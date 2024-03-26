Россия начала новую волну информационной операции "Майдан-3", утверждают в разведке. Раскручивает тезис о якобы нелегитимности президента Владимира Зеленского, срок которого истекает в мае.

Эта тема беспокоит лично президента. Три источника LIGA.net в Офисе президента, среди прочего отвечающие за информационную политику, и еще один в руководстве ОП говорят: власти серьезно обсуждают создание нового органа по антипропаганде.

Может быть, это будет даже специальное министерство.

Основные информационные удары РФ ожидаются летом и осенью этого года, говорит LIGA.net, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. И не только относительно тезисов о нелегитимности.

Но проблемы могут быть гораздо глубже, считают в президентском монобольшинстве: "Время, когда [западные] партнеры готовы были слушать только главу государства, проходит или уже прошло".

Куда будет бить пропаганда Кремля, как ОП хочет изменить информационную политику, и какие здесь могут быть угрозы – разбор LIGA.net.

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8 млрд долларов на антипропаганду. Чего хочет Зеленский

Россия разработала спецоперацию "Майдан-3": впервые с таким заявлением Зеленский выступил еще в ноябре прошлого года. Цель операции, как он тогда утверждал, – устранить его от власти до конца 2023 года.

И хотя в очерченные Зеленским сроки россияне не достигли этой цели, они от нее не отказались, заявили в феврале в ГУР.

Зеленский уверен: Россия будет серьезно "качать" тему его нелегитимности в должности. И это его беспокоит, не говорит LIGA.net собеседник в Офисе президента.

Справка 20 мая 2024 года у Владимира Зеленского формально истекает пятилетний президентский срок. В условиях, когда выборы



Все ветви власти



20 мая 2024 года у Владимира Зеленского формально истекает пятилетний президентский срок. В условиях, когда выборы невозможно провести из-за военного положения, он будет находиться на должности до избрания нового президента после войны с Россией.Все ветви власти приняли решение , что выборов во время войны в стране не будет, – "они нас поссорят", сказал в январе спикер ВР Руслан Стефанчук

В Офисе президента ищут выход, как противодействовать российским вбросам.

Три источника LIGA.net на Банковой, среди прочего отвечающие за создание информационной политики, объясняют: речь может идти о создании нового органа по антипропаганде. Возможно, даже новое министерство, добавляет не под запись нардеп из Голоса.

По предварительным подсчетам новый орган может стоить около 8 млрд доларов, рассказывает LIGA.net собеседник в руководстве Офиса президента. Деньги предлагают перераспределить из других ведомств и брать от международных партнеров.

Второй вариант "на столе" – отдельное новое министерство гуманитарной политики с теми же функциями, добавляет LIGA.net глава комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин (фракция Голос). Возглавить его может представитель Офиса президента.

"Именно там могут сконцентрировать функционал по борьбе с российской дезинформацией", – говорит народный депутат.

LIGA.net обратилась к пресс-секретарю президента Сергею Никифорову. Однако пока редакция ответа не получила.

В Украине уже работают два отдельных центра борьбы с дезинформацией – при Минкульте и Совете нацбезопасности и обороны. Работа последнего значительно улучшилась, считают на Банковой.

Впрочем, идею президента – не исключают. Но и наработок по поводу нового органа антипропаганды еще нет. Терминов – тоже.

Россия уже распространяет тезисы о нелегитимности Зеленского всеми методами и не только в Украине. Количество этой пропаганды будет только расти в ближайшие месяцы, убеждены как во власти, так и в оппозиции.

Пик "Майдана-3" будет с мая. Что вбрасывает Россия

Главный нарратив, который Россия сейчас "вбрасывает" в украинское инфопространство, – о разрыве между властью и обществом, говорят LIGA.net как в Центре противодействия дезинформации (СНБО), так и в Центре стратегических коммуникаций и информбезопасности (Минкульт).

В ближайшие недели Кремль будет отрабатывать псевдовыборы в России. И сюда будет привязывать параллели: мол, в Украине выборы не проводят, добавляет LIGA.net руководитель группы анализа гибридных угроз Украинского кризисного медиа-центра Владимир Соловьян.

