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Список | Любители "русского мира" рвутся во власть. Хотя они никуда и не уходили: десятки примеров

30.03.2021, 20:00
Любители
Валерий Гнатенко, Неля Штепа и Андрей Аксенов (коллаж - Алина Подлесная/LIGA.net)

Аксенов, Штепа, Гнатенко, Лукьянов, Струк. Или сколько еще поклонников российских оккупантов остаются в украинской власти

Организатор "референдума" в Донецкой области Андрей Аксенов станет нардепом. В украинском парламенте уже есть депутат, который так же просил признать российские гибридные войска. А десятки остаются депутатами и мэрами. Хотя в 2014 году голосовали за создание "народных дружин" и передавали боевикам административные здания. LIGA.net собрала этих персонажей в одном тексте.

 Андрей Аксенов. Организатор "референдума" на Донбассе

В 2014 году Аксенов, будучи мэром поселка Новодонецкое, организовал там псевдореферендум в поддержку российской оккупации региона. В одном из интервью заявил, что как мэр обязан "выражать чаяния граждан, которые здесь живут". "Вот они захотят в России остаться, и я обязан им сказать: да, надо остаться в России. Захотят они присоединиться к Гондурасу, я скажу: да, вы можете к Гондурасу присоединиться", – сказал Аксенов.

Кроме того, по данным Радио Свобода и представителя Донецка в трехсторонней контактной группе Дениса Казанского, у Аксенова есть российское гражданство. "После начала войны Аксенов бежал в оккупированный Крым и получил там российский паспорт (что подтверждается информацией в базе данных Федеральной налоговой службы РФ)", – написал Казанский в Facebook.

Скриншот – LIGA.net

Претензий со стороны спецслужб к Аксенову не было, поэтому в 2015 году он спокойно стал мэром Доброполья. Лишь через три года ему сообщили о подозрении в подделке документов для выезда в оккупированный Крым и завладении 6000 грн зарплаты. Об организации "референдума" в материалах дела ни слова.

Пресс-служба СБУ сообщила LIGA.net, что сейчас Аксенов фигурирует только в этом деле: "Решение должен принимать суд, в данном случае – Добропольский райсуд Донецкой области".

Сразу после сообщения о подозрении Аксенов пропадает, и его объявляют в розыск. Его адвокаты в ходе рассмотрения дела в суде заявили, что Аксенов лечится в Германии. На сайте горсовета даже собирали деньги на лечение "страшной онкологической болезни" Аксенова. Мэр Доброполья вернулся в Украину в январе 2019-го, после чего его отстранили от должности на время расследования.

Это не помешало Аксенову баллотироваться в нардепы на парламентских выборах-2019, где он проиграл представителю Оппоблока меньше 1000 голосов и занял второе место. А в 2021-м Аксенов без конкуренции выиграл выборы в одномандатном округе №50. При этом его выдвинула партия "Порядок", лидером которой является нардеп Муса Магодемов – экс-директор Авдеевского коксохимического завода, который входит в холдинг Метинвест олигарха Рината Ахметова.

 Валерий Гнатенко. Просил признать террористов

Весной 2014 года мэр Дружковки Гнатенко поддержал требования участников сепаратистских митингов вывесить флаг боевиков ДНР над горсоветом и провел заседание, где приняли обращение к Донецкому облсовету о необходимости проведения "референдума" о признании террористов.

Помимо Гнатенко за это обращение проголосовали еще восемь депутатов, которые успешно переизбрались в Дружковский горсовет в 2015 и 2020 годах. А именно: Сергей Бурыкин, Дмитрий Ковылин, Ашот Меликбегян, Виталий Подопригора, Анатолий Селиванов, Игорь Шехов, Ольга Ченцова и Владимир Григоренко.

Последний в 2020 году выиграл выборы мэра Дружковки. На видео 2014 года Григоренко говорит: "11-го числа мы сделали свой выбор (11 мая пророссийские боевики провели так называемый "референдум". – Ред.). Этим путем будем идти и дальше".

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В приговоре суда Дружковки по одному из дел времен "русской весны" также речь идет о том, что Григоренко входил в инициативную группу по созданию и проведению незаконного "референдума".

Лишь в феврале 2015 года СБУ открыла дело против Гнатенко за организацию "референдума", однако уже в конце года прокуратура заявила, что "собранных следствием доказательств недостаточно для сообщения о подозрении". Поэтому осенью 2015 года Гнатенко с 80% голосов был переизбран на пост мэра Дружковки. А в 2019 году избрался в Раду по родному 49-му округу.

