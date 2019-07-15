Месть Коломойского. Как олигарх будет контролировать Раду

Олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину и жаждет мести. Многие уверены, что с победой Владимира Зеленского на президентских выборах олигарх сорвал джекпот, однако это не так: президент не спешит выполнять хотелки олигарха. Для решения своих проблем Коломойскому нужен контроль над парламентом. Как олигарх собирается попадать в следующую Раду, сколько депутатов будет на него ориентироваться и что об этом думают у Зеленского - об этом во втором материале LIGA.net из цикла статей, как украинские олигархи готовятся к парламентским выборам. Ссылка на первую часть о Ринате Ахметове - в конце текста.

ЦЕЛИ КОЛОМОЙСКОГО

Президентство Петра Порошенко Коломойский встретил за здравие, а проводил за упокой. В 2014-2015 годах он возглавлял Днепропетровскую ОГА, а нынешний генпрокурор Юрий Луценко называл его тогда "украинским экономическим националистом". В 2019-м же можно смело утверждать, что последние пять лет для Коломойского ознаменовались, возможно, наибольшими потерями за всю его карьеру. Он лишился Приватбанка, его влияние в энергетике ослабло и до недавнего времени ему приходилось жить за границей.

С победой Зеленского на президентских выборах ситуация несколько изменилась. Олигарх вернулся в Украину, а Окружной административный суд Киева признал национализацию Приватбанка незаконной. В тоже время радоваться Коломойскому рано, поскольку по Приватбанку идут длительные судебные тяжбы, в том числе в Лондоне, а ФБР ведет расследование в отношении олигарха.

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Поэтому задача №1 перед Коломойским сейчас – это защитить свои активы, считает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса. "У него есть четкое желание отстоять свои активы, ведь по делу Привата он может лишиться всего. Вполне возможно, после защиты активов он захочет их приумножить. Аппетит приходит во время еды", - сообщил он в комментарии LIGA.net. Для этого Коломойскому нужен парламент. По словам Фурсы, Рада даст возможность бизнесмену влиять на правительство и Национальный банк.

КАК КОЛОМОЙСКИЙ ЗАХОДИТ В РАДУ

Команда нового президента всячески отрицает влияние олигарха на них. Однако анализ списков партии Слуга народа на досрочные выборы говорит об обратном. Если в партийном списке LIGA.net насчитала до 10 человек, которые могут быть связаны с Коломойским через общий бизнес, партию УКРОП и телеканал 1+1, то в мажоритарном списке таких людей – более двадцати. Большую часть округов в Волынской, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях откровенно "слили" под олигарха. К примеру, в 20-м округе на Волыни от Слуги народа идет глава фракции УКРОП в местном облсовете и советник Игоря Палицы – близкого соратника Коломойского. А в 83-м округе (Ивано-Франковск) выдвинут помощник нардепа от УКРОПа Александра Шевченко – еще одного и бизнес-партнера Коломойского.

"Он не просто помощник, а хороший и качественный юрист", - объясняет LIGA.net выбор Слуги народа нардеп и брат Шевченко Виктор. По его словам, никаких договоренностей между Коломойским и партией Зеленского по мажоритарным округам не было. При этом Виктор Шевченко, который баллотируется по 85-му округу, так и не смог вспомнить фамилию своего оппонента от Слуги народа.

Какие-либо договоренности с олигархом опровергают и в самой Слуге народа. "Всех мажоритарщиков рекомендовали наши региональные штабы. Если некоторые из них и связаны каким-то образом с группой Приват, то это ни о чем не говорит. Это могут быть известные в своем регионе люди, которые хорошо себя проявили", - сообщил LIGA.net член избирательного штаба Слуги народа Никита Потураев.

Политолог Игорь Петренко все же считает, что договоренности по округам с Коломойским есть. По его мнению, одна из главных причин этого – кадровые проблемы, из-за которых Слуга народа была вынуждена идти на компромисс с местными "баронами". "Нереально победить таких людей, как Вячеслав Богуслаев (совладелец Мотор Сич) и Александр Герега (владелец сети гипермаркетов Эпицентр), у которых высокий уровень поддержки. Здесь даже бренд партии Слуга народа не поможет", - отметил Петренко в комментарии LIGA.net.

