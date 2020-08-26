Луческу сдал тест на тренерство, гранты от государства для стартапов. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня среда, 26 августа. Температура от +13 до +24, курс доллара 27.42

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Как менялся доход крупнейших компаний за последние годы

Сделали ко Дню независимости динамичную инфогриафику - Как менялся доход крупнейших компаний за последние годы. Получилась не очень праздничная картина, показывающая многие важные проблемы украинской экономики.

Во-первых, она довольно статична: 20-ка обновилась парой компанией в нижней части списка. Во-вторых, по списку явно видно, что за 28 лет (данные до 2019-го) мы построили какое-то госудаственно-олигархическое партнерство, а не рыночную экономику. Треть списка это госмонополии, а еще пять компаний входят в СКМ Рината Ахметова. И в третьих, по-настоящему доходный бизнес в Украине далек от инновационности: в большинстве это трейдинговые компании зарабатывающие на торговле (comodities) сырьевыми товарами.

Хорошая новость - ритейлеры растут динамичнее всех и АТБ уже в тройке лидеров. Ждем Сильпо, Эпицентр и Розетку. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Футбол. "Динамо" победило "Шахтер" и выиграло Суперкубок Украины

Луческу сдал тест на тренерство - привел "Динамо" к первой победе. Символично - над "Шахтером". Фейсбук завален эмоциями. И почти все комментаторы отмечают качественную игру, лишь походя и без гнева иронизируя над скандальным тренером. План Луческу, кажется, в том, чтобы победами команды исправить свое реноме. И это неплохо. План хороший. Потому что терпеть Луческу гораздо приятнее в триумфе. Но это только разминка. Главное испытание - и для него, и для команды - впереди. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Государство профинансирует три стартапа на $150 000. Кто получит деньги

Государственный фонд стартапов объявил победителей очередного раунда питчей. Три команды получат на развитие бизнеса гранты по $50 000. Все три стартапа улучшают существующие бизнес-модели привычных сервисов: это система управления рестораном, виджет e-commerce для контентных сайтов и приложение с персональными рекомендациями заведений здоровой пищи. Будем следить за развитием этих проектов - вдруг кто-то и выстрелит. Больше по ссылке.

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