"Будто бы: вот в России есть выборы, а в Украине – диктатура. Здесь есть согласованность между российской пропагандой и теми, кто работает в Украине (ГУР утверждает, что имеет списки тех, кого РФ хочет присоединить к кампании "Майдан-3" – Ред.). В мае будет пик обвинений по отношению к власти, будто она потеряла свою легитимность", – говорит Соловьян.

Соглашаются с такими прогнозами и в центрах при СНБО и Минкультуры. Объясняют: после удачной реакции на первую волну дезинформации в январе-феврале Россия просто взяла паузу.

Тезис о нелегитимности президента Украины пока не фиксируют как основной в Центре стратегических коммуникаций и информбезопасности. Но в будущем нарратив будет усиливаться, объясняет LIGA.net заместитель руководителя центра Николай Балабан.

"Это будет следующей задачей России – дискуссия по поводу легитимности как президента Зеленского, так и Верховной Рады", – прогнозирует Балабан.

Россия транслирует кампанию Майдан-3 как на украинскую, так и международную аудиторию. И серьезно работает на Штаты, добавляет LIGA.net руководитель Центра при СНБО Андрей Коваленко. Основные информационные удары он ожидает летом и осенью этого года.

"Но общество полностью с пониманием отнеслось к аргументам власти. Мы это фиксируем. Думаю, даже вторая волна кампании провалится", – говорит руководитель ЦПИ.

В Украине российские тезисы активно "вбрасывают" через анонимные Telegram-каналы. Но запрет или ограничение чисто этой социальной сети проблемы не решит, говорит LIGA.net председатель комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин (фракция Голос).

Впрочем, если получится найти сотрудничество с администрацией Telegram и ограничить российскую пропаганду, России будет посложнее, считает он.

Более активно будет работать Россия и на западную аудиторию. Но пока партнеры позицию Украины слышат, убеждает LIGA.net глава комитета по внешней политике Александр Мережко(СН).

Джо Байден и Владимир Зеленский, 12 декабря 2023 года (Фото: White House)

"На Западе все политики хорошо понимают ситуацию, что в условиях военного положения парламентские и президентские выборы в Украине провести невозможно", – подчеркивает народный депутат.

Однако его коллега по фракции не под запись говорит: на самом деле доносить свою позицию Украине становится все труднее. И проблема гораздо глубже, чем один вопрос легитимности Зеленского.

"Проблемы более глобальные". Чего не видит Офис президента

РФ никогда не вбрасывает только один тезис. Пока, кроме выборов, Россия качает "раскол в армии" и "мир любой ценой". Летом и осенью враг будет делать на это ставку, прогнозируют в центрах противодействия российской дезинформации.

Нужна координация и использование всех официальных и неофициальных механизмов, говорит Юрчишин. Но добавляет: "Зато даже координация официальных механизмов хромает".

При этом единый голос Украины на Западе ослабевает, потому что во многом сводится только к президенту, говорит собеседник LIGA.net в монобольшинстве. Он входит в рабочую группу, которая пытается найти новые пути для противодействия дезинформации.

Время, когда западные партнеры готовы были слушать только президента, истекает или уже прошло, объясняет народный депутат.

"С нашей стороны нет целостного нарратива, а с западной – нет желания разобраться в вопросе проведения выборов в Украине. Это должна быть разъяснительная кампания. А ее сегодня нет. Не только потому что мы не предлагаем своего нарратива, но и потому, что его всегда не хотят воспринимать", – считает депутат.

"Создать новое министерство – это простое решение. Я не думаю, что это сработает. А работа уже существующих органов противодействия дезинформации – рассеяна", – говорит собеседник из Слуги народа.

Кроме центров противодействия дезинформации при СНБО и Минкульте уже два года в Украине круглосуточно работает телемарафон "Единые новости". В бюджете только на этот год на телемарафон заложили 1,7 млрд. грн.

"Единые новости" должны отражать разные мнения, но стали площадкой для Офиса президента, констатирует в разговоре с LIGA.net народный депутат Юлия Клименко (Голос).

"У нас большая беда со свободными медиа и доступом разных политических сил к марафону, доступом граждан к альтернативным мнениям – кроме того, что транслирует ОП", – объясняет депутат.

Так что в оппозиции предупреждают о рисках создания нового органа антипропаганды. Власти такими шагами рискуют повторить опыт России в "пиаре президента", считает Клименко: "В Украине уже достаточно органов для борьбы с пропагандой".