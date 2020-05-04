Мэрский бунт в Черкассах и твит Илона Маска на $14 миллиардов. Что надо знать утром

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Доброе утро!

Сегодня понедельник, 4 мая. Температура от +11 до +22, курс доллара 26.76

Каждое утро редакторы LIGA.net Борис Давиденко, Андрей Самофалов, Петр Шуклинов и Андрей Бродецкий рассказывают о самых важных событиях прошедшего дня: что они значат и как повлияют. Плюс бонус - важный текст или мнение.

Рекомендует Борис Давиденко, главный редактор LIGA.net. Ослабление карантина. Мэр Черкасс ответил Авакову

Длинные выходные прошли не скучно.Конфликт между мэром Черкасс и государством Украины - почти как Игра престолов. Мэр Анатолий Бондаренко решил сблизить реальность, в которой мало кто соблюдает карантин, с официальными правилами и 1 мая ослабил карантин в городе. И тут началось: “губернатор” Черкасской области, глава МВД, сам главнокомандующий-президент принялись грозить непутевому мэру судом, тюрьмой и карой небесной. Бондаренко оказался не робкого десятка и продолжил гнуть свою линию. Когда его поддержали мэры других городов, центральная власть оказалась в совсем некрасивом и неудобном положении. И Зеленскому со Шмыгалем и Ко надо очень быстро найти выход, пока мэры не провели свою “конституционную реформу” и не поменяли государственный строй Украины. Больше по ссылке.

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Рекомендует Петр Шуклинов, руководитель общественно-политической редакции. Россия настаивала на выдаче девятерых участников событий 2 мая в Одессе - МИД

Вот так буднично Россия продолжает признаваться в преступлениях, требуя выдать ей убийц и террористов, которые поджигали Одессу. То есть в России хорошо знают, кто организатор побоища 2-го мая 2014-го года. А в офисе президента Зеленского пока не очень. Больше по ссылке.

Рекомендует Андрей Самофалов, руководитель деловой редакции. Резонанс | Заробитчане STOP!!! Как тысячи украинцев уже едут в Польшу, или Чего не знает Шмыгаль

Лично для меня главной новостью минувшей недели было заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля о готовности к переговорам с европейцами: хотите украинских рабочих — обращайтесь в Кабмин. История с нашими трудовыми мигрантами, пожалуй, самый яркий пример непоследовательных решений власти. Сначала заявить, что никто никуда не летит, а затем выпустить самолет с рабочими в Финляндию. Снова «закрыть небо» для рейса в Британию. Но через 9 часов ожидания выпустить и его. Самое интересное, что пока Кабмин играется в самолетики, украинские трудовые мигранты спокойно выезжают за рубеж привычным способом. Через польскую и венгерскую границу. Оказывается, никакого запрета на самом деле нет. Подробности — в нашем материале. Больше по ссылке.

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Рекомендует Андрей Бродецкий, редактор LIGA.tech. Твит на $14 млрд. Сообщение Маска обрушило стоимость Tesla Motors

Илон Маск написал в твиттере, что акции компании Tesla стоят слишком дорого. Рынок отреагировал - акции упали в цене, да так, что рыночная стоимость Tesla уменьшилась на $14 миллиардов. Глупо было бы думать, что Маск намеренно вредит своей компании. Возможно, кому-то просто надо было прикупить акций подешевле? Больше по ссылке.

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