Миллионер из Донецка. Что известно о новом главе Конституционного суда Александре Тупицком

Конституционный суд избрал нового председателя - им стал судья Александр Тупицкий, попавший в КС "по квоте Януковича". Он будет третьим главой КСУ за год. Станислав Шевчук был уволен со скандалом в мае - судьи сами выразили ему недоверие (читайте подробнее: Что надо знать о скандале в Конституционном суде). Наталья Шаптала изначально избиралась на несколько месяцев: срок ее полномочий подходит к концу, и вчера ее сняли с должности. Тупицкий тоже не задержится в КСУ - его полномочия истекают в 2021 году.

Как строил карьеру новый председатель Конституционного суда, чем примечательно его назначение и что он внес в декларацию о доходах? Досье на Тупицкого - коротко.

Биография: много Донецка и Янукович

Тупицкий родился 28 января 1963 года в селе Белозерье Черкасской области, но карьеру строил в Донбассе. После окончания в 1988 году Харьковского юридического института (специальность - правоведение) пять лет работал в органах прокуратуры Донецка: сначала стажером, потом следователем, старшим следователем прокуратуры Куйбышевского района.

В 90-х сменил профиль. В 1993 году стал судьей Куйбышевского районного суда Донецка, а в 2002-м году его возглавил (до 2010-го). В этот же период он был членом КДК адвокатуры и членом совета судей Донецкой области.

Всплеск его карьеры совпал с победой Виктора Януковича на выборах президента. В 2010-2013 годах Тупицкий работал судьей в Донецком, Львовском, Днепропетровском апелляционных хозсудах, причем в двух последних - в должности главы суда.



В мае 2013 года Янукович назначил его судьей Конституционного суда Украины. В марте 2018 года Тупицкого избрали заместителем председателя КСУ, вчера - председателем.

Скандал из 90-х

У Константина Тупицкого на момент назначения судьей Конституционного суда не было никакого опыта в конституционном праве, отмечает глава Общественного совета по вопросам люстрации при Минюсте Татьяна Козаченко.

"Задайтесь вопросом: кем, а точнее каким надо быть, чтобы в 2013 году в расцвете своей власти лично Янукович назначил человека судьей в Конституционный суд? Это какой-то трэш... Из 18 должностей в КСУ остаются еще три судьи, назначенные лично Януковичем: Тупицкий, Литвин, Касминин", - написала Козаченко в своем Facebook.

По ее данным, Янукович и Тупицкий связаны еще со времен работы последнего в Донецке. Именно Тупицкий, пишет Козаченко, вынес приговор адвокату Сергею Салову. Его арестовали в ноябре 1999 года в Донецке, в портфеле нашли несколько экземпляров газеты, в которых утверждалось, что тогдашний президент Леонид Кучма спился и умер.

"Этот случай засветился на пленках Мельниченко, где Кучма лично называет судей бл@..ми и требует у губернатора Януковича немедленно наказать всех, Янукович обещает разобраться. И угадайте, кто после этого вынес приговор по Салову, который реально восемь месяцев провел в следственном изоляторе?" - пишет Козаченко.

После оправдательного решения ЕСПЧ Верховный суд Украины полностью оправдал Салова. Он умер в 2013 году. Тупицкий тогда же стал судьей КСУ.

Деньги: миллионы и дом в Ялте

Александр Тупицкий задекларировал почти 2,9 млн грн дохода за 2018 год. Вся эта сумма - его судейская зарплата.

С 2012 года, когда Тупицкий был главой Днепропетровского апелляционного хозсуда, он приобрел большой дом в 221,5 кв. метров на окраине Ялты. С 2005 года у него там участок земли на 690 кв. метров. В Донецке у Тупицкого остались два гаража. На его жену Ольгу записаны полквартиры и 1000 кв м земли в Донецке.

В Киеве, согласно декларации, новый глава КСУ арендует дачный площадью 60 квадратов в Доме отдыха "Конча-Заспа" Госуправления делами. C 2017 года Тупицкий также пользуется огромной квартирой в Киеве (216 кв м), которая зарегистрирована на Галину Тупицкую.

На жену Ольгу Тупицкую записан автомобиль BMW X6. Она приобрела его летом 2013 года, когда Александр Тупицкий начал работать судьей КСУ. Авто оценили в 706 695 грн.

Ольге принадлежат 67% капитала компании Vega Financial в США.

Хранить сбережения семья Тупицких предпочитает в наличке: это $80 000 и 150 000 грн. На банковских счетах, по итогам 2018 года, у них было меньше 23 000 грн.

Почему сейчас

Срок судейских полномочий у предыдущего главы КСУ Натальи Шапталы заканчивается 22 сентября, напоминает руководитель проектов по вопросам конституционного права ЦППР Юлия Кириченко. Ей нужно было назначить замену.

Но все же КСУ поторопился. Через несколько дней заканчиваются полномочия трех судей. Им на смену должны были назначить новых судей, но старый состав не захотел ждать обновления.

"Они решили выбрать нового главу с участием тех трех судей, у которых заканчиваются полномочия. А по-хорошему должны были избирать уже в новом составе, кандидаты есть", - считает Кириченко.

Тупицкий был назначен в КСУ в 2013 году, его полномочия судьи закончатся в 2021-м. Соответственно, полномочия главы - тоже.

В начале сентября Верховная Рада внесла на рассмотрение КСУ семь изменений в Конституцию, в числе которых: право президента назначать главу НАБУ и ГБР; сокращение депутатского корпуса до 300 депутатов, лишение мандата за кнопкодавство и прогулы.

Кириченко считает, что назначение "старого" судьи главой КСУ с этим не связано: "Скорее, люди, которые уходят из КСУ, решили напоследок назначить своего".

К избранию Тупицкого эксперт относится скептически: "После Революции достоинства были очень большие подозрения к людям, которые пришли в суд при Януковиче. Поэтому странно выглядит, когда одного из них назначают главой. Но это - демократический выбор судей".