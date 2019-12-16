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16.12.2019, 08:57

Лоббисты для Зеленского и связи с Манафортом. Статья The New York Times

Лоббисты для Зеленского и связи с Манафортом. Статья The New York Times - Фото
Владимир Зеленский и Дональд Трамп (Фото: пресс-служба президента Украины)

По информации NYT, в команде Зеленского рассматривают сотрудничество с двумя лоббистскими фирмами - обе связаны с Полом Манафортом

Команда президента Владимира Зеленского пытается восстановить отношения Украины с Вашингтоном и наладить новые каналы связи. Об этом пишут журналисты New York Times Кеннет Фогель и Эндрю Крамер. У Зеленского думают о найме лоббистов; также вероятно, что после более чем двухмесячного ожидания наконец-то будет назначен посол Украины в США.

Журналисты пишут, что Украина все еще сильно зависит от американской помощи, а в команде Зеленского, похоже, уверены – импичмент президента США Дональда Трампа провалится в Сенате. Ближайший год, а то и пять лет, в случае переизбрания, Украине придется работать именно с Трампом. Поэтому у Зеленского дают понять, что не станут помогать с импичментом.

В то же время, отношения Украины и США сейчас не в лучшей форме. На прошлой неделе в администрации Трампа якобы обещали Украине поддержку перед нормандским саммитом, но ни в одном из более 100 твитов американского президента в прошлое воскресенье эта тема не поднималась. В то же время, администрация Трампа сопротивляется санкциям против России за  Северный поток - 2.

Ранее Зеленский утверждал, что ему не нужны лоббисты и он не будет платить им ни копейки.  Но на таком фоне, отмечает NYT, понятно, почему  Украина рассматривает возможность договариваться с лоббистами, несмотря на политическую и финансовую цену этого шага.

По информации NYT, в команде Зеленского опасаются связываться с лоббистами – из-за "призрака" Пола Манафорта, бывшего руководителя избирательного штаба Трампа, который приговорен к семи с половиной годам заключения за преступления, связанные с лоббированием интересов правительства Януковича.

Тем не менее, две фирмы, которые якобы обсуждаются в качестве возможных лоббистов для Зеленского, имеют связи с Манафортом.

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Первая из них - Mercury Public Affairs. Ее представитель Брайан Ланза встречался в прошлом месяце с помощником Зеленского (по информации Украинской правды, речь идет об Андрее Ермаке). Ланза имеет связи с Белым домом при Трампе и работал по Украине с Манафортом, также он помогал отменить санкции против бизнес-империи российского олигарха Олега Дерипаски. Его встречу с советником Зеленского устроил американский юрист Эндрю Мак, который недавно был назначен советником президента по делам диаспоры, а в прошлом месяце зарегистрировался в США в качестве бесплатного лоббиста Зеленского. По мнению Мака, Ланза очень эффективен в работе на клиентов со сложными делами.

Другая фирма, которую обсуждают у Зеленского - Prime Policy Group. Ее представитель Чарли Блэк был партнером Манафорта в 80-е и 90-е, также он представлял клиентов из Украины, в частности, экс-вице-премьера в правительстве Януковича Сергея Тигипко. Блэк рассказал, что не общался с командой Зеленского о возможном контракте, но был бы не против такого предложения.

Кроме этого, Мак встречался в декабре с лоббистом Билли Таузеном, связанным с Дэном Бруйетом, чья кандидатура была одобрена на пост министра энергетики США. Обсуждались вопросы, связанные с энергетикой Украины.

В то же время, директор Европейской программы в Центре стратегических и международных исследований Хитер Конли полагает, что для Зеленского было бы лучше полагаться на посла, а не на лоббистов.

Кандидатура Владимира Ельченко, постпреда Украины в ООН, на должность посла в США с конца сентября - начала октября ожидает подтверждения с американской стороны, согласно источникам NYT. По имеющейся информации, утверждение Ельченко может состояться в ближайшее время, но пока что ответа от Госдепа и Белого дома нет.

Некоторые связывают эту задержку с тем, что у Трампа обсуждалась другая кандидатура – работавший при предыдущем правительстве в посольстве Украины в США Андрей Телиженко. Его связывают с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани: они тесно сотрудничали последние месяцы, в частности, вместе ездили в Венгрию и Украину, где брали интервью у экс-генпрокуроров Юрия Луценко и Виктора Шокина для телепрограммы на консервативном кабельном канале, стремящемся подорвать процедуру импичмента Трампа.

Неизвестно, отмечает NYT, рассматривался ли когда-либо Телиженко командой Зеленского в качестве возможного посла в США всерьез.

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Теги: лоббист, Владимир Зеленский, дональд трамп, импичмент
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