Луценко атакует. Чего прокуроры хотят от Нового времени

Генеральная прокуратура требует открыть доступ к вещам и перепискам редакции Нового времени. Это уже не первая атака подчиненных Юрия Луценко на журналистов за последний год. Что происходит и почему - объясняет LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. 13 февраля в редакцию Нового времени пришел следователь ГПУ с таким постановлением Печерского суда: открыть прокурорам полный доступ к внутренним документам редакции и ко всем материалам, которые присылал на e-mail издания журналист Иван Верстюк. Решение суд принял без журналистов. Аудиозапись заседания тоже не велась.

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Поводом стала статья "Бриллиантовая дочь", которая вышла еще летом-2016. Анонимные источники сообщили автору статьи Верстюку, что экс-заместитель прокурора Киевской области Корниец при годовой зарплате в 200 тыс грн заплатил за обучение дочери в британских школах примерно в 20 раз больше - 120 тыс фунтов стерлингов. В тексте были использованы фотокопии от МВД Великобритании для ГПУ.

У Луценко публикацию посчитали разглашением тайны следствия и требуют раскрыть источник. Навскидку логика проста: найти и наказать, чтоб другим источникам СМИ сливать важные сведения было неповадно, а заодно и проучить журналистов-расследователей.

"Мы все научились громко писать о наступлении на свободу слова, но так и не научились отвечать перед законом. В данном случае - за разглашение материалов досудебного следствия. Проще всего в заголовке упомянуть фамилию Луценко, а сложнее - ответить на вопросы следователя", - написала в своем Facebook пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган.

По версии Генеральной прокуратуры, статья в НВ могла помешать следствию и помочь подозреваемым избежать ответственности.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Текст на НВ был отголоском дела "бриллиантовых прокуроров". Летом 2015 года по подозрению в вымогательстве особо крупной взятки были задержаны два вип-прокурора: Владимир Шапакин и Александр Корниец. У последнего при обыске обнаружили 102 бриллианта. По данным следствия, они получили 3,1 млн грн за обещание разблокировать работу предприятия по добыче песка.

"Наши журналисты ходят на допросы и в суды, у них требует раскрыть личную информацию и источники, нам грозят обыском. А прокурор Корниец... ответственности не понес", - констатирует главред НВ Виталий Сыч. Из СИЗО Корниец и Шапакин вышли под миллионные залоги.

В марте суду над бриллиантовыми прокурорами исполнится три года. С десяток раз его прогулял ключевой свидетель со стороны прокуратуры Валентин Рак, несколько раз не явился на судебное заседание первый замглавы полции Вадим Троян.

С журналистами ведомство Луценко воюет куда решительнее, чем обеспечивает явку своих свидетелей в суде.

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Это не первый эпизод, когда ГПУ требует от журналистов раскрыть источники информации и личную переписку, напоминает Сыч. Полгода назад прокуроры требовало от журналистки НВ - Кристины Бердинских, и Схем - Наталии Седлецкой раскрыть смс, телефонные книги и истории геолокации за полтора года. Все ради того, чтобы доказать, что глава НАБУ Артем Сытник сливал журналистам тайны следствия.

Генпрокуратуре очень некомфортно работать под лупой журналистов, считает журналист НВ Иван Верстюк. "Ведь тогда вся страна узнает, например, что дети отдельных прокуроров учатся в британских школах, которые могут себе позволить разве что олигархи. Кроме того, среди прокуроров действует принцип солидарности - не сдавать своих журналистам, даже если уже "проштрафился" и есть проблемы с законом", - добавил он.

По его словам, резонансные расследования не нравятся людям, контролирующим из своих кабинетов украинскую политику: "И я не тешу себя мыслью, что тот же генпрокурор Юрий Луценко не знает, как его прокуроры давят на независимую прессу. Очень жаль, что правоохранители пытаются запугать журналистов вместо того, чтобы ставить на место коррупционеров и преступников".

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ. Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту разглашения тайны следствия журналистом Нового времени. Если в течение месяца редакция не откроет доступ к документам, ГПУ может прийти к ней с обыском.

"Мы будем защищаться всеми доступными нам законными средствами", - говорит Сыч. О действиях Генпрокуратуры уже сообщили в ОБСЕ. Издание не исключает, что обжалует действия следователей и постановление суда в Европейском суде по правам человека.

"Мы можем рассмотреть этот вопрос и на комитете", - отметила Червакова. Следующее заседание комитета по вопросам свободы слова назначено на 27 февраля. Хотя его повестка дня уже сформирована, этот вопрос может быть внесен и с голоса.

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