Очень системный и очень неконфликтный. Строит одинаково хорошие отношения как с людьми Арсена Авакова, так и с командой президента Владимира Зеленского. И не пошел бы в МВД на роль статиста. В этом уверены большинство собеседников LIGA.net, которые хорошо знают нового министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Но хватит ли ему опыта и сил, чтобы управлять огромной "машиной" силовиков Авакова? "Я понимаю, на какую жертву я иду", – заверил сам Монастырский, соглашаясь стать министром.

Теперь перед Монастырским стоит непростая задача – забрать у МВД пограничников и переподчинить Нацгвардию президенту. Задача, которую раньше активно блокировал лично экс-глава МВД Арсен Аваков. Кто такой Монастырский, получится ли у нового министра помочь Банковой и что ждет МВД – в разборе LIGA.net.

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НУЖНЫЕ ЗНАКОМСТВА. КТО ТАКОЙ МОНАСТЫРСКИЙ

Монастырский родом из Хмельницкого. Закончил юрфак местного университета управления и права (кандидат юридических наук). Еще в студенческие годы Монастырский сблизился с однокурсником – Сергеем Нижним (умер в январе 2021 года). Во многом этой дружбе он будет обязан своей юридической и политической карьерой.

С 2007 года Монастырский два года работал юристом в компании Hillmont Partners, основателем которой был Нижний. Постепенно компания обрастала успешными кейсами, самый известный из которых – проект Квартал 95. Юристы Нижнего занимались налогами "кварталовцев" и судебными спорами, например, оспаривали запрет на въезд в Украину актеру Сватов Добронравову.

В 2015 году Нижний свел Монастырского с "человеком Авакова" – Антоном Геращенко (сейчас он замминистра внутренних дел). С этого начался его путь в большую политику.

"Мы знакомы с 2015 года, – подтвердил Геращенко LIGA.net. – Денис Анатольевич был моим помощником как народного депутата. Он показал себя с наилучшей стороны. Нас познакомил Сергей Нижний. Я сам обратился к нему за советом: мне был нужен хороший юрист для работы с законопроектами. И с тех пор мы общаемся".

Параллельно Монастырский был экспертом по реформе правоохранительной и судебной системы в Украинском институте будущего. Геращенко – один из пяти учредителей этого института.

"Антона в учредители привел я, – говорит LIGA.net сооснователь Украинского института будущего Юрий Романенко. – Потому что я его знал еще с того момента, когда мы учились в университете. В этом нет никакого заговора. И руки Авакова в институте тоже нет. А уже от Геращенко к нам пришел Монастырский".

Романенко хорошо знает Монастырского по работе в институте: "Очень спокойный, очень системный. Но ключевую роль в его карьере сыграло не знакомство с Антоном, а именно дружба с Сергеем Нижним. Они вместе учились и вроде даже в общежитии в одной комнате жили".

Когда Зеленский выдвинулся в президенты, Нижний возглавил юридическое направление в его штабе. И составил университетскому другу Монастырскому протекцию перед Зеленским.

"В 2019 году Монастырский стал одним из экспертов в команде Владимира Александровича. И Зеленский предложил ему войти в первую двадцатку списка СН. А потом как подготовленному человеку – возглавить комитет. Дальше уже все его успехи связаны только с его личными достижениями и доверием президента", – заверяет Геращенко.

СПРАВКА. По данным проекта По данным проекта Слово и дело , за два года работы в Раде Монастырский выполнил 19% обещаний. Все они – из предвыборной программы партии. Три обещания он провалил: провести экономический аудит страны, перезапустить неэффективные антикоррупционные органы (не голосовал за законопроект) и принять закон об оружии.

Монастырский возглавил комитет по вопросам правоохранительной деятельности. "Он сохранял близость к руководству МВД. Умный. И очень системный, неконфликтный. Он такой – как удавчик. Все четко просчитывает. Всегда тянул в комитет те вещи, которые ему спускали из МВД", – рассказывает LIGA.net один из членов комитета.

Когда было нужно – Монастырский лично ходил в ОП, чтобы уговаривать поддержать "аваковские" проекты. Там он тоже был на хорошем счету.

