"Лишь бы не вернулись". Как Купянск пережил оккупацию, а теперь оказался на линии фронта

Город Купянск в Харьковской области российская армия оккупировала 27 февраля 2022 года. Его заняли практически без боев.

Через шесть месяцев оккупации, утром 10 сентября в Купянск вошли украинские войска. Город освобождала 92 харьковская бригада ВСУ, спецназовцы СБУ и спецподразделение "Кракен". Но, в отличие от освобожденных Балаклеи, Изюма и многих населенных пунктов в Харьковской области, которые благодаря скорости контрнаступления ВСУ сразу оказались в тылу и наконец услышали тишину, Купянск вот уже две недели как живет на линии фронта.

Город географически разбросан и разделен на три части, все они соединены путепроводами, которые сейчас взорваны. Левый берег реки Оскол, на котором расположен пгт Купянск-Узловой, был освобожден 16 сентября. Украинские военные форсировали Оскол, навели переправы и выбили россиян.

Сейчас украинская армия продвигается вглубь, пытаясь отогнать оккупантов к границе с Луганской областью. Россияне несколько раз пытались контратаковать. Журналисты видели, как на левый берег Оскола упали кассетные бомбы. Здесь не прекращаются артиллерийские дуэли, а мины залетают на правый берег до сих пор.

Как Купянск выжил в оккупации, а теперь оказался под огнем россиян: репортаж для LIGA.net из города на линии фронта.

СПРАВКА. Купянск был архиважным для российских оккупантов



Город был почти цел, пока россияне не начали отступать из Харьковской области. В процессе и после отступления Купянск оказался под Купянск был архиважным для российских оккупантов логистическим центром . Овладение коммуникациями, проходящими через Купянск, перерезало россиянам поставки вооружения на передовую в Луганской и Донецкой областях.Город был почти цел, пока россияне не начали отступать из Харьковской области. В процессе и после отступления Купянск оказался под постоянными обстрелами российских войск.

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СТЕЛА

Стела на въезде в Купянск уже перекрашена – в сине-желтые цвета, между посеченными буквами "Н" и "С" воткнут украинский флаг.

Рядом в тени деревьев прямо на броне своих танков лежат танкисты.

Дорога в Купянск из Харькова тихая: ни артиллерии, ни танков, ни звуков от работы других видов оружия не слышим. Мы уже привыкли за эти дни к тишине на деоккупированных территориях Харьковской области. В недавно освобожденных Изюме и Балаклее тишину теперь может разорвать разве что найденный саперами снаряд, когда он детонирует во время разминирования.

Но в Купянске все не так. Едва заехав в город, мы слышим разные звуки. Артиллерийская дуэль, куда-то в эту сторону летят кассетные бомбы, одну ракету в небе замечает мой польский коллега. Где-то работают танки.

Мы останавливаемся на минуту возле взорванного моста. Прямо на куске оборванной дороги лежат три автомобиля.

– Эти синие жигули слетели вчера, – говорят нам военные, которые были свидетелями.

– Дайте хлеба, – выбегает навстречу женщина. – Хлеба нет, денег нет. Мы все семь месяцев не работали. Я уже все продала из дома. Телефон продала, технику всю продала, остался только телевизор. А тут, – показывает на дом через дорогу, – снаряд неразорванный лежит во дворе. Там лежачая женщина, под себя ходит, надо его разминировать, – просит военных.

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Но они не саперы. Обещают передать саперам. Один из солдат выносит женщине полбуханки хлеба из машины. Она начинает плакать, говорит, что хочет, чтобы ее эвакуировали в Ивано-Франковск, куда уехала дочь.

Прощаемся и едем дальше.

ОБСТРЕЛЫ



Объезжаем дорогу с подорванным мостом по боковым улицам и выезжаем к главной площади с горсоветом. Перед горсоветом – бюст Шевченко. Он смотрит немного вниз исподлобья. Перед ним из асфальта торчит неразорванный хвост ракеты. Обстрел усиливается. Забегаем в один из полуподвалов пятиэтажки. В нашу сторону идет женщина лет 70, в халате, из-под которого видны опухшие ноги.

– У вас есть здесь какой-нибудь подвал получше? – кричу ей.

– Нет.

– А вы чего вышли из дома?

– Выглядываю соседку, связи же нет. О, идет.

Снова подходят местные: женщина и мужчина, с виду ей – за 50, ему – за 30.

– Света, – обращается к ней женщина в халате, – может, вы сходите на рынок? Его же разбило, а на рынке бакалейная лавка. И принесете что-нибудь?

– Куда? Туда на рынок? За переезд? Да нет. Я не пойду. Вы что.

– Так что-нибудь покушали бы.

– Да у меня есть лук, нажарю его, и будем есть, – говорит Света.

– У вас еще что-то есть, кроме лука? – спрашиваю.

– Нет, только лук.