"Я бы очень хотел, чтобы везде у нас были сильные кандидаты. Но где мы их столько найдем в нашей стране? Не везде это равносильно", - объясняет Потураев.

Тем не менее, влияние Коломойского на формирование списков иллюстрирует ситуация с исключением исполнительного директора Независимой ассоциации банков Елены Коробковой, считает Сергей Фурса. "Она – очень хороший специалист. Но ее в списке не хотел видеть Дубинский (журналист 1+1, кандидат от Слуги народа в 94-м округе – ред.). А Дубинский ретранслирует то, что хочет Коломойский", - заявил Фурса.

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Помимо своих людей в Слуге народа Коломойский сможет рассчитывать на мажоритарщиков от родной партии УКРОП, представленных в действующем созыве Рады (пять человек), а также самовыдвиженцев из группы Видродження. В одном из своих интервью Коломойский заявил, что ему лично звонили больше половины депутатов от этой группы (всего в Видродженни 25 нардепов) и спрашивали по поводу формирования списка Слуги народа. Нардеп Антон Яценко якобы, по словам Коломойского, был готов "сделать пластическую операцию, чтобы взяли "новое лицо" в партию". В комментарии LIGA.net Яценко подтвердил факт разговора с олигархом и отметил, что об операции он пошутил. Однако подчеркнул, что "загоняя себя под требования к "новым лицам", Слуга народа делает себе хуже".

Таким образом, Коломойский при лучших раскладах может иметь влияние на 50-60 нардепов нового созыва.

БУДЕТ ЛИ КОЛОМОЙСКИЙ ВЛИЯТЬ НА РАДУ

Еще в начале июня бизнес-партнер Коломойского Александр Шевченко признавался LIGA.net, что коалиция из одной партии – это очень опасная штука, которая открывает путь к возможной узурпации власти. Поэтому для Коломойского важно создать альтернативу и противовес Слуге народа. В этом ему может помочь Оппозиционный блок, который накануне выборов объединился с партией мэров Доверяй делам и партией Видродження. Как отмечает собеседник LIGA.net в конкурирующей Оппоплатформе, Оппоблок-Доверяй делам – это результат договоренностей Рината Ахметова с Коломойским.

Несмотря на низкий рейтинг в 3,2%, Оппоблок может забрать у партии Зеленского драгоценные голоса на юго-востоке, а с ними - столь необходимые депутатские мандаты для формирования монокоалиции. Более того, эксперты считают вполне вероятным сценарий, при котором этот политический проект может даже зайти в Раду и взять 15-20 мандатов.

"Списывать Оппоблок не стоит. У мэров и директоров предприятий, которые входят в эту партию, есть организационный ресурс. Они знают своего избирателя и смогут привести его на избирательный участок. Учитывая, что явка будет маленькой, то в выигрыше могут оказаться партии, которые сумеют провести мобилизационную кампанию", - объясняет LIGA.net политолог Андрей Золотарев.

В связи с этим Слуге народа придется брать в коалицию другие партии. Среди предпочтительных вариантов – Голос Святослава Вакарчука и партия Игоря Смешко Сила и честь. "Коалиция должна опираться, в первую очередь, на силу фракций. Поэтому мы не рассматриваем самовыдвиженцев от других партий в качестве партнеров по коалиции", - сообщил LIGA.net Никита Потураев.

Несколько собеседников издания в депутатском корпусе заверяют, что в планах Коломойского – сформировать группу из 50-60 нардепов, которая будет лоббировать его интересы. "Коломойский заведет своих людей по мажоритарке, которые помогут Слуге народа сформировать коалицию. А потом, если вдруг что-то ему не понравится, они из коалиции выйдут", - прогнозирует нардеп от Народного фронта Игорь Лапин.

Политолог Петренко допускает, что олигарху по силам сформировать так называемую "золотую акцию", без которой не будут приниматься ключевые решения в парламенте. "В следующем парламенте будет слишком много групп влияния, поэтому у коалиции могут возникнуть проблемы с принятием решений", - резюмирует Петренко.

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