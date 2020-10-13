Александр Дубинский становится влиятельным политиком. Если раньше он влиял только на умы телезрителей и подписчиков, то сейчас занимает должность замглавы налогового комитета Рады и формирует список партии президента Владимира Зеленского на местных выборах в Киевской области.



Дубинский начинал как финансовый журналист и быстро стал одним из самых высокооплачиваемых репортеров. Но видимо решил, что телеведущие зарабатывают больше, а медиакиллеры и специалисты по черному пиару гораздо больше. Работая на 1+1, превратил программу Гроші в эффективное медиаоружие Игоря Коломойского. За что стал одним из наиболее приближенных к олигарху журналистов. Что не помешало Дубинскому пиарить топ-чиновников времен Виктора Януковича и придумывать фейки, дискредитирующие Революцию достоинства. Как политик он нещадно критикует "грантоедов", но сам несколько лет участвовал в грантовых проектах. Еще два года назад он заявлял, что не пойдет в политику, потому что там "надо продаваться", а сегодня он активно строит политическую карьеру.

Что нужно знать о жизненном пути Дубинского, как он заработал деньги на два десятка квартир и сколько стоят сегодня его услуги?

LIGA.net пообщалась с десятком его бывших коллег, знакомых и банкиров. Многие отказались говорить, а большая часть из тех, кто согласились, попросили не указывать имени, опасаясь медийных нападок Дубинского.

ОТ КАРАВАЕВЫХ ДАЧ К ТЕЛЕВИДЕНИЮ

О начале карьеры Дубинского известно в основном из его интервью. В конце 1990-х 18-летний Дубинский торговал телефонами на столичном радиорынке на Караваевых дачах. К 2004 году у него были уже свои магазины, которые приносили ему порядка $1500 в месяц.

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В 2004 году Дубинский решил кардинально сменить род деятельности. Смену амплуа объясняет "низкой интеллигентностью" окружающих его на радиорынке "барыг и ментов". "В тот момент даже не думал, что у меня что-то получится с журналистикой, просто решил: почему бы не попробовать? Я человек увлекающийся", – рассказывал Дубинский в интервью изданию Детектор.медиа в 2015 году.

Первым местом работы стала газета Экономические известия, принадлежавшая бизнесмену Сергею Тигипко. В 2006 году издание приобрел совладелец корпорации Индустриальный союз Донбасса Сергей Тарута.

Дубинский довольно быстро разобрался в профессии журналиста и уже через год стал специальным корреспондентом. "Саша был хорошим и сверхпродуктивным журналистом", – вспоминает в общении с LIGA.net один из его тогдашних руководителей. По его словам, в лучшие времена газеты Дубинский зарабатывал на уровне старших редакторов – $3 000 в месяц. Эту же цифру нардеп подтвердил в одном из интервью.

В 2008 году Дубинский ушел от Таруты к его бизнес-партнеру Виталию Гайдуку в журнал Weekly.ua, входящим в медиахолдинг Evolution media. Гендиректором холдинга была Юлия Литвинова – бывший пресс-секретарь Гайдука.

Сначала Дубинский был фрилансером и писал статьи для журнала, вспоминает журналист Андрей Яницкий, который там был редактором отдела экономики. "Он очень быстро писал тексты. Ты ему закажешь в понедельник, и уже во вторник приходит готовый материал", – говорит Яницкий в комментарии LIGA.net.

По его словам, у Дубинского был ремесленный подход к журналистике: "Он не пытался творчески поразить и создать шедевр, а качественно выполнял работу". Гендиректор Литвинова постоянно хвалила Дубинского и просила заказывать у него тексты.

Один из руководителей холдинга объяснял мне, почему Дубинский и его тексты так нравятся: "Александр умеет простыми словами объяснить очень сложные вещи". Не факт, что оно было правильным, но для ничего не понимающих в экономике людей это было открытием, – вспоминает Яницкий

В 2009 году Дубинский стал главным редактором журнала и зарабатывал уже $5 000 в месяц, что, по его словам, "не было фантастической суммой". Параллельно с этим он продолжал внештатно писать статьи для Экономических известий и Зеркала недели.

