Месяц Антикорсуда. Четыре проблемы и четыре достижения

5 октября исполнился месяц со дня начала работы Высшего антикоррупционного суда. За этот месяц многие дела, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура, сдвинулись с места. Четыре проблемы и четыре достижения суда за это время - в материале LIGA.net.

ПЕРВАЯ ПРОБЛЕМА. НАБУ заблокировали функцию обысков

По данным LIGA.net в НАБУ и САП, Антикорсуд с начала своей работы не дал НАБУ ни одного разрешения на проведение обысков. С такой проблемой столкнулись и во время задержания Андрея Максименко (бывшего начальника Службы автомобильных дорог в Николаевской области). Суд не дал разрешение и обыск дома у Максименко провести не провели.

Почему Антикорсуд не дает разрешение? По мнению одного из судей ВАКС, рассмотрение ходатайств НАБУ на обыски якобы не предусмотрено нормами УПК. Судья ссылается на ч 2 ст 234 УПК (обыски проводится на основании решения судьи местного общего суда). ВАКС направил просьбу НАБУ в апелляционную палату Антикорсуда, попросив передать ходатайство на рассмотрение Соломенского суда Киева.

Но Апелляционная палата с ним не согласилась. По мнению коллегии судей, ч 2 ст 234 УПК устанавливает основания для проведения обыска. Согласно ст 33-1 УПК, следственные судьи ВАКС осуществляют судебный контроль в уголовных производствах НАБУ и САП. Поэтому судьям дают полномочия контроля, которые не исключают и контроль за проведением обыска в делах НАБУ и САП. Суд закрыл производство и вернул просьбу НАБУ назад судье. Несмотря на это, судьи до сих пор не дают согласий НАБУ на обыски.

ВТОРАЯ ПРОБЛЕМА. "Мы загружены Бог весть чем!"

С начала работы у ВАКС было только шесть следственных судей, рассматривающих ходатайства правоохранителей и жалобы защиты. Сейчас они заняты в основном рассмотрением таких ходатайств из НАБУ и САП. Но скоро начнут поступать и ходатайства от других органов. По мнению юриста Центра противодействия коррупции Елены Щербан, через год загруженность суда "может быть достаточно серьезной".

1 октября в суде сообщили об увеличении количества следственных судей до девяти. По информации пресс-службы, с начала работы в суд поступили 747 ходатайств, жалоб и заявлений. Такая же ситуация в апелляционной палате. Судья коллегии Виктор Панкулич на заседании 1 октября обратился к прокурору САП: "К нам поступают материалы, которые вообще нам не подсудны. Мы загружены Бог весть чем! Можно ли это как-то проконтролировать?".

Загруженность судей может увеличиться и в случае принятия законопроекта N1031, которым хотят вернуть в УК статью о незаконное обогащении и создать институт гражданской конфискации необоснованных активов чиновников. Иски о гражданской конфискации будут рассматривать судьи Антикорсуда. Но, по словам Щербан, такие иски должны рассматривать в гражданском процессе, а судьи ВАКС занимаются уголовными делами. Поэтому, скорее всего, после принятия соответствующего закона судей будут обучать гражданскому процессу.

ТРЕТЬЯ ПРОБЛЕМА. Не все залы готовы к заседаниям

Антикорсуд расположен в трех помещениях в Киеве. Но в новом помещении, где происходило открытие, изначально был готов только один зал, а в остальных еще делают ремонт. Как рассказали LIGA.net собеседники в суде, в здании готово только несколько залов. Заседаний в них будет много: только по состоянию на 4 октября в суд направили 93 дела из 215 всего законченных НАБУ. Из них только 38 с приговорами, в других – в лучшем случае были подготовительные заседания. В ближайшее время судьям в таких условиях предстоит решать, виновен или не виновен бывший глава ГФС Роман Насиров, экс-нардеп в бегах Александр Онищенко, Николай Мартыненко и другие.



ЧЕТВЕРТАЯ ПРОБЛЕМА. Время приема ходатайств и компетентность

По словам собеседников LIGA.net в правоохранительных органах, следственные судьи ВАКС принимают ходатайства "только до обеда", что иногда вызывает трудности. Более того, на съезде судей ВАКС якобы хотели ввести прием ходатайств дважды в неделю – вторник и четверг. Но пока новшество не ввели.

Также собеседники говорят, что некоторые судьи ошибаются при рассмотрении документов или плохо знают нормы УПК. Такое мнение, например, высказал LIGA.net адвокат Сергей Лапутько. По его словам, у некоторых судей помощники никогда не работали в судах, потому сами судьи вынуждены им делать подсказки во время заседаний. Лапутько также добавил, что судьи иногда выносят решения "с неправильной структорой". Он считает, что это может быть "ошибкой их секретарей".

ПЕРВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ. Скорость рассмотрения ходатайств

По словам собеседников LIGA.net в правоохранительных органах и среди адвокатов, главное достижение Антикорсуда - оперативность. По мнению адвоката Марьяна Мацула, заседания в ВАКС начинаются вовремя, судьи пунктуальны. Адвокат Лапутько также подтвержает, что скорость рассмотрения документов высокая и не сравнима, например, с Соломенским судом Киева.

Но бывают и сложности. Один из собеседников в правоохранительных органах рассказал, что один раз ВАКС дал разрешение на неласный розыск "на пятый день", хотя им нужны такие решения в течение шести часов.

ВТОРОЕ ДОСТИЖЕНИЕ. Все в одном суде

Решилась проблема с явкой прокуроров и свидетелей. Как было раньше: если подозреваемого задержали в Тернополе, то и судить его будут там, а прокурорам придется ездить из Киева, не зная наверняка, будет заседание или нет (тоже самое касается и свидетелей). Со стартом ВАКС проблема решается и судить всех будут в Киеве.

ТРЕТЬЕ ДОСТИЖЕНИЕ . Много новых судей

Благодаря общественному совета международных экспертов (ОСМЭ) в ВАКС не попали судьи, к добропорядночности которых были вопросы. Всего отсеяли и заблокировали 42 кандидата. Теперь, по мнению собеседников LIGA.net в органах правопорядка и адвокатов, суду потребуется время для "раскачки" и первых приговоров.



ЧЕТВЕРТОЕ ДОСТИЖЕНИЕ. Открытость суда

ВАКС в соцсетях каждую неделю обновляет статистику поступлений разных документов и их рассмотрений. В отделе коммуникаций рассказывают о назначениях судебных заседаний по резонансным делам. Сами судьи также доступны для общения.

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