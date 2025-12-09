Россия искушает команду Дональда Трампа обещаниями выгодных сделок, но за кулисами этих переговоров – ловушка.

Несмотря на многочасовые встречи в Кремле, бизнес-перспективы остаются туманными, а санкции и экспроприации делают российский рынок токсичным для американских корпораций. Однако бизнесмены из окружения Трампа все равно присматриваются к рискованным активам, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung. Что настолько уникальное Россия им предлагает?