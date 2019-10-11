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11.10.2019, 09:00

Марафон Зеленского и борьба за Киев. Что вам надо знать этим утром

Марафон Зеленского и борьба за Киев. Что вам надо знать этим утром - Фото
Эмейл

Каждое утро мы выбираем важнейшие события за последние 24 часа и коротко их пересказываем. Наша цель - сэкономить ваше время, но рассказать главное.

Доброе утро!

Сегодня пятница, 11 октября. Погода +8-+14, курс доллара 24.53. Каждое утро мы выбираем главные новости, событии и статьи на LIGA.net, которые помогут вам провести день с максимальной пользой.

Зеленский провел самый длинный пресс-марафон в мире. О чем говорили

Президент Владимир Зеленский провел пресс-марафон – 14 часов отвечал на вопросы журналистов. Мы собрали самое важное.

О миссии. "Главная моя цель, и это моя линия - я хочу прекратить войну. И я думаю, что именно это - моя миссия в течение этих пяти лет, уже четырех с половиной... Каким образом мы это прекратим? Это мы потом будем обсуждать".

О Донбассе. "Я бы очень не хотел, чтобы конфликт в Донбассе был заморожен. Я бы очень не хотел, чтобы у нас было Приднестровье или Абхазия. Но я не могу гарантировать на 100%, что это не произойдет". 

О Крыме. Зеленский хочет использовать нормандский формат, чтобы поднять вопрос Крыма. Ему никто не предлагал сдать Крым в обмен на мир в Донбассе.

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О переговорах. "Встречаться мы можем в двух форматах. Это нормандский формат и моя прямая встреча с президентом России. О прямой встрече никто не говорит, потому что все против. Я не знаю... Эта встреча должна быть, если мы хотим закончить войну".

О формуле Штайнмайреа. "Формула Штайнмайера  вступает в силу только тогда, когда выступает в силу закон об особом статусе (Донбасса)... Таков порядок".

О Трампе. "С оружием, с историей с Burisma эти звонки (телефонные разговоры с Трампом) никак не были связаны. Это неправда. Программу военной помощи они заблокировали еще в июле... Но когда мы говорили с Трампом, этого вопроса не было совсем. Я поднял этот вопрос на встрече с вице-президентом США Майклом Пенсом (в Польше)... И после нашей встречи США разблокировали (военную помощь) и еще, вы знаете, добавили 140 млн помощи. Поэтому шантажа не было. Это не было предметом разговора с Трампом".

О ФОП. "Я думаю, что они (Кабмин) на правильном пути (принятые законы, касающиеся деятельности плательщиков единого налога). Это обеспечит нам выход экономики из тени. Действительно, все должны платить налоги".

Битва за Киев: война команды Зеленского с Кличко парализовала столицу 

Борьба за Киев в разгаре. Месяц назад Кабмин одобрил увольнение Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) (президент это решение так и не легитимизировал), оставив ему только кресло столичного мэра.

Команда Слуги народа хочет провести полную перезагрузку власти и разделить функции главы КГГА и мэра. Мэр возглавит Киевский магистрат и ему перейдет вся исполнительная власть, а КГГА будет контролировать соблюдение Конституции и законов Украины. И, при необходимости, останавливать (в судебном порядке) решения Киевсовета и мэра. Эти и другие нововведения будут зафиксированы в обновленном законе о столице.

Кличко не "ловили" на коррупционных действиях. Основная претензия к нему - "схематоз" его подчиненных. 

В теории, новый закон должен уменьшить коррупционные возможности всех ветвей киевской власти.  В "стройке" снижаются коррупционные риски, так как "руководящими" документами для застройщиков становятся Генплан и зонирование. А в треугольнике - Магистрат-мэр-КГГА - все стороны независимы и должны взаимно контролировать друг друга. Но и к документу есть претензии.

Кличко включился в борьбу. В середине сентября он распустил Киевсовет, подал в суд на премьер-министра Алексея Гончарука и главу Офиса президента Андрея Богдана и собирается опять баллотироваться в мэры.

Мы выясняли, кто и как перекраивает Киев, за что на самом деле воюют кандидаты, цена вопроса и что дальше.

Что еще надо знать этим утром:

1. Стартап Grammarly – первый украинский единорог. Стартап по проверке английской грамматики привлек $ 90 млн инвестиций и его оценили в больше, чем $1 млрд. Компания основана в 2009 году тремя украинцами – Алексеем Шевченко, Максимом Литвином и Дмитрием Лидером. В Grammarly работают 200 сотрудников в четырех офисах - Киеве, Сан-Франциско, Нью-Йорке и Ванкувере.

2. Назвали лауреатов Нобелевской премии по литературе. Премию вручали за два года. За 2018 год получила польская писательница Ольга Токарчук. За 2019 – австриец Петер Хандеке. В 2018 году премию по литературе не вручали из-за секс-скандала в жюри.

3. АМКУ оштрафовал производителей сигарет на 6,5 млрд грн за сговор. Штраф получили четырех крупнейших производителей табачных изделий в Украине Филип Моррис, Джей Ти Интернешнл, Империал Тобакко Продакшн и Бритиш Американ Тобакко (Прилуки). Компанию Тедис Украина обвиняют в монополизации рынка.

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Теги: Владимир Зеленский, владимир кличко, мэр, стартап, эмейл-рассылка
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