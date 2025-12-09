Росія спокушає команду Дональда Трампа обіцянками прибуткових угод, але за лаштунками цих переговорів – пастка.

Попри багатогодинні зустрічі в Кремлі, бізнес-перспективи примарні, а санкції та експропріації роблять російський ринок токсичним для корпорацій США. Але бізнесмени з оточення Трампа все одно придивляються до ризикованих активів, пише швейцарська Neue Zürcher Zeitung. Що настільки унікальне Росія їм пропонує?