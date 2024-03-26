Росія розпочала нову хвилю інформаційної операції "Майдан-3", стверджують у розвідці. Розкручує тезу про нібито нелегітимність президента Володимира Зеленського, термін якого спливає у травні.

Ця тема непокоїть особисто президента. Три джерела LIGA.net в Офісі президента, які серед іншого відповідають за інформаційну політику, та ще одне в керівництві ОП кажуть: влада серйозно обговорює створення нового органу з антипропаганди.

Можливо, це буде навіть спеціальне міністерство.

Основні інформаційні удари РФ очікуються влітку та восени цього року, говорить LIGA.net керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. І не тільки щодо тез про нелегітимність.

Але проблеми можуть бути набагато глибшими, вважають у президентській монобільшості: "Час, коли [західні] партнери готові були слухати тільки главу держави, минає або вже минув".

Куди битиме пропаганда Кремля, як ОП хоче змінити інформаційну політику і які тут можуть бути загрози – розбір LIGA.net.

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8 млрд доларів на антипропаганду. Чого хоче Зеленський

Росія розробила спецоперацію "Майдан-3": вперше із такою заявою Зеленський виступив ще в листопаді минулого року. Ціль операції, як він тоді стверджував, - змістити його від влади до кінця 2023 року.

І хоча в окреслені Зеленським терміни росіяни не досягли цієї мети, вони від неї не відмовилися, заявили в лютому в ГУР.

Зеленський впевнений: Росія серйозно "качатиме" тему його нелегітимності на посаді. І це його непокоїть, не під запис каже LIGA.net співрозмовник в Офісі президента.

Довідка 20 травня 2024 року у Володимира Зеленського формально спливає п'ятирічний президентський термін. В умовах, коли вибори



Усі гілки влади



20 травня 2024 року у Володимира Зеленського формально спливає п'ятирічний президентський термін. В умовах, коли вибори неможливо провести через воєнний стан, він перебуватиме на посаді до обрання нового президента після закінчення війни з Росією.Усі гілки влади ухвалили рішення , що виборів під час війни в країні не буде, – "вони нас посварять", сказав у січні спікер ВР Руслан Стефанчук

В Офісі президента шукають вихід, як протидіяти російським вкидам.

Три джерела LIGA.net на Банковій, які серед іншого відповідають за створення інформаційної політики, пояснюють: може йтися про створення нового органу з антипропаганди. Можливо, навіть нового міністерства, додає не під запис нардеп з Голосу.

За попередніми підрахунками, новий орган може коштувати близько 8 млрд доларів, розповідає LIGA.net співрозмовник у керівництві Офісу президента. Гроші пропонують перерозподілити з інших відомств та брати від міжнародних партнерів.

Другий варіант "на столі" – окреме нове міністерство гуманітарної політики з тими ж функціями, додає LIGA.net голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція Голос). Очолити його може представник Офісу президента.

"Саме там можуть зконцентрувати функціонал по боротьбі з російською дезінформацією", – каже народний депутат.

LIGA.net звернулася до прессекретаря президента Сергія Нікіфорова. Однак наразі редакція відповіді не отримала.

В Україні вже працюють два окремих центри боротьби з дезінформацією – при Мінкульті та при Раді нацбезпеки і оборони. Робота останнього значно покращилася, вважають на Банковій.

Втім, ідею президента – не відкидають. Але і напрацювань щодо нового органу антипропаганди ще немає. Термінів – теж.

Росія вже поширює тези про нелегітимність Зеленського усіма методами, і не лише в Україні. Кількість цієї пропаганди лише ростиме у найближчі місяці, переконані як у владі, так і в опозиції.

Пік "Майдану-3" буде з травня. Що вкидає Росія

Головний наратив, який Росія зараз "вкидає" в український інфопростір, – про розрив між владою та суспільством, говорять LIGA.net як у Центрі протидії дезінформації (РНБО), так і в Центрі стратегічних комунікацій та інформбезпеки (Мінкульт).

Найближчими тижнями Кремль відпрацьовуватиме псевдовибори в Росії. І сюди прив’язуватиме "паралелі": мовляв, в Україні вибори не проводять, додає LIGA.net керівник групи аналізу гібридних загроз Українського кризового медіацентру Володимир Солов’ян.

