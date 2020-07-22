Луцкий террорист и заработок украинских блогеров в YouTube. Что надо знать утром

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Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. "Придумал месть миру". Как террорист 12 часов удерживал автобус с заложниками: подробности

LIGA.net собрала в одном месте все, что нужно знать о главной истории вторника. Как считаете, почему террорист требовал, чтобы "все посмотрели фильм "Земляне"? "Земляне" - документальный фильм 2005 года о проблеме эксплуатации животных людьми для одомашнивания, развлечений, научных исследований или с целью производства одежды и пищи. Причем тут терроризм? Может быть, мы свидетели неудавшегося экотеррориста, который вместо атаки на нефтяные вышки, захватил автобус с людьми? Возможно ответ кроется в другом. Закадровый текст в фильме "Земляне" читает актер Хоакин Феникс, который исполнил главную роль в фильме "Джокер". Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Верховная Рада приняла закон о снижении и компенсации "зеленого" тарифа

Верховная Рада приняла закон о снижении "зеленого" тарифа для производителей электроэнергии из альтернативных источников.

Для солнечных станций - на 15%, для ветровых – на 7,5%. Это немного. Украинский тариф все ещё один из самых дорогих в Европе. Важный момент: по новому закону компенсировать не менее 20% выплат по нему будут из государственного бюджета. То есть если раньше за экологию доплачивал бизнес, то сейчас в «пайщики» взяли всех украинцев. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Сам себе продюсер. Сколько и на чем зарабатывают украинские блогеры в YouTube

YouTube - один из самых популярных каналов потребления контента среди украинцев. Выложить видео на сайт может каждый. Заработать на этом уже сложнее - надо набрать аудиторию, подключить партнерскую программу соцсети и найти рекламодателей. Мы узнали, как и сколько украинцы зарабатывают на YouTube. Почитайте. Угадаете, сколько получает Гордон? Больше по ссылке.

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