Также в 2009 году Дубинский работал в экспертной группе, которая готовила аналитику для президентской кампании Тигипко. В частности, Дубинский писал часть книги Тигипко "Украина: проект развития", которая касалась банков и финансов. Руководил этой группой Искандер Хисамов, с 2016 года – главред сайта Украина.ру, входящего в состав российского правительственного информагентства Россия сегодня.

В 2010 году Дубинский покинул должность главреда Weekly.ua и перешел работать на 1+1. До прихода на "плюсы" успел поработать хроникером на Шустер.LIVE.

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НА ЗАРПЛАТЕ У КОЛОМОЙСКОГО

Летом 2010 года Дубинский начинает работать в департаменте журналистских расследований 1+1, в частности в программе Гроші. При этом параллельно продолжал зарабатывать на стороне. Однако об этом важном разделе биографии позже.

Изначально Гроші планировалась как программа экономических расследований, а бюджеты выделялись небольшие, рассказывает LIGA.net один из бывших сотрудников департамента. Поэтому руководитель отдела Максим Шиленко набрал "молодых и зеленых журналистов".

"У Дубинского на тот момент вообще не было телевизионного опыта. Он был далек от производства и занимался поиском тем и разбором экономических нюансов в расследованиях", – вспоминает собеседник.

Телезвездой Дубинский стал почти случайно.

В мае 2014 года с "плюсов" со скандалом уходит ведущий Грошей Жан Новосельцев. Причина – сотрудничество с телеканалом Гром.TV, который, по данным МВД и службы безопасности 1+1, был связан с экс-министром внутренних дел Виталием Захарченко.

К тому времени он уже понимал, как работает телевидение, а период кастинга нового ведущего совпал, чуть ли не с первым YouTube-успехом Дубинского. Готовя передачу Секретні матеріали, он пообщался с российскими пропагандистами Lifenews. Дубинский назвал их "негодяями" и отказал в комментарии. "Этот ролик стал вирусным, и руководство канала решило предложить должность (ведущего программы – ред.) Дубинскому. Но поскольку он был ценен не только в кадре, его оставили шеф-редактором Грошей", – рассказывает LIGA.net один из бывших топ-менеджеров телеканала.

С приходом Дубинского Гроші стали исполнителем воли владельца телеканала Игоря Коломойского, рассказали LIGA.net четыре собеседника с медиарынка, включая двух экс-сотрудников Грошей. "Даже в новости (ТСН – ред.) они не пускали откровенный треш. Но для программы (Гроші – ред.) не было барьеров. Когда нужно было кого-то замочить – это был прекрасный ресурс без тормозов", – объясняет один из собеседников.

Департамент журналистских расследований был автономным и даже территориально находился отдельно от канала. При этом часть журналистов делала более-менее сносные сюжеты, а часть – сидела на заказных материалах, говорит LIGA.net бывший сотрудник департамента. Дубинский относился ко второй части, утверждают четыре собеседника LIGA.net.

Когда Саша стал ведущим, мы знали, что он сидит на "заказухе". Есть программа, которая выполняет свои задачи, а есть Дубинский, которому напрямую без Ткаченко (гендиректор 1+1 в 2008-2019 годах) прилетают заказы и отдельная зарплата от Коломойского. Самые громкие расследования, очевидно, были слиты службой безопасности Привата, – рассказывает экс-сотрудник телеканала

При этом у Дубинского была возможность брать заказы со стороны. Главное, чтобы сюжеты не пересекались с интересами акционеров телеканала: "Саша входил в очень узкий круг людей, которые имели прямой доступ к Коломойскому. Никто из прямых начальников Дубинского не имел возможности перезвонить акционеру и свериться", – говорит экс-коллега.

