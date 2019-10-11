"Я как Ван Дамм - сижу на шпагате". 14 часов Владимира Зеленского - за минуту

Переговорил даже Лукашенко: президент Владимир Зеленский провел пресс-марафон - 14 часов он отвечал на вопросы журналистов о войне, международных отношениях и странной кадровой политике. Чего он ждет от нормандского формата, боится ли нового Майдана - на этот раз против капитуляции Украины, и грозит ли партии Слуга народа раскол в Раде: LIGA.net отобрала самое важное (максимально подробную хронику пресс-конференции Зеленского читайте здесь: мы следили за событиями весь день)

У Зеленского есть миссия. "Главная моя цель, и это моя линия - я хочу прекратить войну. И я думаю, что именно это - моя миссия в течение этих пяти лет, уже четырех с половиной... Каким образом мы это прекратим? Это мы потом будем обсуждать".

Но это не точно. "Я бы очень не хотел, чтобы конфликт в Донбассе был заморожен. Я бы очень не хотел, чтобы у нас было Приднестровье или Абхазия. Но я не могу гарантировать на 100%, что это не произойдет".

Миссия может затянуться. "Та часть людей, которая живет там (в Донбассе) и чувствует себя украинцами, они должны знать, что мы их не бросаем, мы их обязательно вернем вместе с территориями. Это наш план А. План Б - всех, кто чувствует себя украинцами, если это будет длинный-длинный путь с возвратом территорий, приоритетом все равно будут люди. И тогда мы должны дать им возможность быть тут".

Пока это все - большой театр. "(Террористические группировки - ред) ДНР и ЛНР есть в минском процессе. Они там сидят. Они тоже участвуют. Но они не в трехсторонней группе. Они не члены, но они что-то решают... Это все большой проблемный политический театр, который мы хотим перенести в плоскость предметную".

Все звонки Путину делал сам. "С меня корона не упадет... Когда мы говорим: давайте прекратим войну - мы должны ее прекратить. Не про отвод войск сейчас, не про обмен, нет. Просто прекратить стрелять. Это надо сделать. К сожалению, это пока не произошло".

А вдруг Путин устал? "Думаю, есть шанс, что и российская сторона утомлена от этого процесса. Все понимают, что Украина никогда не сдаст свою территорию и независимость. Думаю, если сначала у кого-то там были такие мысли, то все уверенно это понимают".

И сядет за стол переговоров. "Встречаться мы можем в двух форматах. Это нормандский формат и моя прямая встреча с президентом России. О прямой встрече никто не говорит, потому что все против. Я не знаю... Эта встреча должна быть, если мы хотим закончить войну. Но мы сейчас говорим только о нормандском формате... Я благодарен нашим западным партнерам, что он у нас есть, что у нас есть хоть что-то".

Дата обсуждается. "Была дата 16 сентября, но Россия не смогла ее подтвердить. У них занята эта дата, они так и сказали мне... Важно, что мы договорились, что саммит может быть, хотя очень сложно было в целом договориться. Потому что с 2016 года его не было. Мы сказали: нам надо смотреть друг другу в глаза. Понять, кто чего хочет. И определить три-пять реальных шагов, когда и как мы можем закончить войну. Потому что мы очень хотим". "Все говорят: куда ты рвешься в этот нормандский формат? Я рвусь? У меня табличка с фамилиями (погибших военных - ред). Два дня - один человек. Вот вам и статистика. Так мне надо торопиться или не надо?"

Там же надо говорить о возвращении Крыма. "Я постоянно поднимал вопрос, почему в Минске не обсуждается Крым, почему в нормандском формате не обсуждается Крым? Для меня нормандский формат - это еще и возможность возвращения, решения вопроса по Крыму. Просто возвращение его хотя бы для обсуждения. Потому что сейчас не существует какого-либо трека, где обсуждается этот вопрос. Кроме наших западных партнеров, европейцев, США, канадцев, там вопрос есть только в санкционном формате".

Формула Штайнмайера не введена. "Это может произойти только через закон об особом статусе (Донбасса)... То есть формула Штайнмайера вступает в силу только тогда, когда выступает в силу закон об особом статусе... Таков порядок". "Местные выборы в Донбассе возможны только после вывода войск... (Территорию должна контролировать) украинская полиция, ОБСЕ, должны быть на границе между Украиной и Россией и помогать нашим пограничникам миротворцы... Тут не выйдет, что только полиция или только СБУ".

