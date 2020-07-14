Любовь Telegram-каналов к Путину и бунт против App Store. Что надо знать утром

Мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное

Доброе утро!

Сегодня вторник, 14 июля. Температура от +12 до +21, курс доллара 27.06

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Разочарование понедельника

Вчера я похвалил президента Зеленского за то, что он пообещал внести в Раду законопроект, отменяющий вредоносное ограничение зарплат госслужащих в 47 000 грн. Поспешил! Зеленский передумал его подавать. А еще говорят, что независимые журналисты мало власть хвалят. Больше по ссылке.

Почему политические Telegram-каналы очень любят Путина и Шария

Какое медиа будет восемь месяцев разрушать репутацию новых и мало-мальски работающих антикоррупционных органов; выдумывать десятки фейков, чтобы дискредитировать премьер-министра и топ-чиновников, старающихся что-то поменять; при этом очень много и часто позитивно писать о России и ни разу не упомянуть Владимира Путина в негативном контексте. Ни разу! Нет это не российское телевидение, это анонимные (и не очень) Telegram-каналы, которые чаще всего читают депутаты “Слуги Народа”. Представляете, что может быть в голове у доверчивых? Издание Texty.org.ua сделало отличное исследование, проведя контент-анализ более 10000 постов. Анализ по сути подтвердил результаты нашего расследования о Telegram, что многие анонимные и популярные каналы имеют в лучшем случае пророссийскую адженду, а часто - просто ведут антиукраинскую деятельность. Почитайте исследование и не читайте анонимные Telegram-каналы. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Бунт против App Store

Все больше разработчиков высказывают недовольство политикой компании Apple. Причина - высокие комиссии за размещение платных приложений в App Store. Аудитория iOS - самая платежеспособная, но за доступ к ней разработчикам приходится платить 30% от выручки. В Европе против Apple идет антимонопольное расследование, а основатель Telegram Дуров выступает с публичным обвинением против компании, обвиняя ее чуть в торможении прогресса. Что об этом думают украинские разработчики популярных мобильных приложений? Разбираемся в ситуации. Больше по ссылке.

Хотите получать такую утреннюю рассылку каждый день - подпишитесь

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.