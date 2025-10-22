КЕМБРИДЖ – Действительно ли искусственный интеллект (ИИ) преобразует экономику, или обещание быстрого роста – всего лишь хайп? Фондовые рынки США определенно склоняются в пользу первого; акции компаний, занимающихся ИИ и технологиями, составляли примерно три четверти роста S&P 500 в этом году. Венчурные капиталисты кажутся такими же уверенными, вложив $200 млрд в сектор искусственного интеллекта только в 2025 году, согласно одной из оценок.

Поэтому неудивительно, что аналитики все чаще спрашивают – наблюдаем ли мы очередной технологический пузырь, который напоминает бум доткомов 1990-х годов, и может ли он, как и раньше, в конечном итоге лопнуть и потянуть за собой фондовые рынки.

Хотя, как отмечает мой коллега из Кембриджа Уильям Джейнвей, даже спекулятивные пузыри могут оставить после себя важную инфраструктуру и инновации, которые поддерживают долгосрочный рост.

Чтобы прочитать этот материал, подпишитесь на LIGA PRO Уже есть LIGA PRO? Войдите

Хотите стать колумнистом LIGA.net - пишите нам на почту. Но сначала, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими требованиями к колонкам.

Статьи, публикуемые в разделе "Мнения", отражают точку зрения автора и могут не совпадать с позицией редакции LIGA.net