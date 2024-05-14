Российские войска начали новую волну наступления на Харьковском направлении: усилили обстрелы пограничной границы и пытались прорвать оборону Украины в направлении Липцев и Волчанска.

Заходят малыми группами при поддержке небольшого количества бронетехники, рассказывает LIGA.net пресс - секретарь оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица" Назар Волошин: "Враг пытается рассредоточиться по населенным пунктам, которые расположены близко к границе, но мы не даем им свободно передвигаться".

Бои продолжаются. Ситуация на Харьковском направлении сложная, говорит главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский.

Но усиление украинской обороны сказалось, и ситуация лучше, чем можно было бы ожидать, подчеркивает LIGA.net военный аналитик Defence Express Иван Киричевский.

Были ли силы обороны готовы к новому наступлению – коротко.

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"Горячие бои". Что происходит на севере Харьковщины

Тяжелые бои за населенные пункты Харьковской области, расположенные в "серой зоне" приграничья, продолжаются четвертые сутки.

"Они прут. И прут масштабно", – говорит LIGA.net эксречник Генерального штаба, полковник запаса Владисслав Селезнев.

Атакуют небольшими группами по новым направлениям, пытаясь растянуть оборону ВСУ, но военные отбивают все атаки, добавляет глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, 12 апреля из Волчанского направления эвакуировали 1600 человек, всего в последние дни со всей Харьковской области – 5500. В самом Волчанске еще остаются несколько гражданских.





Карта – DeepState за 14 мая 2024 года

По данным прокуратуры, в Волчанской общине оккупанты насильно удерживают людей в подвале. Их взяли в заложники 11 мая.

Для усиления украинских войск на Харьковское направление перемещены заранее созданные резервы. "В зависимости от развития событий наращивание группировки будет продолжаться. Войска обеспечены необходимым количеством средств поражения", – уверяют в "Хортице".

На 17.00 13 мая, по данным Генштаба, Силы обороны потеснили россиян и зачищали северные окраины Волчанска. Началось боевое столкновение в районе населённого пункта Старица.

Сам Волчанск, как сообщил начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник, находится под контролем Вооруженных сил Украины.

В течение суток украинские защитники отбивали российские атаки в направлении Волчанска со стороны Новой Товолжанки, Щебекино (оба россия) и населенного пункта Гатище, сообщает Мельник.

Силы обороны также держали защиту населенных пунктов Старица, Глубокое и отражали попытки врага продвинуться в сторону Липцев.

Утром 14 мая украинские военные зачищают городскую застройку Волчанска. По данным DeepState, россияне продвинулись в селе Глубокое и захватили село Лукьянцы. Зеленое, ранее считавшееся захваченным, остается под контролем ВСУ.

"Россиянам удалось задержать на рубеже села Липцы. Значит, удалось сорвать их главный стратегический замысел – попытаться малыми группами прорваться на Харьков", – говорит LIGA.net Киричевский.

Ситуация сложная. Параллельно враг активизировался и по другим направлениям. По данным ОСУВ "Хортица", на Лиманском направлении количество боевых столкновений возросло до семи, на Северском – до 14, на Краматорском и Покровском направлениях – по 31.

Увеличилось давление и на Ореховском наутро, рассказывает LIGA.net начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук: "12 травня у нас было 19 штурмов на Старомайорске, три – на Роботине. Все – безуспешны".

Но говорить, что это напрямую коррелируется с атаками россиян в Харьковской области, он не готов. Говорит, оккупанты перераспределили силы, но перераспределили их на южном направлении.

"В стиле РДК". Почему россияне смогли прорваться

О том, что россияне готовятся к наступлению в Харьковскую область, последние несколько месяцев говорили и в Генштабе ВСУ, и в разведке, и в медиа.

В апреле командующий Нацгвардией Александр Пивненко предупреждал LIGA.net, что вскоре Силы обороны ожидают несколько непростых месяцев наступления россиян. И уверял, что стратегической победы им это не даст.

Прорыв не стал неожиданным для ВСУ. Хотя значительного количества военных в пограничном не было – держать их там опасно.

Россияне решили примерно повторить формат боевых действий "в стиле РДК" только в больших масштабах, добавляет Киричевский.

"Вряд ли РДК и другие вооруженные подразделения российской оппозиции имеют 30 000 штыков и неприличное количество танков, – отмечает аналитик. – Но все гораздо лучше, чем мы можем представить".