Кроме системности, все собеседники LIGA.net отмечают еще одну присущую Монастырскому черту: максимальную дипломатичность. "На комитетах он относился ко всем с уважением, не перебивал. Пытался консолидировать комитет", – рассказывает LIGA.net член комитета, народный депутат от Слуги народа Александр Бакумов.

По его словам, Монастырский грамотно выстраивал работу в Раде. Запустил подкомитеты, которые раньше были формальностью: "Теперь перед тем, как законопроект попадает на комитет, сначала подкомитеты проводят заседания, отрабатывают, приглашают стейкхолдеров, общественные организации, МВД или прокуратуру. И к заседанию комитета проект уже мощно проработан".

"Не хочу много слов говорить, что он супернереальный руководитель и замены ему нет, – добавляет Бакумов. – Но работа, которую проводил Монастырский, заслуживает уважения. За два года у нас не было фактически ни одной конфликтной ситуации. Никаких обвинений, оскорблений, криков. Это – заслуга Монастырского".

Это подтверждают и в других фракциях.

"Денис хорошо подготовлен в вопросах криминальной юстиции, академического понимания правоохранительной системы, умеет слышать и искать балансы. Как минимум работу в комитете он хорошо настроил, несмотря на глубинные противоречия между многими", – объяснил LIGA.net замглавы комитета Андрей Осадчук (фракция Голос).

Он уверен: Монастырский в МВД не пошел бы на роль статиста. Но остается вопрос, хватит ли ему опыта и сил продавливать свою политику, а не ретранслировать идеи и пожелания из ОП: "Это точно преувеличение – считать его человеком Авакова/Геращенко. Он человек команды Зеленского, поэтому важно, как он сможет или нет проводить хоть в какой-то мере политику, независимую от ОП".

Денис Анатольевич – не человек Геращенко и не человек Авакова. Он самостоятельный. Да, наши жизненные пути пересекались, я в чем-то передавал ему знания и опыт. Но мы с ним очень командно отработали в Раде. Приняли целый ряд важнейших законов, – утверждает Геращенко

Пересадить Монастырского в кресло Авакова было логично, уверены в ОП. Как глава комитета, он очень плотно занимался как МВД, так и вопросами взаимодействия министерства и других структур.

"И в правительстве, и в парламенте хорошо его знают, у него есть понимание ситуации внутри МВД и задач, которые стоят перед этой системой, – объясняет LIGA.net советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. – Аваков взаимодействовал с Монастырским в течение двух лет и также, не сомневаюсь в этом, прекрасно понимает, что Денис Анатольевич – эффективный и знающий человек".

У него есть выходы на силовиков, добавляет Романенко. Для высшего состава МВД он – фигура понятная: "В данном случае Офис нашел оптимальное решение, которое устроило всех. Даже Арсена Борисовича".

Но в первую очередь ОП остановил выбор на Монастырском, потому что за него бы проголосовали "слуги", объясняет собеседник в комитете: "Рассматривали и другие кандидатуры, например Евдокимова (бывший первый замглавы МВД в 2014 году. – Ред). Но не факт, что под них нашли бы голоса. А тут он такой неконфликтный, очень на хорошем счету со всеми. Вы же видели, такая поддержка в зале была – чуть ли тосты не говорили... Денис толковый. Но готов ли он реально воевать (а у него есть карт-бланш от президента) – будет понятно по первым назначениям".

ЧТО ЖДЕТ МВД

У Зеленского уже заявили о планах снизить влияние МВД. В частности, партия власти хочет отделить Нацгвардию и Госпогранслужбу от полиции, сообщил глава президентской фракции Давид Арахамия. По его словам, Аваков выступал против такой идеи.

"Очень сложно управлять таким монстроподобным министерством. Поэтому одним из первичных заданий министра (Монастырского. – Ред.) будет сделать нормальное разделение", – сказал он.

Нардеп отметил, что Госпогранслужбу у МВД "точно" заберут. Уже есть соответствующий законопроект – и служба должна быть подчинена Кабмину как отдельный центральный орган исполнительной власти.

