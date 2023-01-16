Экс-посол в Германии, замглавы МИД Андрей Мельник просит Берлин дать Украине многофункциональные самолеты Tornado Panavia. Они разработаны в разгар холодной войны, носят западные ракеты и даже ядерное оружие. Последний пункт может быть преградой для поставок.

Однако Воздушные Силы уже определились с типом нужного самолета. И сейчас это – американский F-16, говорит LIGA.net спикер ВС Юрий Игнат: "Есть очень много заявлений о разных типах авиатехники. Мы не можем брать все подряд, потому что это приведет к коллапсу".

Заявление Мельника было скорее политическим, чтобы активизировать помощь Германии, считает редактор Милитарного Михаил Люксиков.

Чем особенны Tornado Panavia и почему Воздушные Силы делают ставку на другой самолет – короткий разбор LIGA.net.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Мельник сделал "творческое предложение немецкому" канцлеру Олафу Шольцу: просит передать Украине 93 самолета Tornado, которые Германия собирается снять с вооружения и заменить на американские F-35. "Это хоть и старый истребитель, но все еще очень мощный. Почему бы не поставить эти Tornado Украине?" – написал он.

Украина давно просит самолеты, но на заявление Мельника пока не отреагировали официальные лица. Оно прозвучало накануне встречи партнеров по коалиции Рамштайн, которая состоится 20 января.

В преддверии Рамштайна партнеры уже согласились дать больше ЗРК Patriot, поставить тяжелую бронетехнику и ожидают согласия Германии на передачу танков Leopard немецкого производства.

Читайте также: Разбор | "Лед тронулся". Запад дает Украине боевые танки: сколько "Леопардов" могут получить ВСУ

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Боевой потенциал российской авиации хоть и снизился за почти 11 месяцев, но все равно превышает украинский, говорит LIGA.net Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке и бывший замначальника Генштаба по вопросам Воздушных Сил.

"Нам надо нарастить свой боевой потенциал – и даже старые самолеты были бы полезны", – считает Романенко.

СПРАВКА. Tornado были разработаны в 1970-х годах Panavia – совместной компанией ФРГ, Италии и Британии. Они способны нести до 9000 кг полезной нагрузки, развивают скорость около 2400 км/ч на высоте 9 км и 1482 км/ч у поверхности.



В зависимости от модификации Tornado могут выполнять роль истребителя-бомбардировщика, подавления ПВО и перехватчика. Во время войны в Персидском заливе они также охотились за пусковыми установками баллистических ракет "Скад".



Еще на Tornado можно вешать западное оружие. Например, противорадиолокационные ракеты HARM (Украина Tornado были разработаны в 1970-х годах Panavia – совместной компанией ФРГ, Италии и Британии. Они способны нести до 9000 кг полезной нагрузки, развивают скорость около 2400 км/ч на высоте 9 км и 1482 км/ч у поверхности.В зависимости от модификации Tornado могут выполнять роль истребителя-бомбардировщика, подавления ПВО и перехватчика. Во время войны в Персидском заливе они также охотились за пусковыми установками баллистических ракет "Скад".Еще на Tornado можно вешать западное оружие. Например, противорадиолокационные ракеты HARM (Украина научилась запускать их с МиГ-29), ракеты с лазерным наведением Brimstone (их дает Британия) или крылатые Storm Shadow

"Я не думаю, что совсем любое западное оружие для него подойдет. Но это – большое преимущество в сравнении, например, с нашими Су-24", – объясняет Романенко.

Украине действительно нужен многофункциональный самолет, способный уничтожать воздушные цели и бить по целям на земле, говорит LIGA.net спикер Воздушных Сил Юрий Игнат. Но – современный.

"Сейчас лучше всего на эту роль подходит F-16, – говорит Игнат. – Он является самым распространенным боевым самолетом в мире, имеет широкий спектр вооружения и мог бы быть передан нашим главным союзником США. Этот самолет мог бы стать и частью нашей ПВО, как в странах НАТО".

Для замены советских Су и МиГ Украине нужен единый тип самолета, который будет массовым, добавляет редактор Милитарного Михаил Люксиков. Чем массовее самолет – тем больше к нему деталей, и тем легче и дешевле его обслуживать, объясняет эксперт.

Потенциальной проблемой F-16 называют хрупкость шасси и якобы невозможность взлетать с украинских аэродромов. Но подобные разговоры были и о турецких Bayraktar, напоминает Люксиков.

"А Bayraktar у нас эксплуатируются, – отмечает эксперт. – Так же F-16 и F-15 привлекались к разным миссиям в Украине, прилетали на наши аэродромы, участвовали в общих учениях. Этот вопрос можно решить".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Поставки Tornado Panavia вряд ли будут, считают эксперты.

Во-первых, Германия проводит модернизацию этих самолетов, которая продлится до 2025 года, отмечают аналитики Defense Express. Соответственно, ряд самолетов сейчас банально не в строю, поскольку им перебирают и меняют сношенные узлы.

Во-вторых, Tornado – носители тактического ядерного оружия. Германия хочет заменить их на более современные F-35, однако пока не заключила твердый контракт с США на поставку. Пока нет F-35, Берлин не будет списывать Tornado – они нужны как потенциальные носители американских тактических ядерных бомб B61-12, пишут в Defense Express.

К тому же, Воздушные Силы также определились, что хотят получить F-16, говорит Игнат. И брать все подряд нельзя – иначе будет коллапс.

"Это все нужно обслуживать, обучать пилотов на отдельные типы самолетов, готовить инфраструктуру под каждый самолет и инженерно-авиационный состав, который будет проводить ежедневные регламентные работы", – объясняет Спикер Воздушных Сил.

Обслуживать несколько моделей самолетов одного типа Украине было бы тяжелее и с финансовой точки зрения, добавляет Люксиков.

"Заявление Мельника – больше политическое, – считает эксперт. – Чтобы побудить Германию больше нам помогать".

Читайте также: Разбор | "Банк с людьми". Россия хочет увеличить армию до 2 млн: как это влияет на войну в Украине

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.