Пока сидим в этом полуподвале, мимо нас проходят три молодых человека: мужчина и две женщины. Несут большие сумки и плазменный телевизор.

– Это вы куда? – кричу из подвала.

– Да мы переселяемся подальше от обстрелов – туда ниже, к подруге.

Обстрел немного утихает. Выходим из подвала. Мимо проезжает небольшой белый бус. Останавливается недалеко от городского совета, к нему подбегают несколько человек, оттуда быстро выгружают пару пакетов с продуктами, раздают людям и уезжают. По улицам проносится полицейская машина.

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БОЛЬНИЦА

В местной больнице под звуки "градов" заместитель главврача Юрий Чепурко показывает надпись на здании: "Отделение экстренной медицинской помощи".

Чепурко пришел на смену неделю назад – из пгт Ковшаровка, где он живет с семьей. Это в полутора километрах ниже Купянска-Узлового, на левом берегу реки Оскол. Пока длилась смена, Купянск освободили ВСУ, начались бои за Купянск-Узловой, в городе пропал свет, связь, интернет.

– Вы знаете, что там в Ковшаровке?

– Не знаю. Освобождена она или оккупирована, и что с моими. Привет им.

(Ковшаровка до сих пор под оккупацией, у поселка продолжаются бои. – Ред.).

В больнице осталось 20 работников из 900 до войны. Все падают с ног, но продолжают работать. Операции проводят благодаря генератору. За два последних дня сюда привезли 25 раненых гражданских. В общей сложности раненые начали поступать с 9 сентября, когда украинские военные выбивали россиян из города. Часть пациентов спасти не удалось.

– Был потерян золотой час, большая кровопотеря, по безнадеге, – объясняет Чепурко, почему не смогли спасти "тяжелых". Раненых привозили на гражданском транспорте просто случайные люди.

– Весь этот кошмар начался 9 сентября, – добавляет в разговоре с нами старшая медицинская сестра Виктория Александровна.

До этого Купянск жил в другом кошмаре.

ОККУПАЦИЯ

Здесь не было боев вплоть до начала освобождения. Но людей постоянно забирали "на подвалы". Штаб размещался в здании полиции. Именно там, как рассказал один из пострадавших, держали в тесной камере по 20 человек – спали поочередно. Задерживали и предпринимателей, не желавших платить налоги россиянам.

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Поспешно убегая, россияне жгли "личные дела" и другие документы.

Пограничники, тоже участвующие в освобождении Харьковской области, нашли в одном из подвалов Купянска пятерых подростков, которых россияне просто заперли, когда бежали. На момент освобождения дети сидели там уже семь дней.

В больнице оккупацию описывают так:

– Нас не трогали до августа, потом поставили начальника. Где он сейчас, я не знаю, – говорит Юрий Чепурко.

– Оно не наше, понимаете? Нам противно было, что они по нашей земле ходят, – рассказывает одна из операционных медсестер.

Через 10 дней после освобождения Купянска на работу вернулся директор больницы, которого россияне принуждали к сотрудничеству, а за отказ бросили в подвал и избивали. Только отпустили – смог бежать в Харьков.

Пока в городе сложно найти кого-то из представителей местных властей.

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ВЛАСТЬ

Полиция, военкомат и другие силовые структуры выехали из города еще в феврале, в начале полномасштабного вторжения – при наступлении российской армии.

Городской голова Геннадий Мацегора принял сторону оккупантов, как и многие другие руководители. Когда украинская армия начала наступать, бежали.

– Да, он – предатель. Но, с другой стороны, город он нам сохранил. Никого ведь не было. Мы выходили на митинги, кричали: "Прочь, прочь! Купянск – это Украина", – рассказывает одна из операционных медсестер. – Там стоял еще БТР их, а что мы с палками против БТР? Я не считаю, что мы предатели.

"Купянск – это Украина" (видео – канал Суспільне Харьків на YouTube)

Обеспечивает элементарную деятельность в городе районная военная администрация. Первоначально она занимается эвакуацией желающих выехать из Купянска и соседнего пгт Двуречная, расположенного выше на правом берегу реки Оскол. Как и Купянск, Двуречная – под постоянными обстрелами.

– Понимаете, это действительно проблема, что нет никакого руководства в городе, все убежали, когда заходили ВСУ. Ну, то СБУ с этим разбирается. Поэтому должны решать все мы, – говорит Андрей Канашевич, временно исполняющий обязанности главы Купянской РВА.

Сама районная администрация временно расположилась в недавно деоккупированном Шевченково, которое не обстреливают и куда могут вывозить и раненых, и убегающих от обстрелов людей.

– Пытаемся обеспечить питанием эти населенные пункты, но это сложно из-за обстрелов, – объясняет Канашевич.

– Да все как-нибудь переживем и справимся, – говорят медсестры больницы, которые валятся с ног от работы. – Только бы не вернулась вся катавасия.

Анастасия Станко для LIGA.net

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