По словам бывшего топ-менеджера телеканала, Дубинский входил в число журналистов, с которыми Коломойский раз в полгода встречался в Женеве. "Там были и Наталья Мосейчук, и Алла Мазур, и ключевые журналисты ТСН. Для владельца это актив, который обеспечивает влияние, а не прибыль. И ему важно, чтобы журналисты понимали его логику", – объясняет собеседник.

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Экс-ведущий Грошей Новосельцев утверждал в одном из прошлогодних интервью, что Дубинский отвечал за связь с "вышестоящими товарищами". От общения с LIGA.net он отказался.

Стоимость одного сюжета в Грошах колебалась от $5000 до $15 000 и больше зависела от платежеспособности клиента. Об этом LIGA.net рассказали два бывших сотрудника программы. При этом у Дубинского была другая возможность заработать.

Дубинский приходил к банкирам и говорил, что у него есть определенная информация на них. И чтобы материал не вышел, нужны деньги. Фактически это был шантаж. Невыход сюжета в эфир стоил $5000, – рассказывает топ-менеджер одного из банков

Еще один способ заработать – прийти к потенциальной жертве и сказать, что знаешь имя заказчика сюжета. Имя стоило $4000, говорит банкир. "Он мог и соврать, назвать неправильное имя заказчика. Но он умел убеждать людей своей наглостью и напором", – добавляет фианансист.

Официально зарплата Дубинского составляла 80 000 – 100 000 гривень в месяц. Эти цифры озвучивал сам Дубинский в интервью, их же LIGA.net называют два бывших сотрудника "плюсов". "Однако не стоит забывать о заказах со стороны. В неделю таких обращений могло быть два-три", – говорит один из них.

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По словам второго собеседника, пиарщикам среднего пошива Коломойский платил от $3000. Поэтому Дубинский мог получать $5000 и выше. Как рассказывает экс-сотрудник "плюсов", эти суммы Дубинский получал по ведомости в районе Музейного переулка в центре Киева. В обмен на это олигарх получал полную лояльность со стороны Дубинского. "Его ценность для Коломойского в том, что олигарх дает идею, а Саша придумывает, как ее реализовать", – объясняет LIGA.net один из банкиров.

Сам Дубинский отрицает прямые контакты с владельцем телеканала. "Я работаю на телеканале 1+1 с 2010 года и видел его (Коломойского – ред.) четыре или пять раз... По телефону не общаемся, и даже контакта его нет", – заявил он в интервью в ноябре 2018-го. Там же Дубинский утверждает, что "контентых" указаний от акционеров никогда не получал.

"Я для себя занимаю позицию, что буду критиковать всех, кого хочу, кроме людей, связанных с бизнесом акционеров компании, в которой я работаю", – отметил Дубинский в том же интервью.

При этом объекты нещадной критики Дубинского очень часто совпадали с врагами Коломойского. Некоторые из примеров – пятый президент Петр Порошенко, экс-глава НБУ Валерия Гонтарева и экс – и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун. Программа Дубинского обвиняла Порошенко в убийстве родного брата, Гонтареву – в алкоголизме, а Супрун в убивающей украинцев реформе", называя ее "доктор смерть".

Примечательно, что до того как возглавить НБУ, Гонтарева часто была комментатором статей Дубинского в Экономических известиях.

Менять взгляды или, как минимум, публичную риторику на 180 градусов – особенность Дубинского. Как ни в чем не бывало, он может расхваливать тех, кого еще пару недель назад поносил. Яркий пример – экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили. В декабре 2018 года Дубинский называл дол***ами тех, кто считает, что "Саакашвили спасет Украину". А уже в апреле 2020 года пророчил Саакашвили кресло премьер-министра и называл его "идеальным тараном".

Показательны взаимоотношения Дубинского и видеоблогера Анатолия Шария. В 2012 году Гроші снимали сюжеты в защиту Шария, которого тогда, по словам Дубинского, обвиняли в "покушении на самого себя". В 2019 году Дубинский назвал "удобной" позицию Шария критиковать власть, не находясь в Украине. В ответ Шарий заявил, что "удобная позиция – это стоять на четвереньках перед олигархом". А уже в мае 2020 года Дубинский сделал каминг-аут – заявил, что хотел бы присоединиться к партии Шария, если бы не было Слуги народа.

