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15.05.2019, 12:30

Тема дня. Что надо знать о скандале в Конституционном суде

Тема дня. Что надо знать о скандале в Конституционном суде - Фото
Станислав Шевчук (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кто такой Станислав Шевчук, кто такая Наталья Шаптала - коротко объясняем

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Конституционный суд отправил в отставку своего главу Станислава Шевчука и назначил замену - судью Наталью Шапталу. Это был государственный переворот, считает Шевчук. Все законно, считают юристы. Что надо знать - разобралась LIGA.net.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ. КСУ вчера провел заседание, на котором выразил недоверие Шевчуку и уволил его - не только как главу суда, но и как судью. За решение проголосовали 12 судей. Перед этим, утром 14 мая Шевчук отказался рассматривать вывод спецкомиссии КСУ о собственных нарушениях, а вместо этого предложил заняться отменой закона о люстрации власти.

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ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО. Конституционный суд - высшая судебная структура, которая имеет право толковать Конституцию и законы, решения президента и Кабмина. Как инстанция, этот суд уже изрядно замарался участием в узурпации власти экс-диктатором Януковичем. Скандал вокруг Шевчука говорит о том, что построить независимый Конституционный суд так и не удалось.

Шевчук возглавил КСУ в феврале-2018, и с неплохой стартовой репутацией. Но в 2019 году попал сразу в несколько скандальных историй. Сначала его обвинили в лоббировании отмены статьи о незаконном обогащении топ-чиновников: фактически это амнистирует тех, кто заработал состояние сомнительным путем (например, как здесь: "Вопреки убеждениям". НАБУ закрывает дело на Труханова из-за КСУ).

Потом трое судей КСУ передали в СМИ письмо на 30 страниц, почему Шевчуку пора в отставку. "В нем был перечень претензий к Шевчуку... Письмо адресовалось спецкомиссии КСУ по этике", - рассказал LIGA.net эксперт ЦППР Роман Куйбида. Судьи обвинили Шевчука в систематической манипуляции делами, нарушении процедур, служебной бездеятельности и продолжительном отсутствии на работе, вмешательстве в работу судей, попытках ввести параллельное управление КСУ и, наконец, в политизации деятельности суда.

В мае-2019 Шевчук стал героем расследования Bihus.info. Журналисты утверждают, что на его кадровую политику слишком влиял родной брат Рулав Одд (ранее Денис Шевчук), а глава КСУ снимал для него госдачу в 550 квадратов в Пуще-Водице. 13 марта Станислав Шевчук, по данным расследователей, тайно принял в кабинете влиятельного представителя команды Зеленского, адвоката Коломойского - Андрея Богдана. Уже через две недели, сразу после первого тура, брат Шевчука публично поддержал Зеленского на выборах.

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Именно глава КСУ должен привести новоизбранного президента Зеленского к присяге. Как только вчера судьи выразили недоверие Шевчуку, в сети начала распространяться информация о том, что так Порошенко решил сорвать инаугурацию. "На самом деле, угрозы инаугурации нет. Конституционный суд сразу избрал нового председателя, и этот вопрос снимается. Его не было и раньше, если знать предысторию", - объясняет LIGA.net эксперт РПР Юлия Кириченко. По ее словам, КСУ впервые реализовал свое право увольнять судью с должности досрочно, если он совершил существенный дисциплинарный проступок. Раньше это могли делать Рада и президент.

Сразу несколько депутатов (Егор Соболев, Леонид Емец) подтвердили: никакой связи между инаугурацией и отставкой Шевчука нет. "У судей лопнуло терпение. Не может КСУ управлять человек, который консультируется с Портновым и вопреки позиции коллег вносит в повестку дня провокативные вопросы об отмене люстрации и декоммунизации", - написал в своем Facebook нардеп из фракции НФ Сергей Высоцкий. Портнов, в свою очередь, заявил, что к отставке Шевчука якобы причастна администрация Порошенко. 

ЧТО ДАЛЬШЕ. К присяге Зеленского приведет новый глава КСУ - Наталья Шаптала. Персонаж, заслуживающий отдельного текста. Она вошла в КСУ в 2010 году, когда Янукович выдавил из суда пятерых судей, отказавшихся менять под него Конституцию. "И мы сразу получили 30 сентября 2010 года решение КСУ о смене Конституции, голосов хватило", - напомнила Кириченко. 

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"Ситуация выглядит отвратительно. Это плевок в общество. Мы требуем уголовной ответственности, а суд избирает ее главой", - добавила Кириченко. По ее словам, судьи КСУ пошли на компромисс, потому что срок полномочий судьи заканчивается в сентябре 2019 года: "Фактически она будет исполнять обязанности всего три месяца. Они ее взяли на инаугурацию. А потом успеют договориться".

Сам Шевчук написал в Facebook, что его увольнение из КСУ - это "государственный переворот" и "захват государственной власти". По его версии, судьи Конституционного суда совершили тяжкое уголовное преступление. Шевчук грозится обратиться в суд и правоохранительные органы.

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специальный корреспондент Liga.net
Валерия Кондратова
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Теги: глава КСУ, инаугурация, Святослав Шевчук
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