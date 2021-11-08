"Месть Лукашенко, план Путина". Как толпа мигрантов пыталась прорвать границу в Польшу

Польша стянула к границе с Беларусью 12 000 солдат. Мигранты атакуют их с бревнами и лопатами. Кто автор этого дикого сценария

Сегодня колонна мигрантов попыталась прорвать границу с Польшей со стороны Беларуси. Их сопровождали и курировали силовики Александра Лукашенко. Польша перебрасывает войска на границу, Литва собирается ввести чрезвычайное положение в пограничных областях, ЕС – угрожает новым пакетом санкций. Чего добивается Лукашенко: разбор LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. Около тысячи человек пытались прорвать границу Беларуси с Польшей в районе пограничного перехода Брузги-Кузница.

Мигранты атаковали польских пограничников бревнами и лопатами, перерезали часть забора из колючей проволоки и скандировали: "Германия". Польские военные закрыли границу живым щитом и пытались отпугнуть мигрантов с помощью вертолета и газовых баллонов.

"Началась самая крупная попытка массового силового вторжения на территорию Польши", – заявил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин. Беларусь использует мигрантов для гибридного нападения на Польшу, добавил он.

По информации Погранслужбы Польши, мигрантам активно помогают беларуские военные. Они сопровождали колонну на подходах к границе и постоянно находятся на месте столкновений.

"Группировка находится под жестким контролем вооруженных беларусов. Они решают, куда пойдет группа", – пишет Жарин в Twitter.

"Представители спецслужб перенаправляют потоки мигрантов, – говорит LIGA.net беларуский политолог Артем Шрайбман. Летом в целях своей безопасности он уехал из Беларуси и сейчас живет в Киеве. – Спецслужбы игнорируют пребывание мигрантов в лесу и вообще в Беларуси. Они стоят за спинами мигрантов и не пускают их назад".

Еще в начале ноября на границе с Польшей были замечены беларуские пограничники с кусачками для перерезания колючей проволоки, добавляет LIGA.net эксперт Дипакадемии при МИД Станислав Желиховский. Таким забором с колючкой Польша обнесла свою границу с Беларусью: "Они хотят прорезать эти заборы, чтобы прорваться в ЕС".

Видео: канал The Telegraph в YouTube

Видео: канал VOA News в YouTube

Сейчас силовики ведут новые группы мигрантов, утверждает польская Пограничная служба. Режим Лукашенко хочет крови, считает замглавы МИД Польши Петр Вавжик. "Беларуские власти стремятся к эскалации, которая приведет к тому, что будут смертельные жертвы на какой-либо из сторон", – сказал он в эфире Польского радио.

ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. С лета режим Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов из Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Мы писали об этом здесь: "Будут и люди с оружием". Как Лукашенко сделал бизнес на нелегалах из Ирака и атакует ЕС.

"Власти Лукашенко организовали целую цепочку доставки граждан Ирака и других стран в Беларусь, а затем к границе", – рассказывал тогда LIGA.net беларуский политолог Павел Усов.

Власти Литвы сообщали, что в Минск регулярно летают рейсы из Багдада и Стамбула, а затем мигрантов перевозят к границе. Участились провокации. В октябре беларуские пограничники обстреляли польских военных у границы и сами раздавали военную форму мигрантам.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля". Только за сентябрь польские пограничники зафиксировали 6 000 попыток нелегально пересечь границу из Беларуси. В октябре было уже по 3 000 еженедельно.

В сентябре в двух воеводствах на границе с Беларусью введено ЧП.

Это рукотворный миграционный кризис, созданный режимом Лукашенко, уверен Шрайбман. "Беларуские власти позволяют и даже помогают нелегальным мигрантам пересекать свою часть границы и упираться в польских пограничников", – говорит он.

"Цель очевидна: заставить Литву, Польшу и в принципе ЕС пойти на уступки, отменить санкции, сесть за стол с Лукашенко. Это его месть за жесткую политику и принуждение к переговорам. Вряд ли у них это получится", – считает Шрайбман.

Глобально за этим сценарием стоит режим Владимира Путина, уверен Желиховский: "Это его методы в крестовом походе на Запад".

Путин хочет дестабилизировать ситуацию как в ЕС, так и в отдельных странах. И использует своего сателлита – режим Лукашенко, – чтобы наводнить границы между ЕС и Беларусью нелегальными мигрантами.

"Чтобы под видом этих мигрантов можно было перебросить на территорию ЕС представителей беларуских, а возможно, и российских спецслужб, – объясняет Желиховский. – Дестабилизировать ситуацию и вести подрывную деятельность на территории Польши и Литвы. Последствия могут быть катастрофическими".

ЧТО ДАЛЬШЕ. Польша стянула к своей границе 12 000 солдат, они находятся в состоянии боевой готовности. "Мы следим за ситуацией в Кузнице несколько дней и готовы к любому сценарию, – заявил министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский. – Мы увеличили число пограничников, полицейских и солдат. Ждем в полной готовности".

Дополнительно власти Польши созывают войска терробороны. Участников отрядов просят проверить оборудование и предупредить работодателей. Людей, которые проживают в приграничных с Беларусью воеводствах, просят быть готовыми выдвинуться на сбор через 6-12 часов, из воеводств в центре страны – в течение суток.

Президент Анджей Дуда собрал заседание Совета нацбезопасности. Оппозиция призывает инициировать введение в действие четвертой статьи Вашингтонского договора о консультациях в рамках НАТО.

Литва перебрасывает на границу с Беларусью допсилы военных и намерена ввести чрезвычайное положение в пограничных областях. Решения будут приняты сегодня. Идут встречи со штабом ВС Литвы.

Польский политик и депутат Европарламента, докладчик по Беларуси Роберт Бедронь требует срочно созвать заседание ЕС: "Режим Лукашенко не остановится ни перед чем. Необходимо его остановить!"

ЕС рассмотрит применение новых санкций против режима Лукашенко в следующий понедельник. "Для ЕС это срочное дело. Мы распространили санкции в четыре этапа на 166 человек и 15 учреждений в Беларуси... ЕС готов к применению следующих санкций в ответ на неприемлемые действия режима Лукашенко", – сказал спикер ЕС Питер Стано.

"Ситуация на границе напряженная. Попытки пересечь ее нелегально продолжаются. Мы не позволяем ее переходить", – вечером сообщила погранслужба Польши. Мигранты разбили лагерь в районе КПП Кузница. По данным Минобороны, их продолжают охранять беларуские службы.

Польские военные будут использовать приборы ночного видения и тепловизоры, чтобы контролировать мигрантов ночью.

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