В симпатиях к блогеру Дубинский признался в эфире телеканала Newsone, которым владеет Тарас Козак – близкий соратник нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. При том, что в 2018 году Дубинский называл Медведчука "распределителем денег Кремля в Украине". А сейчас является регулярным гостем его телеканалов и вместе с ОПЗЖ оспаривает закон об амнистии участников Майдана.

Бывшая коллега Дубинского по Экономическим известиям Леся Выговская считает, что тандем Коломойского и Дубинского гармоничен. "Коломойский быстро меняет свою риторику, зависимо от того, как это повлияет на его интересы. Была Россия врагом в 2014 году. Проходит время, за олигарха берется ФБР, и он уже рассказывает, что нам не нужен МВФ и нужно дружить с Россией. У человека нет принципов, его интересует только власть и деньги", – отметила она в комментарии LIGA.net.

Дубинский не сильно отличается от Коломойского. Там не идет речь о каких-то моральных ценностях. Лучше иметь 20 квартир и позволять себе все что хочешь, чем быть идейным человеком, – говорит Выговская

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НЕ КОЛОМОЙСКИМ ЕДИНЫМ. ПИАР АРБУЗОВА И КЛИМЕНКО

На протяжении карьеры Дубинский старался не работать только в одном месте и с переходом на 1+1 ситуация не изменилась. Он продолжал работать внештатным спецкорром Экономических известий. А в 2010 году он вместе с журналистом Зеркала недели Юрием Сколотяным организовал Лигу финансового развития (ЛФР), которая лоббировала интересы финсектора и отдельных банков. На практике ЛФР занималась организацией круглых столов с представителями власти, банкирами, экспертами и профильными журналистами.

Изначально это был грантовый проект, который поддерживала USAID (американское агентство, крупнейший донор в Украине – ред.), рассказывает LIGA.net один из организаторов ЛФР Виктория Куприйчук. Сегодня Дубинский активно критикует "слуг Джорджа Сороса" и "грантоедов".

СПРАВКА. Лига финансового развития – не единственный грантовый проект, в котором участвовал Дубинский. В 2016 году на телеканале 2+2 стартовал проект Лига финансового развития – не единственный грантовый проект, в котором участвовал Дубинский. В 2016 году на телеканале 2+2 стартовал проект "Роби бізнес" . Программа была создана при участии представительства ЕС в Украине. Производством занималось управление журналистских расследований 1+1, а одним из ведущих был сам Дубинский.

Кроме грантов привлекали деньги от участников финансового рынка. ЛФР работала за деньги банкиров, говорит Выговская, которая посещала круглые столы как журналист. "Саша организовывал брифинги на нужные банкирам темы. Темы выбирались неслучайно, а чтобы проталкивать конкретную идею в интересах банков. Банкиры высказывали свое мнение, но никто никогда никому не противоречил", – рассказывает она.

Один из банкиров рассказал LIGA.net, что за участие в круглом столе банк платил 5 000 гривень. "Это были пиар-бюджеты банков. При этом на каждом круглом столе должно было быть минимум пять банков. Вот и считайте", – говорит собеседник.

В конце 2012 года грантовые деньги закончились и ЛФР начала искать дополнительное финансирование. "С 2013 года более активно привлекали банки и налоговую службу. Некоторые банки подписывали договора, согласно которым они оказывают ЛФР благотворительную помощь, а взамен получали место для своих представителей на круглых столах", – объясняет новую бизнес-модель Куприйчук. По ее словам, ЛФР была неплохой организацией, но, когда американские деньги закончились, то уже "выживали, как могли".

Андрей Яницкий и еще двое собеседников рассказывают, что ЛФР активно пиарила Национальный банк и его тогдашнего руководителя Сергея Арбузова. "Одно дело, когда круглые столы заказывает какой-то бизнесмен. Это не очень большие деньги. Другое дело, когда такой запрос от НБУ. Это суммы на порядок выше", – говорит Яницкий.

