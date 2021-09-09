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Разбор | "Медведчук попросил". Зачем Кремль ввел санкции против Левочкина, и ждет ли ОПЗЖ раскол

Цей матеріал також доступний українською
Виктор Медведчук и Сергей Левочкин (коллаж - Дмитрий Кругликов:LIGA.net)
09.09.2021, 16:50

Режим Путина ввел санкции против Левочкина. Замешан ли в этом Медведчук, и что вообще происходит в пророссийской ОПЗЖ

В конце августа Россия неожиданно ввела санкции против лидера пророссийской партии ОПЗЖ Сергея Левочкина. В окружении политика в этом увидели руку однопартийца Виктора Медведчука. Зачем Кремль атакует собственных сателлитов, кому это выгодно и ждет ли ОПЗЖ раскол, – в разборе LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

20 августа Россия в очередной раз расширила санкционный список против граждан Украины. Теперь в списках Кремля – 922 человека. И к большому удивлению, в него попал один из лидеров ОПЗЖ – Левочкин вместе с сестрой Юлией. Кроме того, под российские санкции попал Михаил Макаренко, который входит в группу Бойко-Левочкина.

СПРАВКА. Фракция ОПЗЖ представлена двумя крупными политическими группами: Бойко-Левочкина (так называемые "газовики") и группа Медведчука-Рабиновича. В группу "газовиков" входят 19 нардепов, в группу Медведчука – 13.

На партийном уровне контроль разделен 50 на 50. Ключевые решения принимаются стратегическим советом партии, куда входят четыре человека: Бойко, Левочкин, Медведчук и Рабинович.

Подробнее о том, как устроена ОПЗЖ, – читайте в нашем материале: Скрепы московские. Как устроены кланы ОПЗЖ, и за что они воюют между собой

Также под немилость Кремля попал еще один член фракции ОПЗЖ Александр Лукашев, однако он не относится к вышеуказанным группам влияния. В то же время санкции не коснулись ни одного из членов группы Медведчука.

ВНУТРИВИДОВАЯ БОРЬБА

В официальных комментариях нардепы ОПЗЖ понятия не имеют, почему против Левочкиных ввели санкции. Нардеп из группы "газовиков" Николай Скорик заявил LIGA.net, что даже не слышал об этом, и назвал санкции "недоразумением". Еще один "газовик" Юрий Павленко также удивлен санкциями, ведь у Левочкина "ничего в России нет".

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Представитель Донецка в ТКГ, журналист Денис Казанский, предположил, что санкции были введены по просьбе Медведчука во избежание попыток "отжать" партию.

"После появления у Медведчука проблем с законом и разгрома его медиаимперии, позиции Левочкина и Бойко усилились. Увидев, что позиции Медведчука пошатнулись, Кремль вынужден был вмешаться таким неуклюжим образом, чтобы дать понять, что работать готовы только с Медведчуком", – отметил Казанский в комментарии LIGA.net.

Журналист напоминает, что ранее Медведчука уже обвиняли в том, что при помощи санкций он зачищает пророссийское электоральное поле от конкурентов.

В феврале текущего года экс-нардеп от Партии регионов Евгений Мураев заявил, что именно Медведчук пролоббировал включение его в санкционный список России.

"Когда Медведчук заявил о своих политических амбициях, заявил, что он будет заходить внутрь партии "За жизнь", я категорически был против, – сказал Мураев в эфире телеканала НАШ. – Когда я его не поддержал, он внес меня в санкционные списки в России и заморозил все активы, которые были на территории России у меня и моей семьи".

В причастности Медведчука к санкциям против Левочкина убеждены и в руководстве фракции "Слуга народа".

Медведчук уверен, что историю с санкциями против него и телеканалов одобрил Левочкин. Поэтому решил отомстить и притушить, – сообщил LIGA.net один из лидеров СН.

Недовольство санкциями против Медведчука публично высказывал президент РФ Владимир Путин в июле. Он обвинил украинскую власть в том, что она "не дает никаких шансов на легальную политическую работу" партиям, которые "хотят восстановления отношений с Россией". "Закрывают общенациональные средства массовой информации, сажают под домашний арест, как сейчас происходит с [Виктором] Медведчуком", – заявил Путин.

Если брать во внимание версию "слуг народа" об одобрении Левочкиным санкций против Медведчука, лейтмотив Кремля становится понятен.

В ближайшем окружении олигарха Рината Ахметова также указывают на Медведчука. "Медведчук системно уничтожает конкурентов внутри – тех, кто может иметь контакт с Москвой. Он лично формирует санкционные списки для Кремля", – заявил собеседник LIGA.net.

СПРАВКА. Левочкин и Мураев – не единственные подобные случаи. В декабре 2018 года под российские санкции попали нардепы от Оппозиционного блока Вадим Новинский и Александр Вилкул, а также близкий соратник Ахметова Борис Колесников. По времени это совпало с исключением Бойко и Левочкина из фракции Оппоблока, которые накануне решили идти на парламентские выборы-2019 вместе с Медведчуком.

У Медведчука отрицают его роль в новых санкциях. "Это дело России, против кого вводить. Мы не диктуем условия России и не вмешиваемся в ее внутренние дела", – отметил в комментарии LIGA.net нардеп из группы Медведчука Юрий Загородний.