СПРАВКА. Сейчас в систему МВД входят: Нацполиция, Госпогранслужба, ГСЧС, Нацгвардия и Миграционная служба. Ранее администрация Госпогранслужбы была центральным органом исполнительной власти и никому не подчинялась. В 2012 году Виктор Янукович своим указом подчинил пограничников МВД. Сейчас главу Госпогранслужбы назначает Кабмин на основе предложений министра внутренних дел. Нацгвардия в 1991-2000 годах существовала как самостоятельный силовой орган. В 2014-м она была восстановлена в системе МВД.

Вопрос, стоит ли сохранять подобную концентрацию структур в системе МВД и лично на министре как на единственном модераторе, обсуждается уже довольно давно, говорит LIGA.net советник главы ОП Михаил Подоляк.

"Это объективно много. На мой взгляд, чрезмерная концентрация полномочий делает любую структуру громоздкой и не способной реактивно отвечать на нарастающие вызовы", – считает Подоляк.

Подтверждает его слова собеседник LIGA.net в руководстве фракции СН. "Аваков брал за основу немецкую модель, где МВД – это про все на свете. Но мы считаем, что у нас оно не работает. И приводит к ситуациям, когда пограничники пишут закон о дополнительном финансировании, а Аваков против и сбивает голоса", – рассказал он.

По его словам, помимо пограничников и Нацгвардии, на Банковой обсуждается возможное выведение из-под МВД Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Миграционной службы.

Кому переподчинить Нацгвардию – вопрос "дискуссионный", хоть с 2019 года и есть законопроект о переподчинении ее президенту, говорит Арахамия.

Разделяются мнения по Нацгвардии внутри фракции Голос. По мнению первого замглавы правоохранительного комитета Андрея Осадчука, президент не может руководить Нацгвардией, поскольку это прямо противоречит Конституции.

В то же время, еще один член правоохранительного комитета Александра Устинова поддерживает законопроект президента. "Это нужно было сделать давно. Законопроект в Раде уже давно, но из-за вечных споров его постоянно снимали. Офис тогда не дожал, а Аваков выстоял", – рассказывает она LIGA.net.

Сейчас МВД – это почти 300 000 человек. И это все фактически в руках одного человека. Для сравнения, в ГБР – 1600, в НАБУ – 450, в СБУ – до 30 000. Поэтому деконцентрация МВД создаст определенный баланс, – считает Устинова

Нет единства даже внутри президентской фракции. Член правоохранительного комитета Александр Бакумов считает, что для полной деконцентрации нужно обоснование. "Эти органы выполняют правоохранительную функцию. И если мы берем и отрываем их от МВД, то мы можем потерять где-то в эффективности самого министерства", – объясняет LIGA.net экс-проректор Харьковского национального университета внутренних дел Бакумов.

Консенсус должен будет найти новый министр. По словам Арахамии, Монастырский хочет пропасть из информационного поля на месяц, чтобы сделать аудит и потом рассказать о планах на пресс-конференции.

"Решения будут приниматься в дискуссии между президентом, премьер-министром, отраслевым министром и парламентским большинством. Но прежде всего – сам новый министр должен представить свои решения по тем задачам, которые объективно есть перед МВД, в том числе и по структурным вопросам", – сообщил LIGA.net Подоляк.

Отдельный вопрос, будут ли под желания Банковой голоса в зале парламента. В вопросе переподчинения Нацгвардии у руководства СН нет уверенности. "Непонятно, как будет себя Аваков вести в парламенте. Отойдет или будет активничать", – рассуждает один из руководителей фракции.

В руководстве министерства лобби Авакова сохраняется. Несмотря на отставку двух заместителей министра внутренних дел, не спешит писать заявление Антон Геращенко. На прямой вопрос журналиста LIGA.net, планирует ли он уходить вслед за Аваковым, Геращенко отказался от комментария.

В целом деконцентрация МВД – это всего лишь "косметический ремонт", считает нардеп Устинова. "Нужна реформа уголовного блока. У нас прошла реформа патрульной полиции, но не министерства в целом. Люди, работавшие при Януковиче, остались. Переаттестацию прошли 93% людей. А те, кто не переаттестировались, вернулись через суд. Чего стоит один Максим Цуцкиридзе, начальник Главного следственного управления Нацполиции и кум Татарова", – объясняет она и добавляет: нужны кадровые изменения и повышение зарплат.

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