Помощь Арбузову не ограничивалась круглыми столами. Дубинский трудоспособный: работая на "плюсах" и в ЛФР он продолжал писать для деловых СМИ. В частности, он оставался спецкорреспондентом в Экономических известиях. "В 2012 году газета перестала выходить в печатном виде. Остался только сайт, который начал превращаться в сливной бачок. А Дубинский там периодически публиковался", – рассказывает его бывшая коллега Выговская.

Уже в 2011 году Саша работал на деньги, а не на имя и репутацию. У людей были подозрения, что он пишет "заказуху". Но он делал это качественно. То есть особо не отходил от журналистских стандартов, но выбирал неслучайные темы и неслучайных спикеров, – рассказывает Выговская

На сайте Экономических известий до сих пор можно найти статьи авторства Дубинского. Практически все интервью Арбузова брал именно Дубинский. Также он выпускал новости о том, что "Арбузов даст украинцам больше денег", а "программа импортозамещения, за которую отвечает Арбузов, должна стать ключевым инструментом преодоления кризиса в украинской экономике".

ГЛАВНЫЙ ФЕЙК ДУБИНСКОГО

Также ЛФР сотрудничала с экс-министром финансов Юрием Колобовым и беглым экс-министром доходов и сборов Александром Клименко. "Все контакты с налоговой вел непосредственно Дубинский. Это была его парафия", – говорит она. За контакты с прессой у Клименко отвечала Ольга Семченко.

Вероятно, тогда Семченко и Дубинский познакомились и неплохо сработались, что вылилось в куда менее безобидный проект, чем пиар налоговой и ее руководителя. Речь идет о медийной кампании по дискредитации Евромайдана, которую по данным журналистов Bihus.info разрабатывал Дубинский по заказу Семченко.

Журналисты Bihus.info говорят, что в их распоряжении оказался архив почты Ольги Семченко. Архив был на одном из компьютеров, который в 2014 году из офиса холдинга Клименко Вести вынесли активисты Евромайдана. Журналисты уверяют, что у Семченко есть переписка с адресатом alexandr.dubinsky@gmail.com (это действующий адрес Дубинского). Краткое содержимое переписки: в декабре 2013 года с этого адреса Семченко прислали план по дискредитации Майдана стоимостью $500 000 + $100 000 на непредвиденные расходы. В рамках этой кампании Дубинский, по информации расследователей, успел придумать и организовать постановку сюжета "Проститутки Майдана".

Нардеп подтвердил Bihus.Info, что до сих пор пользуется этим адресом почты, однако отрицает, что вел обсуждение кампании против Майдана в интересах Клименкo.

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"Все, что показано в расследовании Бигуса, происходило и в его работе на 1+1. Ему задавалась тема, и он под нее выстраивал план", – говорит LIGA.net один из бывших медиаменеджеров канала. По его словам, расценки, указанные в письмах, соответствуют действительности.

Косвенно подлинность переписок подтверждает Facebook-пост Дубинского в феврале 2014 года, в котором он публикует ссылку на один из сливных бачков, в новости которого говорится, что Порошенко договаривается с тогдашним главой АП Андреем Клюевым о премьерстве, а лидеры Евромайдана собираются "мочить" Порошенко. Эту же ссылку двумя часами ранее он присылает на почту Семченко.

МЕДИА АКТИВЫ. СКОЛЬКО СТОИТ ДУБИНСКИЙ

"Если ты способен своей головой сконструировать вокруг события интересный ракурс, тебе больше ничего не нужно. Люди сами будут тебя читать. Не нужна тебе уже площадка в виде СМИ ", – сказал Дубинский в интервью за 2018 год.

Нужный ему ракурс Дубинский находить умел. В 2017-ом он начал активно монетизировать свой персональный бренд: в январе он запустил YouTube-канал, весной появились сайт dubinsky.pro, одноименные Facebook-страница и telegram-канал. На сайте dubinsky.pro указано, что это личный блог Дубинского, где публикуют "факты, сплетни и слухи о больших деньгах".