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Хотя задумка хорошая. Вот Порошенко и злится. "Порошенко против разведения, потому что почувствовал, что формула Штайнмайера - это ключик, и это идет в одном кейсе, обсуждаемом на улицах. Формула Штайнмайера и разведение. Коммуникационно, я считаю, наши ребята проиграли. Мы недокоммуницировали с людьми. Но в наших других шагах по защите интересов Украины никаких ошибок не было".

Это он подталкивает людей к протестам. "Ему кажется, что он может быть лидером другого Майдана... Он забывает, что он уже не президент. Даже не то, что забывает - боюсь, он в это не верит. Боюсь, на физическом уровне есть проблемы". "Он против разведения. Ему кажется, что по этому поводу может быть Майдан. Мало того, он к этому подталкивает немного людей - своими СМИ и своими действиями".

Кровопролития не будет. Но есть одно но. "Я ничего этого не боюсь. В любой момент, в любую секунду, если общество и правда захочет, чтобы я не был президентом. Кровопролития не будет. Я очень спокойно к этому отношусь. Но люди должны знать, что они выберут… Тогда они точно будут выбирать не прекращение войны… И они точно будут выбирать, - извините за такое сравнение, мы просто сейчас в кафе, - из меню товаров на этом продажном политическом рынке… А я не в меню, в этом и дело... Я точно не товар, я точно не из политиков пришел".

За кричалки было обидно. "Меня еще никогда в жизни словом на пять букв, начиная с "х" и заканчивая на "ло", не называл... Я уверен, большинство людей туда (на Майдан) пришли, потому что не было коммуникации со мной... Может действительно кто-то думает, что это неправильно - принимать формулу Штаймаера. Но сейчас понятно, что мы приняли просто текст этой формулы”

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Не надо сажать на шпагат. "Подписали (минские соглашения) люди того человека, который сейчас ходит и говорит: ай-ай-яй. Я как Ван Дамм в таком конкретном шпагате нахожусь. Было бы три ноги - на три меня бы посадили. Поэтому я делаю то, что могу в этих рамках, отвожу (войска) там, где могу обеспечить безопасность... Я готов принимать решения. Но как только я принимаю решения, мне говорят: чего ты со мной не пообщался? Как только я принимаю решения - как ты мог отдать Цемаха? Я принимаю решения, я потому и президент".

Есть план Б. "Если в нормандском формате я почувствую, что не будет диалога - дела не будет. И я об этом там же скажу. Если я почувствую, что все готовы что-то делать, чтобы прекратить войну, будем это делать. Если я почувствую, что нет, что там говорится о том, что мы не сможем контролировать выборы, границу, я вернусь к вам и при этой власти мы не будем идти по этому плану, а будем искать другой вариант".

Воевать за Донбасс и Крым не будем. "Я шел как президент мира... Общество не голосовало за президента, который придет и скажет: с этого дня у нас военное положение, у нас война, мы будем воевать, у нас армия готова, мы пойдем на Донбасс войной, мы заберем военными свои территории, и нам не все равно, сколько людей погибнет, но мы готовы, чтобы вернуть свою землю, на прямые военные действия на оккупированных территориях... Я не готов терять украинцев на войне, поэтому избран дипломатический путь".

Трамп его не шантажировал. "С оружием, с историей с Burisma эти звонки (телефонные разговоры с Трампом) никак не были связаны. Это неправда. Программу военной помощи они заблокировали еще в июле... Но когда мы говорили с Трампом, этого вопроса не было совсем. Я поднял этот вопрос на встрече с вице-президентом США Майклом Пенсом (в Польше)... И после нашей встречи США разблокировали (военную помощь) и еще, вы знаете, добавили 140 млн помощи. Поэтому шантажа не было. Это не было предметом разговора с Трампом".

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Скорее, он хотел затянуть Трампа в Украину. "У нас было несколько звонков с президентом США, и я прекрасно понимал, что задача - исправить "уставшие" отношения между США и Украиной... Они устали от вопроса: а куда мы тратим деньги? Это шло из всех источников". "Там главное было, что мы такие-сякие, коррумпированные, куда пойдут эти деньги". "Я понимал, что нам надо добиться встречи (с Дональдом Трампом), что я хочу ему показать нашу молодую команду. Я хотел затащить его в Украину". "Чтобы этот человек - президент такой мощной страны и стратегического партнера Украины - переоделся в человека обычного, увидел (Украину)".

