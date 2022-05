"Лукашенко в шаге от самоубийства". Зачем Беларусь стягивает войска к границе с Украиной

Беларуский диктатор Александр Лукашенко распорядился провести "внезапную проверку" сил реагирования и стягивает спецназ к границам с Украиной. Но военного потенциала Беларуси не хватит для успешного нападения на Украину, утверждают опрошенные LIGA.net эксперты.

Скорее всего, Лукашенко действует по указке Кремля и оттягивает внимание ВСУ от других направлений российского вторжения. Но украинские спецслужбы отслеживают перемещение беларуских ССО.

Что из себя представляют силы специальных операций Беларуси, какую угрозу они могут нести Украине и решится ли Лукашенко на открытое участие в войне России — короткий разбор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Военно-политическое руководство Беларуси объявило о "внезапной" проверке сил реагирования 4 мая.

"Смысл этой внезапной проверки состоит в том, чтобы мы неожиданно вывели части на случай войны. Вот представьте – агрессия. Как она будет совершаться? С западной или южной территории? Мы несколько сценариев видим", — заявил беларуский диктатор 10 мая.

Начальник генштаба вооруженных сил Беларуси Виктор Гулевич заявил, что в рамках "проверки" силы спецопераций были развернуты на трех тактических направлениях, в том числе на границе с Украиной.

"Созданная Вооруженными силами Украины группировка на Южном операционном направлении общей численностью до 20 000 человек также требует от нас реакции", — сказал беларуский генерал.

Что именно перебрасывается к границе и в каком количестве – неизвестно. 10 мая очевидцы фиксировали перемещение военной колонны из Минска в Бобруйск, откуда до границы с Украиной – до 230 км. В ее составе заметили РСЗО "Смерч" под брезентом и ОТРК "Точка-У".

14:50. Belarusian military vehicles were seen near Maryina Horka, moving from Minsk towards Babruisk along the M5 highway escorted by the traffic police. There were Smerch MRL,which was covered with a tarpaulin, and Tochka-U missile system. pic.twitter.com/YOfv5o1s27