"Раньше Дубинский пытался легализировать проплаченную информацию через посторонние новостные помойки", – говорит LIGA.net политтехнолог, хорошо знающий украинский рынок черного пиара. По его словам, еще со времен "проституток Майдана" Дубинский использовал ряд сайтов, чтобы опубликовать заказные материалы, а далее просил более известные платформы разместить новость у себя. Для понимания политтехнолог предоставил расценки на размещение материалов на ряде сайтов, которые были актуальны в 2016 году.

В частности, размещение одной публикации стоило 17 000 – 41 500 грн. При этом за удаление статьи нужно было выложить в два раза больше – от 35 000 грн.

Зачем ставить джинсу на каком-то сайте, если у тебя есть свой. Тем более есть истории, которые не готов брать ни один из сайтов и нужно иметь точку входа для дальнейшей легализации истории, – говорит политтехнолог

Фактически за три года Дубинский поcтроил свой "медиахолдинг", через который продвигает необходимую ему повестку дня, а сливы и "расследования", набирают десятки тысяч просмотров, чем могут похвастаться далеко не все общенациональные СМИ. Дубинский далеко не единственный контентмейкер в своем "медиахолдинг". По словам собеседника-политтехнолога, обычно на подобных сайтах работает два-три редактора, которым платят в районе $2 000 – $3 000 в месяц.

В последнее время для и продвижения нужных месседжей и заработка Дубинский активно использует telegram-канал dubinsky.pro (95 000 подписчиков) . "Пост в "элитных" telegram-каналах, таких как Резидент и Легитимный, стоит от $1 000. У Дубинского тоже флагманский канал", – рассказывает LIGA.net один из PR-специалистов.

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При этом объясняет, что такие "эксперты", как Дубинский, чаще всего берут целостную кампанию. "И в таких случаях $10 000 – это не деньги для него. У Дубинского средний заказ может стоить $50 000 – 100 000", – предполагает собеседник. Сейчас, к примеру, сайт dubinsky.pro в предверии местных выборов делает акцент на пиаре владельца и критических новостях о чиновниках Киевской области. Отдельно Дубинский проходится по мэру Киева Виталию Кличко.

"Есть ребята, которые ему помогают и собирают информацию с рынка, а Дубинский общается с топ-заказчиками. Обычно это люди с крупным капиталом. Они не ориентируются в ценах на рынке и обращаются к раскрученным персонажам. Для них цена в 10 раз выше. Поэтому в какой-то мере Дубинский продает воздух", – рассказывает собеседник.

После прихода в политику, вектор развития "медиахолдинга" Дубинского особо не поменялся. На его ресурсах по-прежнему можно найти материалы разоблачающие банкиров, бизнесменов и чиновников. Однако добавилось большое количество позитивных новостей о деятельности политика Дубинского. В этом и преимущество собственных медиа активов, можно разместить джинсу бесплатно у себя, а не платить посторонним сайтам.

МАТЕРИАЛИСТИЧНЫЙ ПОДХОД

Бывший коллега Дубинского Андрей Яницкий вспоминает разговор с ним, который состоялся в конце 2000-х: "Как-то раз в ходе пресс-тура у нас зашел разговор о том, у кого какие планы на будущее. Александр сказал, что хочет в 45 лет выйти на пенсию, иметь дом, квартиру и не иметь проблем с деньгами. У него был материалистический подход к будущему".

Сегодня Дубинскому 39. У него десятки квартир и автопарк. С деньгами полный порядок. Однако о пенсии Дубинский явно не думает и собирается построить успешную политическую карьеру. Хотя и здесь Дубинский ведет себя подобно флюгеру, поскольку еще в ноябре 2018 года категорически отрицал возможность похода в политику. "Это игра по чужим правилам. Нужно продаваться и выполнять чужие задачи", – заявил он в одном из интервью.

Видимо, эти условия Дубинскому по душе.

Александр Дубинский не ответил на запрос о комментарии к моменту публикации статьи

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