В то же время возникает логичный вопрос: почему против Левочкина санкции ввели, а против Бойко – нет?

Тарас Козак, Виктор Медведчук, Вадим Рабинович и Юрий Бойко (фото – пресс-служба ОПЗЖ)

Собеседник в ОПЗЖ, не входящий в основные группы влияния, считает, что причина в медийности Бойко. "У Бойко пока есть рейтинг, и Москва держит его как козырный туз", – предполагает он.

По словам двух руководителей фракции "Слуга народа", Бойко не настолько плотно связан с Левочкиным, у него есть собственные каналы связи с Россией. "Поэтому ему оставили место для маневра", – заявили оба лидера СН в комментарии LIGA.net.

БЫТЬ РАСКОЛУ?

С включенным диктофоном все опрошенные LIGA.net нардепы от ОПЗЖ отрицают какие-либо конфликты внутри фракции и заявляют о "конструктивной атмосфере". "Слухи о микроклимате в нашей фракции запускаются Банковой и далеки от истины. Им хочется, чтобы у нас были проблемы. Но у нас их нет", – убеждает LIGA.net Загородний.

Не под запись сплоченность резко рассеивается, и возникают претензии. "Я не понимаю, когда Медведчука называют лидером ОПЗЖ. Покажите, где это написано. Сопредседатели у нас Рабинович и Бойко. Я не понимаю попыток коллег искусственно отделить и приподнять Медведчука в статусе", – возмущается один из лидеров группы "газовиков".

Представители партии власти убеждены, что в ОПЗЖ царит раздор. "Нам бы еще среди правых партий такое же, и вообще была бы красота", – фантазирует один из руководителей фракции СН.

При этом юридически оформленного раскола ОПЗЖ ждать не стоит, уверены все опрошенные LIGA.net нардепы и эксперты. "Фракция – это ресурс, это голос на согласительном совете, это посты в комитетах. Поэтому за фракцию они будут держаться максимально долго", – говорит LIGA.net политолог, директор Агентства развития Приазовья Константин Батозский.

Также, по его мнению, бренд ОПЗЖ никто просто так не бросит. У партии есть рейтинг, и лучше содержать ее, чем тратить деньги на новый проект. С другой стороны, санкции против Левочкина бьют по имиджу ОПЗЖ, считает Казанский. "Нужно объяснять электорату, почему Левочкин не исключен из партии, если под санкциями он заслуженно. И как ОПЗЖ собирается налаживать обещанный диалог с Россией, имея таких людей в партии", – говорит журналист.

Батозский придерживается другого мнения. "Левочкин счастлив, что попал под санкции. Теперь он может рассказывать европейцам, что он не пророссийский, – говорит политолог. – Кроме того, избиратель ОПЗЖ необязательно пророссийский. Там есть и те, для кого важна тема тарифов. А Левочкин эту тему активно продвигает в своей риторике".

Также Батозский уверен, что никакого финансового эффекта от российских санкций Левочкин не почувствует.

Левочкин – это не Медведчук. У него нет нефтяных вышек в России. Он зарабатывает в Украине административным брокерством. Ему важнее держать связь с Банковой и продвигать своих людей, – объясняет Батозский.

Именно поэтому в случае возможного политического раскола накануне парламентских выборов-2024 Левочкин снова выйдет сухим из воды, уверен политолог. "Левочкину важно не попасть в парламент, а обеспечить трудоспособность его бизнеса. Он расставляет своих людей. В этом его суперсила, которой нет у Медведчука. Левочкин живет в украинской политике еще со времен Кучмы. Он обязательно найдет способ сохранить себя в высших эшелонах власти", – говорит Батозский.

Сейчас, по словам двух собеседников в руководстве Слуги народа, Левочкин пытается продать Банковой вечный товар – Бойко, как оппонента Зеленскому во втором туре. "Но какие гарантии он нам может дать? Никаких. А вдруг во второй тур выйдет Порошенко? Поэтому никто с ним договоренностей не имеет", – объясняет собеседник.

Бойко во втором туре не будет, уверен ближайший соратник Ахметова. "Мы с Мураевым все отнимем, и во второй тур он не попадет", – говорит он. При этом собеседник исключает возможность объединения с Левочкиным на парламентских выборах.

"Мы сделаем свою партию, которая считает Украину единой, не прозападной и не пророссийской. А Медведчук, скорее всего, будет делать чисто пророссийский проект со скрепами и православием", – добавляет он.

В отличие от России, Украина не планирует вводить санкции против Левочкина, заверили LIGA.net два собеседника в руководстве правящей партии. Хотя понять желания президента Владимира Зеленского до конца сложно. Ведь сначала СНБО вводит санкции против ближайшего партнера Левочкина – Дмитрия Фирташа, а через два месяца президент спокойно дает интервью телеканалу подсанкционного олигарха.

Читайте также: Скрепы московские. Как устроены кланы ОПЗЖ, и за что они воюют между собой

Юрий Смирнов

специальный корреспондент LIGA.net
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виктор медведчук Сергей Левочкин ОПЗЖ
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