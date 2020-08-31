Слуга народа провела съезд на "вертолетной площадке Януковича". Зеленский в своей речи о местных выборах забыл, но рассказал о "микробах" в Раде

В понедельник, 31 августа на крыше КВЦ Парковый в Киеве состоялся съезд Слуга народа. Партия презентовала кандидатов в мэры в областных центрах и выслушала наставления президента Владимира Зеленского. Как прошел съезд, кого Слуга народа ведет на выборы и где намерена побеждать, - в репортаже LIGA.net.

НОВЫЕ ЛИЦА НА "ПЛОЩАДКЕ ЯНУКОВИЧА"

Съезд прошел на знаменитой "вертолетной площадке Януковича" КВЦ Паркового. Для соблюдения карантинных мер стулья для гостей расположили под большим навесом и на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Однако значительная часть присутствующих все равно проигнорировала масочный режим. Некоторые сидели без масок в непосредственной близости к президента. При этом сам съезд несколько раз переносили из-за случаев коронавируса в офисе партии.

Начало съезда задержали примерно на полчаса из-за опоздания Зеленского. Перед этим сотрудник Управления госохраны подходил к каждому журналисту и рассказывал, что к президенту охрана не подпустит и место СМИ – на последнем ряду.

Прибытие Зеленского делегаты встретили стоя и аплодисментами. Съезд проходил под аккомпанемент криков протестующих под Парковым. Несколько десятков человек перекрыли движение транспорта, требовали разобраться с недобросовестными застройщиками в Киеве и "уволить Кличко". Правоохранителям пришлось силой оттеснить митингующих с проезжей части.

Видео столкновений протестующих и полиции: facebook/yan.dobronosov



Первым слово на съезде взял глава партии Александр Корниенко. "Я бы хотел пригласить на сцену тех смелых и в некоторых случаях отчаянных людей, которые пойдут давать настоящий политический бой существующей системе и кланам. И впервые в истории партия власти не выдвигает ни одного действующего мэра", - заявил он.

90% кандидатов были известны еще месяц назад, и LIGA.net разбирала их биографии (КВНщики, кумовья, губернаторы. Кого Зеленский ведет в мэры вашего города: карта кандидатов).

КТО ИДЕТ В МЭРЫ

Среди самых интересных кандидатов - юморист Олег Филимонов, которого Зеленеский попросил выдвинуться в Одессе. Свои шансы он оценивает высоко, несмотря на последние соцопросы, которые показывают безальтернативность действующего мэра Геннадия Труханова. "Я верю в одесские мозги", - заявил Филимонов журналистам перед началом съезда.

За кресло мэра Харькова поборется нынешний глава ОГА Алексей Кучер. Хотя его шансы в партии оценивают скептически. "В таких городах, как Харьков и Одесса, наша главная задача – завести как можно больше людей в горсовет, чтобы создать противовес партиям мэров и ОПЗЖ. Чтобы у Слуги народа была "золотая акция", - признается LIGA.net один из руководителей фракции СН в парламенте.

В таких городах, как Харьков и Одесса, наша главная задача – создать противовес партиям мэров и ОПЗЖ. Чтобы у Слуги народа была "золотая акция"

В свою очередь среди самих депутатов не все понимают логику выбора кандидатов в мэры. "У нас проблема в коммуникации. С теми кандидатами, которые реально хотят и имеют стратегию, не всегда введется коммуникация", - сетует LIGA.net один из харьковских мажоритарщиков СН.

Лучше всех к своему выступлению на съезде подготовилась кандидат в мэры Киева Ирина Верещук и показала презентацию. Хотя больше она напоминала стандартный рекламный ролик в лучших традициях ОПЗЖ о "разрухе" и "зубожінні". "В ее ролике отображены все смысли нашей кампании", - сообщил LIGA.net Корниенко.

Неловкое выступление было у кандидата в мэры Николаева Татьяны Домбровской, героини знаменитой истории с "корабельной сосной". Она долго не могла начать говорить, а по залу пробежал легкий смех. Примечательно, что в этот момент оператор показывал Зеленского, главу ОП Андрея Ермака и спикера парламента Дмитрия Разумкова, которые не смогли сдержать улыбку.

НАСТАВЛЕНИЯ ЗЕЛЕНСКОГО И АГИТАЦИЯ ШМЫГАЛЯ

Неоднозначно выглядело выступление на съезде премьер-министра Дениса Шмыгаля. "Правительство со своей стороны приложит максимум усилий, чтобы украинцы чувствовали синергию власти в Украине. Я желаю всем кандидатам победы. Уверяю, что люди от этого только выиграют", - заявил Шмыгаль.

Аналитик гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев отметил, что действие закона о государственной службе в этом аспекте не распространяется на премьер-министра. "Но, если смотреть на проблему шире, то, безусловно, в Украине есть хронические проблемы с использованием административного ресурса… Чиновники такого уровня должны понимать, что значительная часть избирателей от них ожидает равноудаленности от всех политических сил", - сообщил Клюжев в комментарии LIGA.net.

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Последним слово взял Зеленский. Большая часть его выступления была посвящена работе фракции СН в парламенте. О местных выборах Зеленский вспомнил в самом конце. "Вас называли "зелеными кнопочками" и "безумным принтером". Я горжусь этим", - заявил президент, назвав часть нардепов "микробами".

"Некоторые люди забыли, как они сюда (в парламент - ред.) попали и для чего. Это тоже есть. Они микробы, они бактерии в вашем здоровом организме, но, к счастью, их очень мало, и они слабы. И я уверен, что мы не заметим их на пути к успеху. И их никогда не вспомнит история, даже не вспомнит их имена", - отметил Зеленский.

Во время съезда и в открытых комментария все "слуги" уверяли, что кандидаты настроены на победу. Однако не под запись энтузиазм улетучивался. "Реально мы можем победить в трети областных центров", - сообщил LIGA.net собеседник в руководстве партии. Речь, в частности, о Николаеве, Херсоне, Ужгороде, Ровно, Черновцах и Житомире.

Слуга народа рассчитывает победить в трети областных центрах

Кроме того, партия на 100% уверена в победе своего кандидата на родине Зеленского в Кривом Роге. Там будет баллотироваться гендиректор Центрального горнообогатительного комбината, принадлежащего олигарху Ринату Ахметову, Дмитрий Шевчик. "Он мне очень напоминает молодого Новинского (нардепа и бизнес-партнера Ахметова – ред.)", - иронизирует собеседник LIGA.net.

Поскольку в большинстве областных центрах шансы СН выглядят призрачно, в руководстве партии инициируют изменения законодательства о децентрализации. "Мы готовим большой пакет законов по децентрализации, чтобы разграничить полномочия райсоветов и облсоветов. Сейчас выглядит так, что райсоветы получат огромные бюджеты. Но нельзя давать полномочия без ответственности. Потому что будет анархия", - сообщил журналистам Корниенко.

Кроме того, Слуга народа намерена принять во втором чтении закон о столице и предусмотреть разграничение должностей мэра и главы КГГА. "В этом законе прописана модель префектов в рамках Конституции", - разъяснил глава партии.

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