Враг прощупывает украинскую оборону, чтобы понять, где есть слабость, которую можно атаковать, считает Селезнев: "Силы обороны были начеку. Буквально за несколько дней до того Украина получила первые артиллерийские боеприпасы, поэтому мы насыпаем врагу не только на этом направлении, но и на других участках. фронта".

В соцсетях и некоторых медиа появилась "предательская" информация о якобы отсутствии укреплений на Харьковском направлении – из-за того, что российским оккупантам удалось зайти в населенные пункты, расположенные в непосредственной близости от границы.

Еще в марте этого года представитель ГНСУ объяснял LIGA.net , что инженерно укрепить границу на севере невозможно. В первую очередь, это связано с российскими обстрелами, которые не дают украинским инженерным группам работать в таких зонах, акцентировал он.

Поэтому, по словам Андрея Демченко, все направления на севере Украины усиливались на разном расстоянии от границы (в зависимости от сложности ситуации, рельефа и особенностей местности).

По канонам постсоветской военной науки, укрепленная линия обороны строится вглубь примерно на 30 километров: это линия обеспечения, первая линия и вторая линия, объясняет Киричевский из Defence Express.

"Так получилось, что Волчанск оказался на линии обеспечения, – говорит он. – В принципе, каких-то здоровенных фортификаций, подобных линии Мажино, вокруг этого города не должно вырасти даже в теории".

Справка Линия Мажино – система мощных укреплений протяженностью более 400 км, возведенная Францией в 1929-34 годах вдоль границы с Германией. Должна была защитить страну в случае войны. В 1940 году немецкие войска просто обошли линию через Арденские леса и ударили по северной Франции. Линия Мажино – система мощных укреплений протяженностью более 400 км, возведенная Францией в 1929-34 годах вдоль границы с Германией. Должна была защитить страну в случае войны. В 1940 году немецкие войска просто обошли линию через Арденские леса и ударили по северной Франции.

Информация, что бойцы 125-й бригады ТРО оставили свои позиции, а местные власти выехали из области – также не соответствует действительности.

Впрочем, некоторые вопросы к организации обороны все же есть. Чтобы повысить ее эффективность, Сырский заменил командующего ОТУ "Харьков". Теперь за это направление отвечает бригадный генерал Михаил Драпатый – прямо на месте. "Ему предоставляются необходимые средства поражения и силы", – отмечает президент Владимир Зеленский.

"Оборона усилилась". Как далеко прорвутся русские

О молниеносных темпах продвижения россиян пока речь не идет, говорит Киричевский: "13 мая показатель вражеских потерь за сутки – 1700. Это безумно рекордная цифра. Россияне четвертый день идут на пограничный Волчанск, для захвата которого (с последующим выходом на окружную Харькова) 24 февраля 2022 года им понадобилось несколько часов.

Бои все еще продолжаются в 10-километровой зоне от границы Украины, подтверждает LIGA.net спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Говорить, удалось ли врагу захватить какие-то новые территории, окончательно можно будет лишь после того, как ситуация стабилизируется, объясняет LIGA.net собеседник в командовании Сил обороны.

Пока продолжаются бои, любые утверждения преждевременны.

Это эффект от усиления украинской обороны и определенного ослабления российской армии, считает эксперт Defence Express: "Уровень готовности к боевым действиям оказался выше, чем сейчас принято говорить. Ситуация сложная и неприятная. Но лучше, чем ее принято представлять. Сказать, что что-то стратегически изменилось – сложно".

Подобные атаки могут масштабироваться также на севере Сумщины, предполагает Селезнев. Россия, даже не имея достаточно ресурсов, будет пытаться воспользоваться окном возможностей, открывших ей задержку мобилизации и западной помощи.

Эта оценка соответствует прогнозам ГУР. По оценкам главы украинской разведки Кирилла Буданова, Украина сможет стабилизировать фронт в течение следующих нескольких дней. Но дальше Россия начнет наступление на Сумщину. Президент Зеленский также отмечает неприятельскую активность против Сумской и Черниговской областей.

Далее все будет зависеть от того, насколько обеспечены Силы обороны. "Ключевая цель для путинского войска – полная оккупация Донетчины, – подчеркивает LIGA.net эксречник Генштаба Владислав Селезнев. – Юг Запорожья и север Харьковщины – лишь вспомогательные рубежи, чтобы сковать наши стратегические резервы".