 Владимир Струк. Помогал формировать отряды боевиков

В 2014 году Струк стал одним из организаторов луганского Антимайдана и выступал на митингах у захваченного здания СБУ. В конце апреля под СБУ стояли "струковские кухни": на них готовили еду боевики, пишет Бабель. Как вспоминает журналист луганского канала Ирта, на них было написано "Молодой республике от Струка". "Он сам на этой кухне верхом стоял и махал половником", — рассказал Евгений Самохвалов в интервью блогеру Денису Казанскому.

По словам Казанского, 9 мая 2014 года Струк появился в подконтрольном боевикам городе Лутугино, где принимал участие в митинге вместе с членами местных казачьих группировок. А затем переместился в свой родной поселок Юбилейный, где при его непосредственном участии формировались отряды боевиков.

В открытом доступе есть сюжет местного телевидения, в котором подчеркивается, что именно Струк создавал в Юбилейном вооруженные отряды из ветеранов-афганцев якобы для "охраны общественного порядка". "Несмотря на свидетельства поддержки боевиков, дело против Струка, открытое в 2014 году, заглохло", – отметил Казанский.

Как пишет Бабель, после начала войны Струк сбежал в Крым, а с 2016 года обосновался в городе Кременная Луганской области.

В январе 2020 года адвокат Маси Найем встречался с главой СБУ Иваном Бакановым и в спецслужбе ему сообщили, что лингвистическая экспертиза видеозаписей со Струком не установила "призывов к насильственному изменению или свержению конституционного строя".

Поэтому в 2019 году Струк баллотировался на досрочных парламентских выборах (занял третье место), а в 2020-м выиграл выборы мэра Кременной.

 Неля Штепа. Обвиняемая в сепаратизме

В апреле 2014 года Славянск заняли боевики под руководством полковника ФСБ России Игоря Гиркина. Тогдашний мэр Неля Штепа поддержала интервенцию: "Это не приезжие из западной Украины, это наши донбасские ребята".  В июле 2014-го Штепу задержали украинские военные по подозрению в сепаратизме и создании террористической группы.

В суде экс-мэр поясняла, что якобы призывала российские войска в Славянск под влиянием угроз террористов и что в плену у боевиков ее избивали, а интервью российским СМИ она давала "под дулом автомата". С 2014 года дело против Штепы рассматривается в судах в пятый раз. И это не помешало ей баллотироваться в мэры Славянска в 2020 году. Штепа заняла третье место, уступив Павлу Придворову и Вадиму Ляху (который победил во втором туре).

Оба проходят в базе Миротворец как "пособники террористов и российских оккупантов", которые в 2014 году голосовали за создание "Славянской народной дружины", передачу в собственность "дружине" здания горсовета, а также проведение "референдума о независимости ДНР".

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Кроме них за эти решения голосовали 10 депутатов, которые успешно переизбрались в Славянский горсовет в 2020-м, а именно: Анатолий Олексюк, Тимур Израелашвили, Андрей Харченко, Станислав Чайченко, Сергей Яцура, Леонид Зинченко, Юрий Кононенко, Олег Костин, Виктор Кисиль и Виктор Воропаев.

Последний сегодня занимает должность заместителя мэра Славянска и обвиняется прокуратурой в посягательстве на территориальную целостность страны и создании террористической организации. На сессии горсовета 28 апреля 2014 года Воропаев, как утверждает обвинение, выносил на повестку дня и сам голосовал за назначение "народного мэра" Вячеслава Пономарева главой исполкома, за организацию и проведение незаконного "референдума", за создание "народной дружины".

При этом французский телеканал France 24 в оккупированном городе снял момент, когда Вадим Лях (в то время – депутат горсовета) жмет руку так называемому "народному мэру" Пономареву.

 Владислав Лукьянов и Роман Падун. Помогал захвату горсовета и призывал избрать "народных мэров"

В Бахмуте Донецкой области депутатом горсовета от ОПЗЖ стал Владислав Лукьянов – нардеп 5-7 созывов от Партии регионов. В сентябре 2014-го Лукьянов был одним из 24 депутатов, которые поехали в Госдуму РФ с "миротворческим визитом" для налаживания диалога.

А в апреле 2014 года, по сообщениям СМИ, он выступал на митинге сепаратистов во время захвата горсовета Харцызска, призывая к федерализации Украины и проведению референдума. Казанский писал, что Лукьянов якобы непосредственно принимал участие в захвате горсовета Харцызска.

В Курахово Донецкой области с большим отрывом победил действующий мэр Роман Падун. Впервые он был избран в 2015-м, а до этого занимал должность заммэра Сергея Сажко, который в 2014 году пошел на повышение и стал нардепом от Оппоблока. Весной 2014 года они вдвоем вели переговоры с так называемой "инициативной группой", которая организовывала псевдореферендум. Украинский флаг снять они не дали, но предложили горожанам избрать "народных мэров".

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Юрий Смирнов

специальный корреспондент LIGA.net
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