"Ніби: ось в Росії є вибори, а в Україні – диктатура. Тут є узгодженість між російською пропагандою та тими, хто працює в Україні (ГУР стверджує, що має списки тих, кого РФ хоче долучити до кампанії "Майдан-3". – Ред.). У травні буде пік звинувачень щодо влади, ніби вона втратила свою легітимність", – каже Солов’ян.

Погоджуються з такими прогнозами і в центрах при РНБО та Мінкультури. Пояснюють: після вдалої реакції на першу хвилю дезінформації в січні-лютому Росія просто взяла паузу.

Тезу про нелегітимність президента України поки не фіксують як основну в Центрі стратегічних комунікацій та інформбезпеки. Але в майбутньому наратив посилюватиметься, пояснює LIGA.net заступник керівника центру Микола Балабан.

"Це буде наступною задачею Росії – дискусія щодо легітимності як президента Зеленського, так і Верховної Ради", – прогнозує Балабан.

Росія транслює кампанію "Майдан-3" як на українську, так і міжнародну аудиторію. І серйозно працює на Штати, додає LIGA.net керівник Центру при РНБО Андрій Коваленко. Основних інформаційних ударів він очікує влітку та восени цього року.

"Але суспільство цілком з розумінням поставилося до аргументів влади. Ми це фіксуємо. Думаю, навіть друга хвиля кампанії провалиться", – говорить керівник ЦПД.

В Україні російські тези активно "вкидають" через анонімні Telegram-канали. Але заборона чи обмеження суто цієї соціальної мережі проблеми не вирішить, говорить LIGA.net голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція Голос).

Втім, якщо вийде знайти співпрацю з адміністрацією Telegram і обмежити російську пропаганду, Росії буде складніше, вважає він.

Aктивніше працюватиме Росія і на західну аудиторію. Але поки партнери позицію України чують, переконує LIGA.net голова комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко (СН).

Джо Байден і Володимир Зеленський, 12 грудня 2023 (Фото: White House)

"На Заході всі політики добре розуміють ситуацію, що в умовах воєнного стану парламентські і президентські вибори в Україні провести неможливо", – підкреслює народний депутат.

Однак його колега по фракції не під запис каже: насправді доносити свою позицію Україні стає дедалі важче. І проблема значно глибше, ніж одне питання легітимності Зеленського.

"Проблеми глобальніші". Чого не бачить Офіс президента

РФ ніколи не вкидає лише одну тезу. Наразі, крім виборів, Росія качає "розкол в армії" та "мир за будь-яку ціну". Влітку та восени ворог буде робити на це ставку, прогнозують у центрах протидії російській дезінформації.

Потрібна координація та використання всіх офіційних та неофіційних механізмів, говорить Юрчишин. Але додає: "Натомість – навіть координація офіційних механізмів кульгає".

При цьому єдиний голос України на Заході слабшає, тому що багато в чому зводиться тільки до президента, розповідає співрозмовник LIGA.net у монобільшості. Він входить до робочої групи, яка намагається знайти нові шляхи для протидії дезінформації.

Час, коли західні партнери готові були слухати тільки президента, минає або вже минув, пояснює народний депутат.

"З нашого боку немає цілісного наративу, а з західного – немає бажання розібратися у питанні проведення виборів в Україні. Це мала би бути роз’яснювальна кампанія. А її сьогодні немає. Не лише тому що ми не пропонуємо свого наративу, але й через те, що його завжди не хочуть сприймати", – вважає депутат.

"Створити нове міністерство – це просте рішення. Я не думаю, що це спрацює. А робота вже існуючих органів протидії дезінформації – розпорошена", – говорить співрозмовник зі Слуги народу.

Крім центрів протидії дезінформації при РНБО та Мінкульті, вже два роки в Україні цілодобово працює телемарафон "Єдині новини". У бюджеті тільки на цей рік на телемарафон заклали 1,7 млрд грн.

"Єдині новини" мали б відображати різні думки, але натомість стали майданчиком для Офісу президента, констатує у розмові з LIGA.net народна депутатка Юлія Клименко (Голос).

"У нас велика біда зі свободними медіа і доступом різних політичних сил до марафону, доступом громадян до альтернативних думок – крім того, що транслює ОП", – пояснює депутатка.

Тож в опозиції попереджають про ризики створення нового органу антипропаганди. Влада такими кроками ризикує повторити досвід Росії у "піарі президента", вважає Клименко: "В Україні вже достатньо органів для боротьби з пропагандою".