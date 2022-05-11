"Лукашенко в шаге от самоубийства". Зачем Беларусь стягивает войска к границе с Украиной

Беларуский диктатор Александр Лукашенко распорядился провести "внезапную проверку" сил реагирования и стягивает спецназ к границам с Украиной. Но военного потенциала Беларуси не хватит для успешного нападения на Украину, утверждают опрошенные LIGA.net эксперты.

Скорее всего, Лукашенко действует по указке Кремля и оттягивает внимание ВСУ от других направлений российского вторжения. Но украинские спецслужбы отслеживают перемещение беларуских ССО.

Что из себя представляют силы специальных операций Беларуси, какую угрозу они могут нести Украине и решится ли Лукашенко на открытое участие в войне России — короткий разбор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Военно-политическое руководство Беларуси объявило о "внезапной" проверке сил реагирования 4 мая.

"Смысл этой внезапной проверки состоит в том, чтобы мы неожиданно вывели части на случай войны. Вот представьте – агрессия. Как она будет совершаться? С западной или южной территории? Мы несколько сценариев видим", — заявил беларуский диктатор 10 мая.

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Начальник генштаба вооруженных сил Беларуси Виктор Гулевич заявил, что в рамках "проверки" силы спецопераций были развернуты на трех тактических направлениях, в том числе на границе с Украиной.

"Созданная Вооруженными силами Украины группировка на Южном операционном направлении общей численностью до 20 000 человек также требует от нас реакции", — сказал беларуский генерал.

Что именно перебрасывается к границе и в каком количестве – неизвестно. 10 мая очевидцы фиксировали перемещение военной колонны из Минска в Бобруйск, откуда до границы с Украиной – до 230 км. В ее составе заметили РСЗО "Смерч" под брезентом и ОТРК "Точка-У".

14:50. Belarusian military vehicles were seen near Maryina Horka, moving from Minsk towards Babruisk along the M5 highway escorted by the traffic police. There were Smerch MRL,which was covered with a tarpaulin, and Tochka-U missile system. pic.twitter.com/YOfv5o1s27 — Belarusian Hajun project (@MotolkoHelp) May 10, 2022

Лукашенко также объявил, что собирается купить у России ракетные комплексы "Искандер". "Они могут быть задействованы для обороны нашего пространства", — отметил диктатор.

СПРАВКА. ССО Беларуси созданы на основе подразделений ВДВ и пятой бригады спецназа ГРУ СССР. Международный центр обороны и безопасности оценивает их численность в 6000-7000 военных. Это мобильная пехота, заточенная под вертолетное десантирование, говорит LIGA.net беларуский военный обозреватель Егор Лебедок. В 2015 году было решено прикрывать за счет ССО Южное направление. По данным независимой беларуской прессы, бригады ССО неоднократно принимали участие в разгонах демонстрантов во время протестов в Беларуси после президентских выборов – 2020.

Лебедок напомнил, что после полномасштабного вторжения России на территорию Украины Лукашенко распорядился усилить западные границы Беларуси пятью батальонными тактическими группами. И даже анонсировал наращивание сил на границе до 10 БТГ.

"Но Украина сорвала планы РФ. Эйфория прошла, и о десяти БТГ забыли. Сейчас Лукашенко пытается вернуться к этой идее", — говорит он.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Диктатор Владимир Путин использует территорию и вооруженные силы Беларуси для усиления напряжения на границе с Украиной, убежден беларуский оппозиционер Андрей Санников.

"Скорее всего, эти маневры – просто отвлечение внимания для прикрытия российской агрессии на Донбассе и для оттягивания украинских сил", — объясняет Санников в комментарии LIGA.net

"Это оттягивание внимания Украины на "страшилку с севера", — согласен Лебедок. – Все помнят, чем закончились российско-беларуские "учения" в январе-феврале. Создается атмосфера политического нагнетания".

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В Офисе президента Украины считают перемещения беларуских войск на границе "очередной блестящей инсценировкой".

"Она должна доказать россиянам, что "беларусы Лукашенко – все еще их братья, готовые подставить плечо в попытке вероломной оккупации", — говорит LIGA.net советник главы ОП Михаил Подоляк. Но окружение Лукашенко прекрасно знает настроения в собственной армии и особенно в обществе, которое гораздо адекватнее смотрит на происходящее в Украине, поэтому "точно понимает все риски от любых действий по втягиванию РБ в реальное военное преступление, затеянное Россией".

Лукашенко выполняет домашнее задание от Путина, но делает это по-своему, считает член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Федор Вениславский (Слуга народа).

"Он должен реагировать на просьбы Путина. Но реагировать полностью он не может, потому что открытое вступление Беларуси в войну будет для него самоубийством. Поэтому он принимает половинчатые решения и имитирует", — объясняет нардеп в комментарии LIGA.net.

Британская разведка считает, что внезапные учения в Беларуси не представляют угрозу ее соседям, но Россия может использовать их для удержания украинских военных на севере.

ЧТО ДАЛЬШЕ. Самостоятельное нападение Беларуси маловероятно.

"Даже если взять 20 000 украинских военных, о которых как об угрозе говорит генштаб Беларуси, — Лукашенко нужно заслать вместе с ССО практически все сухопутные силы, а это срочники. Это маловероятно", — считает Лебедок.

Чтобы беларуские войска смогли усилить Путина, Россия должна вернуться под Киев, говорит военный обозреватель.

"При таком раскладе беларуские ССО могут помочь с ведением разведки, чего РФ на Западном направлении сейчас явно не хватает, а также диверсиями на объектах инфраструктуры", — объясняет он.

По его словам, Беларусь не выстраивала систему вооруженных сил под нападение. "Это мобильный способ ведения войны для нанесения ущерба противнику на его территории, что правильно для малых стран. Но масштабные нападения не программировались, — говорит Лебедок. – С точки зрения здравого смысла, для нормального наступления, захвата и удержания сил у Беларуси недостаточно".

Беларусь может применить ракетные войска для поражения объектов инфраструктуры, но у Лукашенко ракет гораздо меньше, чем у Путина.

Однако этот кейс нужно рассматривать как очень опасный плацдарм с абсолютно небезопасными границами, убежден Санников. "Лукашенко со всеми потрохами сидит в кремлевском сценарии", — говорит он.

Украинские спецслужбы активно отслеживают перемещения беларуских ССО, заявил LIGA.net Подоляк. "Международное сообщество внятно напоминает беларусам, чем чревато любое активное втягивание в конфликт, а руководство Беларуси продолжает играть в забавную игру под названием "хвост виляет собакой", — резюмирует он.

Вениславский добавляет, что военное командование Украины понимает гипотетическую угрозу со стороны Беларуси, и "там есть наши силы".

"У Лукашенко несколько бригад, которые могут немного попортить нам нервы, но кардинально это ничего не поменяет, – уверен он. – Закончится только тем, что погибнут несколько тысяч беларуских солдат".

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