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Работать Раде мешает регламент. "Быстрее этого парламента не было за все годы... Но есть какие-то регламентные вещи в Верховной Раде, которые мы не имеем права нарушать. Хотя если хотите знать мое мнение, мы должны каждый день находить какие-то выкрутасы, чтобы обходить эти вещи и просто принимать законы. Потому что общение по поводу того или иного законопроекта проходит очень долго".

"Если мы за первые два года не примем все концептуальные законы, мы ничего не примем. Моя позиция, я говорил об этом депутатам: иногда лучше в первом чтении принять закон, и потом на комитетах разберитесь, уберите все ошибки, если будет какая-то принципиальна ошибка - я верну вам этот законопроект в Раду. Это правильно... Иначе не заработает экономика".

Раскола в Слуге народа нет. "Из 36 или 37 законов первого этапа за два они не проголосовали. Неплохая статистика. Поверьте, мы сильно над этим работали. Нет группы влияния никакого олигарха в партии Слуга народа. Это бред и дезинформация. Но есть опытные парламентарии в других партиях, которые каждый день занимаются только одним. Влиянием - эмоциональным, денежным, это их тактика. Они хотят расколоть партию Слуга народа". "Я не хочу ломать эту партию. Но если они начнут друг друга есть, через год я их распущу".

С Коломойским о Привате не говорил. Не дали. "Нет, не говорили. А что я могу говорить? Он знает мою позицию по ПриватБанку, она государственная - я буду защищать Украину. Он это прекрасно знает". "Нужно сесть и сказать: так не будет, денег нет, никто ничего не вернет, давай урегулировать - ты хочешь жить в этой стране. Но мне не дают возможности это сделать".

"Как только мы хотели на эти разговоры пригласить всех олигархов и проговорить красные линии... появилось одно фото (с Коломойским). Он пришел, после и что произошло? Что написали СМИ? "Ааааааа, понятно. Начали решать". Ну, раз так нельзя, уважаемое общество, тогда... пожалуйста, - НБУ, Коломойский, суд... Пусть сами занимаются. Но все должны знать: если проиграют эти дела, то и ответственность понесут те, кто к ним привлечен". "Надо было на берегу, еще до судов, обо всем договориться. Я эту поддержку не получил".

Данилюк ушел не из-за Привата. "Саша хотел быть премьер-министром, а я ему сказал честно: "Сань, ты действительно нормальный профессиональный человек, но я выбрал другую кандидатуру". И сложные отношения с Богданом тоже повлиялb на то, что он уволился". "Я их всех предупредил, начиная с Данилюка: кто будет писать заявление - шантажа не будет, я буду их подписывать и буду увольнять людей".

А вот Богдана не брошу - потому что он хороший. "Я понимаю, для моего имиджа это не очень хорошо... Есть много людей, которые действительно с классным имиджем, и некоторые из них стали губернаторами. Но я не могу пока добиться от них результата... Ему очень сложно. На него идет воздействие, начиная с господина Коломойского - что он с ним, решает его какие-то проблемы. Доказательств нет и не было, но господин Богдан полностью очернен этим вопросом. Хотя был адвокатом. Это его прошлая жизнь. Сейчас он работает на государство".

Авакову ничего не должен. "Это никакой не компромисс, потому что я ему ничего не должен. Но есть правительство, есть премьер-министр. Есть испытательный срок. Мы хотим увидеть новые лица в МВД, есть новый человек в Нацполиции, у пограничников, в Нацгвардии. Поэтому есть испытательный срок - я всем министрам сказал откровенно: реальные дела, принесите нам до конца года, не будет - мы всех уволим".

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С Кличко еще не решил. "Почему я его не уволил? Просто еще не уволил. Думаю об этом... Мы встречались, кстати, с мэром. Я знаю, что он против разделения функций (мэра и главы КГГА). Я не вижу в этом конфликта. Просто у него свое видение, у меня свое. Я думаю, что функции нужно разделить… Я буду еще разговаривать с Кличко, перед тем как принимать решение об увольнении".

Кумовство? Какое кумовство? "Кого я назначил из родственников? Нет, это очень серьезный вопрос. Вы прожили 30 лет в стране кумовства. И сейчас вы мне такое говорите? После чего я должен, в принципе, встать и уйти. Кого из родственников я назначил?"

Но если что - звоните Зеленскому. "Я говорил инвесторам, что лично готов отвечать за инвестиции - звоните мне, если какой-то прокурор или чинуша, неважно из какого правоохранительного органа, будет ходить и просто проверять вас... Я готов защищать все инвестиции".

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