстрелов пострадали по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов. "Только в Киевской области ПВО (противовоздушная оборона, – ред.) сбила шесть ракет, но есть попадание в ТЭЦ", – заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко в Telegram.
Известно, что враг обстреливал Бурштынскую ТЭС, Киевскую ТЭЦ-6 и Трипольскую ТЭС в Киевской области. Также, по данным российского издания Insider, РФ пыталась атаковать иранскими дронами Ровенскую АЭС.
Частично или полностью без электроэнергии и воды остались жители Киева, Львова, Харькова, Сумской, Полтавской, Житомирской, Запорожской и Днепропетровской областей.
В Киеве, Чернигове, Черкассах, а также в Житомире уже действуют графики аварийных отключений потребителей от электроэнергии, предупредила госкомпания Укрэнерго. Поэтому она призвала украинцев самостоятельно ограничить потребление света и не использовать без нужды с 17:00 до 22:00 бойлеры, обогреватели, стиральные машины и другие энергозатратную бытовую технику.
"Соблюдая эти простые рекомендации, вы обезопасите электросети области от перегрузок", – объясняет Укрэнерго. Восстановить "нормальное питание Киева и области" компания обещает в "кратчайшие сроки" – энергетики уже применяют резервные схемы питания городов.
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ЧТО ДАЛЬШЕ. Россия хочет спровоцировать панику, заявил Зеленский. Но такая задумка Кремля вряд ли эффективна: после ударов украинцы начали еще активнее донатить ВСУ. Глава энергокомитета Рады Андрей Герус призывает не стоять в очередях на заправках: топлива в стране достаточно, прилетов по местам хранения нефтепродуктов не было.
По предварительной информации, большинство объектов энергетической инфраструктуры восстановят сегодня, утверждает Шмыгаль. Часть – завтра.
Россия вряд ли сможет ежедневно обстреливать Украину таким большим количеством ракет, как 10 октября, отмечает Романенко. У РФ осталось не так много современных и высокоточных ракет, однако есть еще советские, которыми она продолжит наносить удары.
Германия заявила, что в ближайшие дни поставит Украине первую из четырех новейших систем ПВО IRIS-T. Однако для эффективной противоракетной обороны нужны поставки большего числа систем, чем несколько штук в год, отмечает Романенко. Бороться с баллистическими ракетами РФ – "Искандерами" и "Кинжалами" – мог бы американский комплекс Patriot в последней модификации Pac-3.
По словам Романенко, также надо уничтожать комплексы "Искандер" на земле, ракетные катера и корабли – на воде, подлодки – при загрузке на базах: "Большой вопрос к союзникам – чтобы они дали такое оружие, которое позволит нам уничтожать установки до пуска ракет".
После сегодняшних атак никаких переговоров с Россией в ближайшей перспективе не будет, заверяет LIGA.net Федор Вениславский, представитель Зеленского в Раде. Не должно быть никаких разговоров об умиротворении террористов, добавляет Подоляк.
Зеленский уже начал работать над ответом России. После экстренных переговоров с канцлером Германии Шольцем и президентом Франции Макроном на вечер 10 октября запланировано совещание G7. Тема санкций и ПРО будет на нем подниматься, считает Вениславский.
"Реакция должна быть 100% на смерть мирных жителей в Киеве, – говорит он. – Должно быть усилено санкционное давление. Возвращен вопрос об установке "потолка стен" не только на нефть, но и на газ. И это должно работать в комплексе, чтобы РФ все больше испытывала последствия такой террористической деятельности".
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